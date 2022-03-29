俄烏戰爭第六週：烏克蘭平民死傷人數攀升，烏俄在土耳其舉行最新一輪談判

文：德國之聲中文網（路透社、法新社、美聯社）

烏克蘭基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）週一（3月28日）在向義大利佛羅倫斯市議會發表演說時表示，自戰爭爆發以來，基輔已有超過100人在戰爭中死亡，其中包含4名孩童，並有82棟多層建築遭摧毀。

克利欽科說，目前沒有跡象表明俄羅斯已放棄包圍基輔的計畫。另一方面，遭俄羅斯部隊圍堵跟砲擊數週的東部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的市長發言人28日也稱，該市死亡人數為5000人，且有90％的建築物被損壞，40％的建築物遭摧毀。

聯合國28日確認戰爭爆發以來，烏克蘭全國已有1119名平民死亡，1790人受傷，但也強調實際死亡人數可能要高得多。

同日，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，烏克蘭最希望從與俄羅斯最新的和平會談中，得到雙方確實會停火的相關保證。消息證實，烏克蘭和俄羅斯的代表團將於28日在土耳其的伊斯坦堡舉行最新一輪的談判。

庫列巴在烏克蘭電視台說：「談判最低限度的方案將是人道主義問題，而最高限度的方案是達成停火協議。」

兩國已經進行了幾輪會談，但目前尚未取得什麼進展。早些時候，庫列巴曾說，烏克蘭在會談中不會以人、土地或該國的主權做交易。

第三方斡旋

與此同時，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）說，他近日分別與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行通話，並說相關談話朝著正面的方向發展。

他並未提供更多細節，但也說自己將在烏克蘭和俄羅斯代表團28日在伊斯坦堡舉行會談之前會見他們。俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日表示，預計在土耳其的會談不會有「重大成功或突破」。烏克蘭官員也淡化了在會談中取得重大突破的可能性。

另一方面，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日在該國議會發言時表示，烏克蘭在與俄羅斯的談判中絕不能被「出賣」。她說，國際社會需要從2014年俄羅斯吞併克里米亞半島的動亂後達成的「解決方案」中吸取教訓。

她說：「普亭只是回過頭來要更多。這就是為什麼我們不能讓他從這次的侵略中取得勝利。」

特拉斯補充說，任何長期協議都需要包括「明確的制裁反擊」，確保俄羅斯任何侵略性的行為都會啟動相關制裁。烏克蘭總統澤倫斯基在推特上寫道，他一直與英國首相強森（Boris Johnson）保持聯繫，並與強森分享有關和平談判的訊息。

聯合國：為人道主義停火

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）28日表示，他希望在俄羅斯和烏克蘭之間就人道主義停火進行談判。他說自己已指示聯合國負責援助的官員格里菲思（Martin Griffiths），「立即與有關各方探討在烏克蘭實現人道主義停火的可能協議和安排。」

格里菲斯在結束出訪阿富汗的行程後，將盡快前往莫斯科和基輔。上週，聯合國大會以壓倒性的票數通過一項不具約束力的決議，要求俄羅斯立即停止在烏克蘭的戰爭。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基28日在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的通話中，討論了與俄羅斯和平談判的進展。澤倫斯基敦促蕭茲繼續施壓並加強對俄羅斯的制裁。

在與瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）會晤後，蕭茲說，俄羅斯使用武力轉移邊界的做法違反了國際秩序的所有規則。他說：「每個人都會因此受到影響，特別是俄羅斯。」

拜登「道德上的憤怒」

美國總統拜登（Joe Biden）28日再次針對自己26日在波蘭演說中，稱普亭必須下台的言論作出回應。他表示，他的言論反映了他自己在道德上的憤怒，而不是要推動一個「政策改變」。

拜登說：「我想說清楚，我當時沒有，現在也沒有，闡述了一個政策變化。我是在表達我所感受到的道德憤怒。我不會為我的個人感受而道歉。」

拜登說，他並不擔心他的評論會使烏克蘭戰爭的緊張局勢升級。他說：「這只是在陳述一個簡單的事實，也就是俄羅斯的行為是完全不可接受的。」

在拜登的相關言論引發爭議後，俄羅斯政府駁斥了他的說法，稱誰來領導俄羅斯應該由俄羅斯人決定。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也否認美國有任何計劃在俄羅斯或其他地方實現政權更迭。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則是在拜登將普亭形容成「屠夫」後，警告各國不該透過唇槍舌戰來升級與俄羅斯的爭端。他在接受法國第三廣播訪問時表示：「我不會使用這些字眼。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航