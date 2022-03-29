Blancpain鼎力支持Sulubaaï環境基金會參與式海床保護及復育計畫

Blancpain與Sulubaaï環境基金會的合作是Blancpain「心繫海洋」公益活動的一部分。經過多年努力，「心繫海洋」計畫已獲得實際成果，把世界各地的海洋保護面積(marine protected areas，簡稱為MPAs)大幅增加超過4百萬平方公里。這個令人振奮的成果主要歸功於Blancpain作為創始合作夥伴的「原始海洋考察計劃」。而藉著海洋學院項目，Blancpain與Sulubaaï環境基金會希望可以創建一個以人為本的海洋保護模式，無論是管理或保育均由當地社區直接負責及執行。這種模式的好處在於可以促進永續經營的發展，為環境和這些社區帶來正面而直接的影響。

Photo Credit：Blancpain

菲律賓是世界上其中一個擁有最大面積珊瑚礁的國家。位於珊瑚三角區(Coral Triangle)內的島嶼是物產最豐富的珊瑚礁區，也是世界上80%珊瑚物種的家園。這些海洋「雨林」生機勃勃，為附近生活的人類提供重要的食物和收入來源。然而，這區域卻不幸地深受人類活動和全球暖化影響，因此急需大家去保護它。為了面對這些威脅，並恢復海洋生物多樣性，以及讓海洋得以與依賴它的社會和諧共存，海洋學院項目的工作推行以下幾項主要工作：

1. 通過與三個鄰近村莊合作，在班加塔蘭島(Pangatalan Island)周邊及鯊魚鯺灣(Shark Fin Bay)開發三個海洋保護區(總面積達150公頃)。這項目由一個當地社區、政府部門和基金會組成的管理委員會負責監督。

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2. 透過裝置800個表面載有珊瑚碎片的人工結構恢復珊瑚棲息地。此外，還將利用PCC技術(捕獲和養殖從海灣獲得的魚苗)為棲息地增添40,000條幼魚，以加強菲律賓將近耗盡的漁業資源。

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3. 提升和教育周邊村莊的兒童和公民，以及來自巴拉望(Palawan)兩間大學的學生對海洋保育的意識。

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4. 透過國家和國際性的經驗以及媒體報導來宣傳，在全球層面提高海洋保育意識。

全新的海洋保護區將被標記及追蹤，以研究短期和長期實施這些措施所帶來的好處。此次由Sulubaaï環境基金會創建的海洋恢復模式將作為一個典範，被複製和運用到其他需要受保護的海洋區域。

【關於Sulubaaï環境基金會與班加塔蘭島】

Sulubaaï環境基金會是一個由法國和菲律賓合辧的非營利組織，基於對海洋的熱愛與幫助當地社區的福祉而成立。致力於透過推行一些保護環境的措施與積極修復生態系統來保護巴拉望(Palawan)的自然資源。其工作主要集中於班加塔蘭島和鯊魚鰭灣。

自2012年成立以來，Sulubaaï逐步開展更大規模、以社區為基礎的生態系統復育措施，首先是陸上，然後是海灣的水域。班加塔蘭島仍然是基金會的主要活動試點，之後再把這些活動擴展至整個海灣，並與當地居民合作複製至其他地點。自2016年起，基金會已建立46公頃的海洋保護區，這是一種由當地人們、環境和經濟共同參與的永續發展策略。

欲知更多詳情，請瀏覽：www.sulubaai-foundation.com

【關於Blancpain「心繫海洋」公益活動(Blancpain Ocean Commitment)】

一直以來，Blancpain將探索和保護海洋視為品牌的核心價值。在世界首枚現代潛水錶Fifty Fathoms五十噚正式投產上市的近70年中，Blancpain與探險家、攝影師、科學家以及環境主義者等所有共同珍視海洋資源的人士建立緊密聯繫。各方攜手合作，將對海洋的熱愛轉化為決心，共同支持致力於海洋保護事業的重要活動及重大倡議。

過去幾年，Blancpain「心繫海洋」(BOC)公益事業始終致力於與主要海洋保護組織合作，共同推進海洋倡議和合作，例如「原始海洋考察計劃」(Pristine Seas expeditions)、羅倫．巴勒斯塔的腔棘魚研究探險項目(Gombessa Project)、由《經濟學人》雜誌舉辦的「世界海洋計劃」(World Ocean Initiative)以及每年在紐約聯合國總部舉辦的「世界海洋日」(World Oceans Day)等。

迄今為止，Blancpain為支持海洋探索及保護而積極開展的各項行動均取得了實際成果。這些項目已經協助促成世界海洋保護區面積翻倍，新增保護區面積超過4百萬平方公里。