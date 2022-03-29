Chris Rock的左臉與Will Smith的眼淚：這一巴掌，是他們倆都願意賭上名聲的「君子之爭」

文：加恩（不紅的單口喜劇演員，曾在《博恩夜夜秀》第二季團隊擔任《欸！》單元研究員兼寫手）

開玩笑的前提建立在信任。

就像是老朋友間互相調侃可以，初次見面的陌生人直接調侃，那就危險了。不是不能開玩笑，是危險，因為這非常講究開玩笑那人的手段是否高明到可以讓被攻擊的人佩服。

事件脈絡

克里斯洛克（Chris Rock）開的玩笑本身是建立在威爾史密斯（Will Smith）妻子Jada的掉髮症問題（鬼剃頭）：「Jada，我愛你，我超期待在《魔鬼女大兵2》看到你」。

Jada因為從2021年開始長期受此困擾，我猜她本身也很在意這件事。

而史密斯夫婦的感情可能並非一般夫妻的感情而已，他們的婚姻走過重大危機，現在還做到開放式婚姻，兩人的連結應該是非常緊密，史密斯上台幫太太出氣真的就是剛剛好而已。

而洛克在事件中也極有風度，被打之後一陣尷尬中直言：「哇，這大概是電視史上最精彩的一刻了」。

我不認為這件事有什麼對錯，開玩笑本來就是危險的，但這並不證明開玩笑這件事本身是錯的。一件事情本身有風險，就否定一件事情的存在，那整個股市收一收算了

我倒覺得這件事蠻健康的，現場處理一下，總比情緒憋著日後報復好多，說史密斯沒有氣度才動手，那可能是不理解美國文化，一昧以中華禮義的尺度看老外了。

以史密斯的地位，他要弄洛克大可有表面上好看但私底下殺傷力更高的做法。上台打一巴掌，雖然魯莽，但也算是一種直白，清楚擺明自己的意見，也承擔這種表達方式隨之而來的後果。

但就算是威爾史密斯，這一巴掌絕對是魯莽且可能賭上生涯的，丹佐華盛頓就相當擔心這點。史密斯上台領獎後表示，就在幾分鐘前丹佐拉他到一旁說：「你正在生涯最高峰，千萬小心，這正是惡魔來找你的時刻」。

講完這話，群眾鼓掌，但丹佐臉上沒有一絲開心的神情。

幽默是否可以建立在取笑他人身上？

幽默是否可以建立在取笑他人身上？當然可以。甚至有個類別叫做攻擊喜劇（Insult Comedy），包括嗆觀眾、火烤貴賓等等。「取笑他人」是一種罵人不帶髒字的藝術，且對象通常為名流權貴。

猜猜哪裡名流權貴最多，又剛好需要喜劇演員炒熱氣氛？

對，奧斯卡。

奧斯卡開場、金球獎這類名流聚集的典禮，根本是攻擊喜劇的年度盛會，如果該年主持人是喜劇演員，所有人都會期待在開場白上會聽到各式各樣人身攻擊的笑話。如Ricky Gervais主持金球獎，他的笑話遠比Chris Rock難聽多了。

這是一種幽默文化習慣，就連Ellen Degeneres主持2014奧斯卡，平常不大做人身攻擊的她，也調侃女演員June Squibb重聽。

而2019年Kevin Hart被出征歧視同性戀言論事件之後，奧斯卡連續三年沒有主持人，不是因為主辦方不想，是沒有人想。錢不多，要寫大量笑話，還要擔心得罪圈內人，表現不好隔天要面對全球的酸民，誰想？

奧斯卡主持棒被譽為好萊塢最沒人想做的工作，幽默文化岌岌可危。

史密斯的領獎感言

就在大家嫌棄洛克嘴賤的同時，我想提醒一下，在這個背景下洛克接下2022年的主持棒，可以說是「冒險」的。以他2016年主持過奧斯卡的身份，大可不必再來一次，也不缺那個錢。

他的動機是什麼？沒有人知道。2016年洛克主持奧斯卡直球對決好萊塢種族歧視，直言「奧斯卡是一場白人選美大會」，我猜2022年，他可能也想確認看看，這個幽默文化還剩下多少。

只是做夢也想不到，一個失足就換來一張熱辣辣的左臉。

而就在大家撻伐史密斯動手的同時，我也想說，別忘了史密斯可是演藝圈出了名的好人，吉米金莫（Jimmy Kimmel）甚至說可能只有湯姆漢克斯打人才能相提並論。究竟是什麼樣的問題，讓平常充滿氣度的好人動手？

史密斯後續的領獎感言值得玩味：

「理查威廉斯（電影飾演的主角）是兇悍的家庭守護者。」 「我被上天呼召，去愛人，去保護人，成為他們的河流。我知道，要做我們這一行，你必須能夠承受口頭攻擊、受人們不尊重，你還得笑笑，表現出這一切都沒什麼關係的樣子。」 「他們說我看起來像是瘋狂的父親，就像是理查威廉斯一樣……愛會讓人做出瘋狂的事。」

天知道因為妻子的掉髮症，他們承受多少精神壓力，足以讓知名的好人失去控制。史密斯動手的背後，可能也映射著演藝圈，或者網路時代言語暴力肆虐的問題。

君子有所爭

看見打人、人身攻擊就譴責，是一種不經思考地落入了教條主義，當事人背後值得思考的動機就被隱形了。好萊塢競爭之激烈，以兩人混到今天的本事，怎麼可能低情商到單純嘴賤跟衝動。

針對這個風波，我的看法是「君子交手」，兩邊各自都有缺憾，也有精彩之處。

洛克在做的，很可能是捍衛他所愛的喜劇，賭上他的名聲（以及左臉）來確認這樣的幽默文化在2022年仍然存在。但明知對方可能在意掉髮症的痛苦，還往個人疾病去打，確實越線。

史密斯在做的，則是捍衛他的家人，為他所愛的人賭上生涯名譽。這不是一般明星會做的事情，也需要一點膽量。但選擇用暴力表態，確實魯莽，也如同丹佐說的，何必與美金過不去。

一邊為了喜劇，一邊為了愛人，兩邊都有缺憾，兩邊都顯示出了真性情，是充滿人性的一幕。

誰說「君子無所爭」？甘願冒上風險，出手保護自己心中所愛的人或事，何嘗不是坦蕩蕩的「君子之爭」？我更情願相信，史密斯出手的那一刻、洛克臉上熱辣辣的那一刻，雙方心中都充滿激情，明白自己正為了捍衛所愛而活著。

正是這樣的缺憾與激情，才是人性的閃亮之處。

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