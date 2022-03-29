威爾史密斯遭轟「與川普沒兩樣」，終於公開致歉：「我錯了，愛的世界沒有暴力的容身之地」

2022第94屆奧斯卡昨（28）日結束，而賽後受到全球矚目的熱議焦點，當數新科影帝威爾史密斯（Will Smith，港譯「韋史密夫」）情緒失控，上台爆氣怒賞頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一掌。威爾史密斯的這一掌，搧出了各界正反兩面輿論，至於美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）正式發出聲明譴責暴力，而威爾史密斯也於稍早正式公開道歉。

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根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，影藝學院其中一位發言人說明：「 學院譴責史密斯先生在典禮的行為，我們已正式開始對該事件進行正式審查，並將根據我們的章程、行為標準和加州法律，進一步探詢相關行動和後果，我們 堅決反對任何形式的虐待。 」而學院全體理事會將於週三晚上召開會議，預計將討論這起事件 。

至於 「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）也發出聲明，表示 工作場所的暴力或身體虐待是不恰當的，工會譴責任何這類行為，威爾史密斯和克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮的事件是不可接受的，「我們已經就此事件與 美國影藝學院 和美國廣播公司保持聯繫，並努力確保這種行為得到適當解決。」

威爾史密斯的暴力行為，引起美國藝能界的廣泛討論。不少喜劇演員出面抨擊，在喜劇領域享有成就的Kathy Griffin在推特表示， 走上舞台對喜劇演員進行身體攻擊是非常糟糕的做法。「現在我們都不得不擔心，誰會在喜劇俱樂部和劇院中成為下一個威爾史密斯。」

另一名資深喜劇演員羅勃雷納（Rob Reiner）則表示，威爾史密斯欠克里斯洛克一份嚴肅道歉，「威爾史密斯的所作所為沒有任何藉口，而，他今晚找的藉口像坨屎一樣。威爾史密斯很幸運，克里斯洛克沒有提起攻擊告訴。」

至於知名主持人霍華德史坦（ Howard Stern）更將威爾史密斯與前美國總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）進行類比，「威爾史密斯張開他的手，在電視直播中 用力地打了克里斯洛克的嘴，我的第一反應是，他媽的發生了什麼事，保全在哪裡 ？ 這是電視直播！但 沒有一個人站出來，因為他是威爾史密斯，這就是川普逍遙法外的方式， 威爾史密斯和川普是同樣的人， 他們都決定自己把事情搞定。」

導演 Judd Apatow也在推特上發文表示（現已刪除），這 是完全失控的憤怒和暴力， 在過去30年裡，這些人聽過上百萬則關於他們的嘲諷笑話，他們不是好萊塢（港譯「荷里活」）和喜劇圈的菜鳥，威爾史密斯完全失去了理智。

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters. — Kathy Griffin (@kathygriffin) March 28, 2022

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters. — Kathy Griffin (@kathygriffin) March 28, 2022

不過，此事有反對聲浪，也有贊同聲浪，美國知名非裔女演員蒂芬妮哈戴許（Tiffany Haddish）就表示，威爾史密斯上台賞克里斯洛克的那一巴掌，是她看過最美麗的事，根據《娛樂週刊》指出，蒂芬妮哈戴許說：「 當我看到一名黑人為他的妻子挺身而出時。 這對我來說意義重大，作為一個沒有保護的女人，當有人像威爾史密斯一樣，高喊『 不准用你他媽的臭嘴講我老婆的名字』 這就是丈夫應該做的事。」

蒂芬妮哈戴許進一步說：「 保護你， 這對我來說意味著整個世界，也許世界可能不喜歡這件事的下場，但對我來說，這是我見過的最美麗的事情，因為它讓我相信仍然有男人愛他們的女人、關心他們的妻子。」

最後，談到克里斯洛克， 蒂芬妮哈戴許說：「 作為朋友，為什麼克里斯洛克要這樣？ 潔達（威爾史密斯妻子） 受傷了。如果她沒有受傷，威爾可能不會說什麼。 但 他們剝削了她，所以威爾保護了他的妻子。」

而在各界爆發對此事的輿論看法之中，其中也包含了理查威廉斯（Richard Williams）。威爾史密斯在《王者理查》中，飾演網壇名將威廉絲姐妹（Williams Sisters）的父親理查威廉斯，進而獲得奧斯卡最佳男主角；因此，理查威廉斯對此事的看法，當然也是各界焦點。

根據《NBC News》指出，理查威廉斯針對此事表示：「 我們並不知道事情的所有細節，但我們不會容忍任何人打人，除非是出於自衛。」至於 威廉絲姐妹至今尚未對此事公開發表看法。

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最後，威爾史密斯稍早也在個人社群平台正式公開致歉，表示：「 所有形式的暴力，都是有毒和具有破壞性的。 昨晚我在奧斯卡頒獎典禮的行為是不可接受和不可原諒的。『笑話』是我工作的一部分，但關於 潔達 健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒非常激動。」

威爾史密斯進一步說：「我要向克里斯洛克公開道歉，我錯了，跨越了那條界線。 我非常尷尬，而我的行為讓我成為了我不想成為的那種人。 在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地。」

最後，威爾史密斯也對影藝學院以及威廉絲一家人道歉，並說明對自己的行為相當後悔，並正努力成為更好的人。

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核稿編輯：楊士範