「Z字符號」成挺俄侵烏象徵：德國多個邦下令禁止民眾公開展示，蘇黎世保險撤下商標

德國內政部發言人昨（28）日表示，民眾在德國境內展示代表支持俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的「Z字符號」，將有可能會被起訴。

繼德國下薩克森邦（Lower Saxony）和巴伐利亞邦（Bavaria）下令禁止民眾公開展示此符號後，柏林邦內政部長表示當局會跟進前述兩個邦的作法，處罰有類似行為的民眾。

另外包含了巴登-符騰堡（Baden-Württemberg）、北萊茵-威斯伐倫（North Rhine-Westphalia），以及薩克森-安哈特（Saxony-Anhalt）三個邦的官員也表示正在研究類似的措施。

德國內政部發言人向《路透社》記者表示，這並不代表Z這個字母本身被禁用，要處理的是那些被用來代表支持俄羅斯侵略烏克蘭的使用情境。

內政部發言人在政府例行的記者會上表示，「俄羅斯對烏克蘭發起的侵略行為本身就是犯罪，任何人在德國公開認可此行為者，將有可能被起訴。」

參與俄烏戰爭的軍用車輛上可見到被漆上白色的Z字符號，其代表的意思仍不清楚：有些人相信這代表軍事區（military zone），另一部分的人則認為這指的是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。俄羅斯國防部則暗示這代表俄語裡的「為了勝利」（for victory）。

Z字符號也被俄羅斯人用來表達對戰爭的支持。俄羅斯裔的體操運動員庫利亞克（Ivan Kuliak）不久前就在2022體操世界盃杜哈站，在胸前貼上這個符號。俄羅斯官媒《今日俄羅斯》（Russia Today）在戰事開打後，也發起了相關商品的銷售活動。

然而，網友們批評德國政府的這項作為是表面功夫，並質疑要如何實行。

專長在科技法、同時也是德國媒體委員會成員的律師海德里希（Jörg Heidrich）表示，這項決定會在法律上面臨極大的困境。

他指出「挑釁者」可以找到許多方法遊走在合法邊緣地展示Z字符號，藉此呈現執法當局在這條法規上的重大問題。

海德里希表示，到目前為止似乎尚未有這個議題相關的司法判決，僅有相關意見的政治聲明。

瑞士最大保險商不想被誤會，從社群頻道上拿下了Z字商標

（中央社）Z字成為支持莫斯科入侵烏克蘭的象徵之後，德國2個邦26日下令禁止公開展示Z字符號，瑞士最大保險商蘇黎世保險集團也在社群網站拿下代表該公司的Z字商標。

《法新社》報導，在德國下薩克森邦或巴伐利亞邦，任何人在遊行示威中展示Z字，或將Z字噴塗在汽車、建築物上展現支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵烏，都可能面臨最高3年徒刑或罰款。

下薩克森邦內政廳長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）表示：「我不懂『Z』字符號怎能在我國被用為認可這場罪行。」

俄語的西里爾（Cyrillic）字母並無Z字，但在俄國發動攻勢後，愈來愈多人發現俄國軍用硬體上漆著Z字。

皮斯托瑞亞斯說，下薩克森邦也出現許多展示Z字的案例。

巴伐利亞邦司法廳長艾森萊西（Georg Eisenreich）則表示，言論自由是重要資產，但是必須以不觸法為原則，「在巴伐利亞使用俄軍Z字表達認同者得要知道，他們可能得為支持犯罪行為遭到起訴」。

《路透社》報導，瑞士最大保險商蘇黎世保險集團（Zurich Insurance）則已在社群媒體上將代表該公司的Z商標拿下，蘇黎世保險集團表示，這是因為不想被錯誤解讀為該公司在這場戰事中支持俄羅斯。

蘇黎世保險集團告訴《路透社》：「我們暫時從社群頻道上拿下了Z字，社群頻道上這個字母單獨出現，可能會遭到錯誤解讀。」

「我們正在密切注意狀況，如有必要，會採取進一步行動。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範