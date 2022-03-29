2022/03/29,
歐洲

波蘭墮胎限制嚴格：烏克蘭逃難婦女求助，波蘭墮胎倡議組織應接不暇

波蘭墮胎限制嚴格：烏克蘭逃難婦女求助，波蘭墮胎倡議組織應接不暇
從烏克蘭逃往波蘭的難民抵達｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

自從俄羅斯入侵烏克蘭，波蘭墮胎倡議組織Aborcyjny Dream Team（ADT）指出，組織每天大約會接到5至10個懷孕烏克蘭難民的求助電話。婦女和計劃生育聯合會也指出，平均每天約有10位女性撥打電話詢問墮胎相關問題。

由於烏俄戰爭延燒，烏克蘭婦女逃向波蘭。然而因為波蘭有嚴格的墮胎限制，戰亂下的烏克蘭懷孕婦女紛紛向墮胎倡議組織求助，諸如Aborcyjny Dream Team（ADT）等組織每天應接不暇，大約會接到5至10通電話。

不過另一方面，ADT成員Justyna Wydrzyńska則將於下週進行審判，成為首位因為違反波蘭墮胎法案，而走入法律程序的墮胎倡議人士。

烏俄戰爭爆發：烏克蘭婦女求助，波蘭墮胎倡議組織應接不暇

《VICE》報導，由於波蘭有嚴格的墮胎法案，只有生命受到懷孕威脅、或因強暴而懷孕的婦女才能合法進行人工流產，因此婦女很難找到願意協助墮胎的專業人士。而自從俄羅斯入侵烏克蘭，波蘭墮胎倡議組織ADT指出，組織每天大約會接到5至10個懷孕烏克蘭難民的求助電話。

ADT成員Olimpia指出烏克蘭懷孕女性群起前往求助的原因，表示由於烏俄戰爭爆發，烏克蘭婦女逃離家園，成為難民。在這種情況下，並不利於懷孕婦女。

另一方面，波蘭另一個墮胎倡議團體婦女和計劃生育聯合會（Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny）主任Krystyna Kacpura指出，烏克蘭人由原先能人工流產的烏克蘭，進入完全禁止墮胎的國家。而婦女和計劃生育聯合會同樣收到大量求助電話，平均每天約有10位女性撥打電話詢問墮胎相關問題。由於需求大，甚至專為烏克蘭難民開通一條求助熱線，由一位逃離烏克蘭的婦科醫師負責接聽。

ADT在做什麼？

《衛報》報導，ADT是波蘭的墮胎倡議組織，致力於讓人們「正常談論墮胎」，同時提供更多安全的流產方式，讓婦女能安全進行人工流產。

因為波蘭法律中，只會將提供婦女流產方式的人定罪，而前去流產的女性並不用負刑事責任，因此ADT過去都小心在不觸犯波蘭法律的情況下協助婦女墮胎，透過將需要人工流產的婦女轉介到國外組織、讓他們透過這些組織合法獲得流產藥物，以順利墮胎。

波蘭首例墮胎倡議成員因違反墮胎法案，將於下週受審

不過另一方面，也由於波蘭嚴格的墮胎限制，首例觸犯波蘭墮胎法的墮胎倡議人士Justyna Wydrzyńska也將於下週接受審判。值得注意的是，Justyna Wydrzyńska正是ADT的成員。

《衛報》報導，2020年2月，Justyna Wydrzyńska提供流產藥物給1位曾向她求助的婦女。Justyna Wydrzyńska指出，該名婦女懷胎12週，且面臨家暴，過去曾經前往德國，想在當地進行人工流產手術，不過遭丈夫阻止。

Justyna Wydrzyńska指出，因為疫情爆發，波蘭宣布可能暫停跨國郵務，擔心國外組織來不及將流產藥物寄給那位女性，因而直接郵寄。她也表示，因為曾與那位女性有相同經歷，因此「協助她（那位女性）是我做為人類的直覺反應。」

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核稿編輯：楊士範


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