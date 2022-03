塔利班打壓女性新措施：禁止男女同日進遊樂園、女性單獨搭飛機、推翻女子中學重啟承諾

伊斯蘭目前掌權組織塔利班(Taliban)近日又出招打壓女性權益,繼23日緊急關閉女子中學後,昨(28)日加強性別分隔政策,禁止男女同一天進入遊樂園遊玩,並下令阿富汗境內航空業者不得讓女性在沒有男性親屬陪同下搭乘飛機。

男女禁同日進遊樂園

印度新聞頻道《Republic World》報導,塔利班發布規定,允許阿富汗男性在週三至週六造訪遊樂園,女性則是在週日至週二,比男性少一天。報導還指出,塔利班政權正在阿富汗執行更多性別隔離規則。

上個月,塔利班政府曾下令禁止軍人穿著軍服及攜帶武器進入遊樂園,「伊斯蘭酋長國的聖戰者不得攜帶武器、軍裝和車輛進入遊樂園。他們有義務遵守遊樂園的所有規則和規定。」塔利班發言人穆賈希德( Zabihullah Mujahid)在推特上表示。

《德國之聲》指出,塔利班再次掌權後,一直向世界各地說服他們已經變得更溫和,這被認為是為了在日益嚴重的人道主義危機中重新獲得國際支持。

禁止女性單獨搭乘飛機

除此之外,塔利班下令禁止阿富汗航空公司讓女性單獨搭乘飛機,除非有男性親屬陪同。航空官員告訴《法新社》,這是塔利班、阿里亞納阿富汗航空(Ariana Afghan Airlines)、卡姆航空(Kam Air)和喀布爾機場移民當局的代表在24日舉行會議後做出的決定。

根據《法新社》所取得阿里亞納阿富汗航空高層致員工信函副本:「女性不得在沒有男性親屬陪同下,搭乘任何國內或國際航線。」

塔利班的宗教執法者、阿富汗勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)發言人雙雙否認這項「飛行禁令」,但《法新社》聯繫的兩間旅行社證實,他們已停止向單身女性旅行者發放機票。

命女子中學繼續關閉

塔利班並在23日撤回開放女子中學的聲明,稱在根據伊斯蘭法律制定計畫重新開放前,這些學校將保持關閉。《路透社》報導,一位塔利班官員稱延遲開學是因為教育部正在為全國學生制定衣服。

據聯合國聲明,國際社會多譴責這項決定,聯合國阿富汗問題特別代表向塔利班官員轉達了對該組織的「嚴重關切和失望」。

印度的英語新聞頻道《WION》報導,自去(2021)年8月塔利班接管阿富汗,已達7個月的獨裁統治下,聯合國和其他國際監測機構經常警告該組織對女性的虐待行為,包括對女性的行動、工作或旅行自由甚至最基本領域的能力的極端限制。

「塔利班政權現在正式成為一個性別種族隔離的專制警察國家,該政權不值得承認和給予合法性。」戰爭與和平研究所和阿富汗外交關係委員會執行主席阿西(Tamim Asey)在推特上這麼說。

