本土+33，基隆小吃店群聚再增9例；多縣市增不明感染源，參與宗教繞境須打滿3劑

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增96例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為33例本土個案及63例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。今日新增本土個案為15例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮官陳時中表示，基隆小吃店群聚增加9例，其中包括一家三口、第二分局長、科長，另外還有1名計程車司機與海大老師相關接觸者3名，有1名為台北某大學的體育主任，整起群聚案目前累計48人確診，且多縣市有新增多條不明感染源。

陳時中進一步針對縣市和地區都傳零星的不明感染源病例說明，其中包含新北市中和區公寓周邊相關群聚有7例、大潭電廠相關3例、台東縣卑南家庭群聚相關3例、高雄化工廠相關2例、彰化家庭群聚2例、台北市松山區家庭群聚2例、台北市一銀行員孕婦1例、新北市淡水區1例、基隆市安樂區1例、新北永和區家管1例、三重業務員相關1例。

內政部籲清明節分流祭祖掃墓、參與宗教繞境者須接種3劑疫苗

清明節連假4天將至，內政部次長陳宗彥表示，近期疫情升溫，呼籲民眾分流祭祖掃墓，勿集中於清明節當日，另各地納骨塔須採總量分流管制，並於戶外搭棚祭拜；宗教繞境方面，所有參與繞境活動者均須接種3劑疫苗方可參加，且活動中不得鑽轎腳或搶轎，另外，沿途提供餐點者，須以盒碗或密封包裝，以降低染疫風險。

陳宗彥表示，每年三四月媽祖繞境活動盛行，考量遊行類活動人多擁擠，呼籲宗教團體暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。另外，參與繞境的宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾都必須接種3劑疫苗，參加者須持接種紀錄向主辦單位登記，主辦單位方可發給識別證。

此外，沿途有提供餐點者，應以提供盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝；另建議主辦單位提供現場直播供信眾在家收看，也呼籲參與活動的信眾避免夜間在路邊群聚席地而眠，並戴好口罩，以降低群聚感染風險。

內政部補充，有關繞境遊行以外的其他宗教集會活動，還是維持原來的防疫規定，例如500人以上活動須事前提報防疫計畫、須落實實聯制、量體溫等共通性防疫措施、宗教住宿場所除同住家人外限1人1室、舉辦宴席不得逐桌敬茶敬酒等。

陳宗彥表示，地方政府已針對國人清明返鄉掃墓規劃相關因應措施，若想了解各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網瀏覽查詢，並呼籲民眾務必落實實聯制、體溫量測、消毒，維持社交距離，全程配戴口罩，大家共同為防疫努力。

強化社區監測，指揮中心增公費快篩定點診所

中央流行疫情指揮中心表示，自去（2021）年8月30日起規劃推動COVID-19社區加強監測方案，由各縣市人口數較多之鄉鎮市區基層診所協助發放公費COVID-19家用快篩試劑，由於近期本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清之群聚事件，為強化社區監測，截至2022年3月26日，全國21縣市由272家，增加至540家基層定點診所或衛生所。

因COVID-19症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可多加前往定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果。如居家快篩檢驗為陽性時，請勿慌張並儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步PCR檢驗。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範