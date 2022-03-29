香港晚報：環境局建議壓縮環評，准與工程設計「並軌」進行

1）環境局建議環評程序減半至最短18個月

繼發展局上周提出精簡《城規條例》，環境局局長黃錦星在立法會建議修訂《環境影響評估條例》，以加快房屋發展進度。局方擬縮短一般項目環評至18個月、大型或複雜項目環評至2年，避免如過往因爭議令整個程序耗時3至4年。

局方另提出將環評程序與工程設計「並軌進行」，再建「中央環境數據庫」公開生態等環境資料，節省顧問公司研究的時間；又建議統一噪音、水質、廢物和危險評估方法、標準和緩解措施。黃錦星指相關修訂的內部檢討估計於年內完成，期間會再諮詢公眾。

黃錦星指，修訂後的環評程序，仍會給環諮會、環保團體等持份者，足夠時間閱讀環評報告。環保署副署長徐浩光補充，計劃不會改變任何公眾參與的環節。

環團香港地球之友回應修訂，指支持建立中央環境數據庫，但認為環境及生態數據會隨時間及外在環境變化，該數據庫只應作輔助參考，絕不能完全取代專業評估。團體亦希望把土沉香等生態數據敏感資料劃為機密類別，只提供工程項目或顧問方參考。

去年10月黃錦星就《施政報告》到環諮會報告，環諮會委員馬昀祺質疑，環評制度原意是謹慎保護環境，不應因發展而精簡。委員會副主席譚鳳儀指出，生態調查時間長是為觀察週期，「做緊應該做嘅嘢」，不希望被覺得是「阻住地球轉」。

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2）僱主非禮外傭案事主覆核強制勞役

去年9月，法院裁定1名八旬英籍醫生2項非禮罪成，罪成囚30個月。他涉藉詞為其外傭做身體檢查，侵犯對方私處，更要求按摩及手淫。裁判官當時斥責被告違反誠信，利用自身權力威脅事主。該外傭後申請司法覆核，質疑警方的調查未履行《香港人權法案》訂明的責任。

高等法院昨遙距聆訊，處理其覆核申請。申請方強調，有短片證明被告過去曾非禮其他聘用的傭工，其強迫傭工提供性服務是「有迹可尋」、「有系統」的行為。申請方認為，根據《香港人權法案》第4條，警方有法定責任循強制勞役及販賣人口作調查，但僅控被告非禮罪，且「有意排除」上述調查方向。

答辯方則反駁，申請方未能指出在何特定威脅下被迫提供性服務，而申請方一直可外出及與外界通訊，非法律上的強制勞役。另外，答辯方指案情不涉不正當金錢或物品交易，不屬人口販賣。答辯方認為，警方已考慮有否足夠證據起訴其他罪名，難事後斷言調查是否充足，而被告已遭判不短刑期，認為案件已獲充份處理。

3）長毛搶文件藐視案罪成囚14日

前立法會議員梁國雄，被控在2016年11月立法會「橫洲發展計劃」會議中，搶奪時任發展局副局長馬紹祥的文件，違反《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪。案件原判該條例不適合控告議員，但其後律政司上訴得直，發還案件重審。今日東區裁判法院裁定梁國雄罪成，判監14日，與他現有23個月刑期分期執行。

主任裁判官嚴舜儀表示，被告當時稱要「搶文件」，反映其清楚知道該行為不合法。而他沒有徵求對方同意，行為屬侵犯他人。此外，他有意擾亂會議，影響其他人執行憲法功能。綜合幾點，嚴官裁定被告罪成。

梁國雄被判罪成後，解僱代表律師吳宗鑾及吳靄儀，自行求情。他認為當日行為屬議會抗爭，受議員的豁免權保障，不應受追究。他又說，當時官員在議員追問下仍未有交出有關資料，藐視議員監察，他希望得知事件有否涉及官商鄉黑勾結和徇私，才取走文件。

嚴官裁決稱，被告當時無視會議主席麥美娟的命令，其行為沒有合法權利，不受豁免權保障。她引用終院有關本案的判辭稱，特權法旨在確保立法會有安全及尊嚴的環境，惟被告的行為擾亂會議，已偏離該法豁免究責議員的原意。

66歲的梁國雄現因8.18集會案、10.1遊行案、10.20遊行案、7.1遊行案，被判囚總共23個月；他另涉國安法初選案，正等待審訊。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin