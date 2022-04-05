2022/04/05,
運動

低體脂就會有腹肌嗎？女生想練出馬甲線需注意三個重點

低體脂就會有腹肌嗎？女生想練出馬甲線需注意三個重點
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

不管是六塊肌還是馬甲線，如果你很在意自己有沒有腹肌，你要考量以下幾點。

瘦就會有腹肌嗎？其實不一定。

腹肌線條是許多人在接觸健身時追求的一大目標。每個人追求的腹肌線條可能不太一樣，不管是六塊肌還是馬甲線，如果你很在意自己有沒有腹肌，你要考量以下幾點。

1. 體脂率

一般來說，女生要看到腹肌線條，體脂率大概會需要低於20％。許多人會用Inbody測量自己的體脂率，但其實機器測量的體脂率是有一定的誤差值的。也許Inbody顯示你的體脂率16％，你卻還是完全看不到腹肌的線條，那有可能就是測量儀低估了你的體脂率。

體脂測量儀對記錄相對的體脂變化（如從25％減到20％）是有參考價值的，但是對於測量絕對體脂率還是尚有爭議的。設備的校準、版本新舊、計算參數與方式、身體狀態等都可能影響檢測出來的體脂率。

總而言之，體脂測量儀並不是絕對的。如果你覺得你的體脂已經夠低了卻還是看不見腹肌，那也許你認定自身的體脂率與現實是有落差的。

2. 體脂肪分布

你可能曾經看過某些腹肌線條與體脂率的對照表格。這些雖然能幫助你稍微了解腹肌與體脂率的關係，但這樣的對照圖並不適用於所有人。

為什麼有些女生體脂21％就看得到腹肌，有些女生體脂18％還是看不到？

除了整體的體脂率之外，體脂肪的分布也是很大的因素之一。體脂同樣是20％的兩位女生，身形看起來可能會截然不同。體脂肪的分布比例是基因決定的。有些人的體脂肪容易囤積在臀部，有些人則可能囤積在腰間。

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Photo Credit: Nuli App

如果你的體脂肪自然傾向累積在肚子區域，你就要達到比一般人更低的體脂率才能顯出腹肌線條。往好處想，如果你的體脂肪大多累積在肚子，你身體的其他區域（手臂、腿部等）的體脂肪就會相對少，也就容易看起來更緊實。

3. 腹部肌肉發展

除了體脂肪之外，腹部肌肉其實也是決定你有沒有腹肌的要素之一。有些女生可能很瘦、體脂很低，但肚子就是扁平的，看不到腹肌線條。腹肌其實是由好幾個不同的肌群組成的（如腹直肌、腹外斜肌等），如果平常沒有在鍛鍊這些肌群，體脂再低可能也還是得不到你想要的線條。

雖然說多數多關節動作都會訓練到核心，但如果你的目標是擁有明顯緊實的腹肌線條，那NULI會建議你每週額外跑個1－2次腹肌課表。（NULI APP中提供多種腹肌課表）。

但大家也要小心，需要剛開始訓練腹肌的朋友，可能還不知道如何「核心發力」，訓練時反而會產生脖子酸、腰痠等現象，這樣子的訓練，對於腹肌也是無效的唷！如果有這樣的問題，請參考這篇〈在家健身核心訓練指南｜練腹肌、脖子痠？掌握核心的發力技巧、馬甲線練出來〉。

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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