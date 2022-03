「科學家在人體血液中發現塑膠微粒」這篇研究為什麼重要？可能有哪些健康風險？

議題背景

在2022年3月24日,《環境國際》(Environment International)期刊發表一篇以最新技術檢測人體血液中塑膠微粒的研究:「Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood」,研究成功地開發出新的方法,首次在人體血液樣本中檢測到塑膠微粒,並且能用最新的方法分析出塑膠微粒的含量和種類。

台灣科技媒體中心特邀環境醫學、生物科技與臨床醫學領域的專家,對此篇研究解析與評論。

引用文獻:Leslie, Heather A., et al. "Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood." Environment International (2022): 107199.

一起來看看專家怎麼說。

羅月霞(中央大學生命科學系助理教授)、鄭獻仁(國家衛生研究院環境醫學研究所博士/兼任助理教授)

2022年3月27日

1. 這篇研究為什麼重要?

環境中的塑膠微粒汙染已知存在於河川海洋、空氣、土壤等,然而即使已知塑膠微粒可能無所不在,由於缺乏足夠數據顯示人體內可能存在塑膠微粒的總量,以及對人體可能的毒性報告,因此無法進行後續人類健康風險評估的研究。

這篇研究以「熱裂解式氣相層析質譜法」(Py-GC/MS)的方法,分析22位健康自願者血液中大於700 nm塑膠微粒的質量濃度(mass concentration),是首次第一篇研究做到在人體血液內可以測得多種塑膠微粒,不管塑膠微粒直接或間接進入人體的途徑,至少這些塑膠微粒是具有生物利用性,人體排除塑膠微粒的速率比吸收到血液內的速度慢。

因此這篇研究提供方法學,以及測得累積於人體血液中塑膠微粒的種類與濃度等資訊,以利後續可以更進一步評估塑膠微粒的暴露對人體可能的健康風險。

2. 這篇研究有哪些推論的研究限制嗎?

這篇研究是首次在17份血液樣品中,測得人體血液中的塑膠微粒質量濃度以及種類,總樣本數為22份。故後續仍需擴大研究範圍,增加樣本量等。而且目前仍無法知道主要暴露途徑,以及如果血液內的塑膠微粒被免疫細胞吞噬或攜帶,是否會影響免疫系統的功能;或有特定免疫疾病的人,對塑膠微粒的敏感性是否會有所差異。

3. 一般人要如何正確地理解這篇研究?

這篇研究是首次測得健康人血液中有多種塑膠微粒的報告,種類多為生活中常用塑膠產品成分,後續仍需擴大研究範圍與增加樣品數量,才得以更全面釐清塑膠微粒於人體的累積程度,以及如何避免暴露來源。

4. 就現有的塑膠微粒研究證據,可能與哪些健康風險有關?是否有因果關係更強烈的證據可證明塑膠微粒的危害?

環境塑膠微粒對人體的健康影響需要考慮暴露來源、途徑、劑量、時間,以及其微粒總類、組成與微粒大小等多種因素。

就現有的研究證據,大多以細胞實驗或動物實驗驗證單一種類的塑膠微粒的影響,例如2022年的一篇研究論文以小鼠實驗餵食2 µm的聚苯乙烯(polystyrene, PS)的塑膠微粒,以平均每克體重下0.008 mg與0.016 mg的暴露劑量持續餵食4或8周後,發現聚苯乙烯微粒會累積於腦部,並且影響神經細胞突觸蛋白質表現,增加發炎反應,藉由腸胃道的迷走神經傳導,影響記憶與學習功能。

然而這些研究仍無法直接回答對人類健康的風險,需要考慮實驗模式中暴露劑量是否可對應人體實際暴露量,塑膠微粒種類是多種成分而非單一成分、不同微粒大小的效應,以及暴露途徑也是會影響不同器官的反應。因此塑膠微粒對人體的健康風險目前仍未有直接定論,或因果關係的證據。

林家驊(國立虎尾科技大學生物科技系教授/系主任)

2022年3月28日

1. 這篇研究為什麼重要?能解決過往偵測人體內塑膠微粒的困難嗎?

過去的研究已證實塑膠微粒確實存在海洋和空氣,甚至魚貝類及啤酒等食品中。因此塑膠微粒是否會對人體產生危害,引起極大關注。目前塑膠微粒偵測技術仍處於初步發展階段,各國均致力於相關技術之研發。台灣國家衛生研究院的環境醫學研究所及奈米醫學研究所,在此類檢測技術研發亦有極佳進展。

本篇研究建立之血液中塑膠微粒偵測技術,能精確定量出每單位體積血液中塑膠微粒的質量,比起過往技術僅能定量塑膠微粒的顆粒數,此新技術大幅提升了定量的準確性。預期本技術將可以協助釐清塑膠微粒於人體之累積及分布狀況,藉以了解塑膠微粒對人體健康之影響。

2. 這篇研究的推論是否有研究限制?

本篇研究降低以往使用偵測技術時,檢測樣品可能受到外來塑膠微粒干擾之疑慮。然而該研究僅針對22個人體血液樣品進行分析,且研究中並沒有釐清受測人群生活中,塑膠微粒之暴露狀況,使其研究結果尚無法作為人類血液中塑膠微粒實際累積狀況之參考。

3. 此研究能如何幫助未來評估人體內塑膠微粒的量和影響?您建議大眾應如何看待此研究?

本研究不僅有利於了解塑膠微粒在人體之分布狀況,更可以協助我們更準確以動物/細胞實驗評估塑膠微粒之毒性效應。雖然目前已經許多動物/細胞研究證實塑膠微粒可能對生物體產生危害,例如本研究團隊證實塑膠微粒會對人體腎臟及肺臟細胞產生不同程度的損傷。但是目前環境中塑膠微粒於人體之累積量還很低,並不足以立即對人體健康產生嚴重之影響。