前往德國生活，要準備甚麼？

來德生活的人常問，來之前要準備甚麼。

這裡不贅述德文水平和要帶多少錢過來。兩題的答案很簡單：越高越好、越多越好。網上有很多資訊，自己查看就是了。這裡想說的是另一層面。

首先是德國歷史。可能你來之前已經是歷史發燒友，對德國史滾瓜爛熟，那恭喜你。但假如你對德國無甚認識，或是突然獲得來德的工作機會。那請你讀一下 1933 至現在的德國史。從納粹黨 崛起，到二戰開始至結束，後來兩德分裂到統一，再到歐洲一體化後的德國。那你會很清楚德國人怎樣思考，他們為何這樣左翼，為甚麼德國政黨都是「左膠」，又為甚麼德國人對出兵幫助烏克蘭這麼有保留。在德國，你每天遇到的人，都成長在這個現代史背景中。他們也許有在二戰中死去的親人，有在分裂時失散的好友，也有因為歐洲一體化而獲得的學習和工作機會。

沒有認識這段歷史，請你延後出發日期，因為你去到也是「矇查查」。就算你德文多好，也不會了解當地社會脈絡。要是你去前東德生活，請你簡讀1949至90年的東德歷史，知道甚麼是少先隊、青年團、史塔西。離境前沒空讀的，不要緊，買一本相關的書，帶上飛機讀。十小時的機程，你會讀得完的。

第二，就是心理上調節。不要相信德國人的刻板形象。他們不是這樣重效率、做事一絲不苟和認真的。去公家機構辦事、去銀行開戶口、向電力公司申請供電，很多時對方都會搞錯你的資料，寫錯你的名字和地址，多收你的費用。原因很簡單，就是人總有錯。我們在家鄉接觸的德國人，多是見多識廣的精英，但來到德國，甚麼態度和性格的人都有，不再像歌德學院老師般和藹。東亞人在德國，不像西方人在東亞，不會受到優待，但也不會被虧待。別人會犯錯，自己也會因為人生路不熟而撞版，犯下一些好像很愚笨、在家鄉不會犯的錯。在德生活，不用每件事都覺得是歧視，學會對自己和別人寬容，但也要據理力爭。

第三，就是好好認識自己的故鄉。要是你來自香港，出發之前請你好好準備一下如何介紹香港，學做兩道港式菜色，找幾張喜愛景點的相片。這些地方不用是名勝古蹟，一Google即有的山頂和維港，而是你成長的地方。小時候所住的公共屋邨，最喜歡的兒童遊樂場，與伴侶初次約會的那個商場，這一切對德國人和你在德國認識的新朋友來說，都非常新鮮。照片上最好有你，或是找些以前的舊照，因為與別人分享所愛，是建立感情的好辦法。初識對方，不用把自己大半生娓娓道來，但分享幾幀照片，讓對方不只了解你，也認識五歲、十五歲、二十歲時的你，知道甚麼對你重要。他們會見識到這個世界有名的繁盛都會裡的人，他們關心甚麼，經歷過甚麼，又有何樣的回憶。展示幾張照片，猶如打開心扉，讓對方走進你的內心。

出發前做到這三點，留德後的生活會愉快而充實。這世界沒有一帆風順，但準備得好，無論在物資上和精神上，都會鋪平很多凹凸不平的地方。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin