街訪教母進軍音樂圈！孫女跨刀主持音樂實境行腳節目【WINDIE 收OUT！】

獨立音樂廠牌WINDIE Music與電光影裡影業合作，將於4月18日起推出全台首檔音樂實境行腳節目【WINDIE 收OUT！】。節目邀請到以哈哈台街訪一炮而紅的街訪教母「孫女」擔綱主持，與六組特邀獨立音樂人一起走出工作室，前進市場、廟宇、汽車旅館等台灣特色場域進行聲響採集，並作為編曲元素，製成六首結合環境聲景的單曲。日前，節目組甫釋出首波參與卡司，大象體操、桃子A1J與SoulFa靈魂沙發皆在列內。

嘻哈新星桃子A1J與金曲製作人吳金黛一起探索山林。 Photo Credit：WINDIE Music

風潮音樂發行作品聚焦台灣在地聲音，34年來曾出版許多具標誌性的聲音紀實專輯，紀錄台灣珍貴的人文與自然聲景，如：《森林狂想曲》、《我的海洋》、《台灣原住民紀實音樂》系列等。其旗下獨立音樂廠牌WINDIE Music由此發想，和電光影裡影業合作，將「採集聲音」特色融入實境行腳節目，邀請六組獨立音樂人，一起走訪市場、廟宇、電子遊藝場、汽車旅館、海岸、山林等六個台灣特色場域。並由音樂人們將採集到的聲響素材帶回錄音室進行重新混音，製作出不同風貌的六首新作品。最後，劇組和樂團成員們會再度回到收音地點，拍攝新版作品的專屬MV。

街訪教母孫女為節目主持人 Photo Credit：WINDIE Music

【WINDIE 收OUT！】節目特別邀請有街訪教母之稱的網紅YouTuber「孫女」擔綱主持，孫女表示，自己沒想到能因「閒晃、閒聊」的專長受到節目組青睞，也坦言參與這次的拍攝讓她既興奮又緊張。即將發行新專輯的大象體操團員凱翔提到，平時在創作上很少有機會能花半天的時間，走進環境裡特別收錄製作用的聲音，這次可以參與體驗覺得很新奇，也很有趣。SoulFa靈魂沙發的任務時間特別硬，大半夜前往漁市收音的四人，睡眼惺忪下仍是非常敬業地完成收音任務，並混製出讓全體劇組落淚的暖心作品。而在節目中與金曲製作人吳金黛一起探索山林的嘻哈新星桃子A1J，還特別為了這次的收音任務創作一首新歌，也讓吳金黛大讚桃子A1J豐沛的創作能量。

SoulFa靈魂沙發在大半夜前往漁市收音。 Photo Credit：WINDIE Music

【WINDIE收OUT！】全系列共十二集，包含六集實境節目，及六集專屬特色場域的MV，且隨著MV釋出，將六首單曲將同步於數位串流平台全球發行。節目將於4月18日起，每週一於LINE MUSIC獨家首播，每週三於【WINDIE Music】YouTube 頻道播出。WINDIE Music期待透過新奇有趣的企劃內容，創造新型態的跨界合作，讓更多人能以多元趣味的方式，認識台灣的特色和優秀的獨立音樂作品。