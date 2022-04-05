兒童乳牙換恒齒的順序與年齡各不同，出現「雙排牙」需要趕快拔掉嗎？

文：徐逸竹醫師（家庭牙科）

關於乳牙換牙，平均來說大約幼稚園大班到國小一年級的時候會開始長牙換牙，也就是家長可能會發現除了20顆乳牙齒列外，後方開始冒出白白的牙齒正在努力地突破牙肉，或是前排的牙齒開始有些微晃動的狀況。

這代表小朋友開始要進入混和齒列階段，同時有乳牙和恆牙於口內，此時會遇到什麼狀況呢？乳牙換牙有什麼地方需要特別注意的呢？

乳牙換牙清潔方面不能鬆懈

圖片來源：竹北品悅牙醫 徐逸竹醫師提供 兒童嚴重蛀牙

幼稚園階段，大部分家長都會認真地幫忙小朋友刷，以為升小學乳牙換牙後終於可以不用再做這麼麻煩的事了，但其實蛀牙就是這樣來的，小朋友不可能瞬間就學會把牙齒刷乾淨。乳牙換牙期間，會建議循序漸進地減少家長的工作，在三年級前都還是要小朋友刷一次，家長刷一次；等到三年級後家長才正式退居為監督的角色。同樣的牙線、含氟牙膏，跟定期牙齒檢查一樣不能少。

需要特別注意小朋友第一大臼齒的清潔，會長在小朋友口腔最後面，常常是被忽略的邊緣族群，恆牙才剛長出來就因為疏於照顧而蛀牙。

圖片來源：竹北品悅牙醫 徐逸竹醫師提供 長在乳牙最後面的恆齒

乳牙換牙順序和年齡

其實兒童換牙順序、年齡每個人不同喔。

圖片來源：竹北品悅牙醫 徐逸竹醫師提供 兒童換牙期間的牙齒檢查全口Ｘ光片

在診間常會遇到家長詢問說：「同班的小美已經換好多顆了，為什麼自己的小朋友牙齒一顆都不搖呢？」

但其實不用太著急，牙醫師會先照環口全景X光片（Panoramic x-ray），確認有無缺牙的狀況，若無，乳牙換牙其實如同身高一般，每個人的生長年齡發育本來就不盡相同。就換牙順序來說，統計上是從下排正中門牙開始換，之後有可能依序往後換，有些乳牙換牙也可能跳著換。

另外，家長會詢問的狀況就是：「乳牙掉了好久，恆牙遲遲不長出來？」一般來說乳牙牙根吸收掉落到恆牙萌發長出有可能是需要6個月左右的時間，所以若是超過半年之久，就會建議要評估是否積極介入處理，是否因為牙肉組織纖維太厚，或是有牙根卡住的狀況發生。

雙排牙不用著急

圖片來源：竹北品悅牙醫 徐逸竹醫師提供 雙排牙又稱為鯊魚牙，乳牙尚未掉落，恆牙剛冒出頭

另一個乳牙換牙期常見的狀況就是有雙排牙的發生，像鯊魚齒一樣，特別容易發生在下排前牙，家長最常問的就是：「需不需要趕快拔掉，會不會造成她牙齒歪掉？」但其實牙齒會不會歪掉，七分天註定三分靠努力，牙齒會不會長歪通常基因為主要掌控權。無論空間夠不夠的人都有可能會發生雙排牙的現象，這其實是下顎前牙萌發的自然過程。

長期研究指出，拔與不拔並不會影響日後牙齒的排列，等到乳牙掉了，恆牙會因為舌頭的推擠，再加上顎骨向外生長，自動歸位。且如果本來乳牙就排列擁擠、空間不夠又因為擔心雙排牙而提早拔掉乳牙，反而是會增加空間流失的機會喔！所以家長們就放過不想要因雙排牙拔牙的小朋友吧，減少對牙科恐懼以及不必要的治療。

通常醫生會建議定期追蹤，且多吃一點需要咀嚼的食物，啃啃玉米或芭樂。但是，有些狀況還是會建議帶來診評估處理，像是乳牙完全不搖但恆牙已經長得跟乳牙一樣高了或是雙排牙發生在除了下排前牙以外的地方。

國小生施作窩溝封填，降低蛀牙風險

圖片來源：竹北品悅牙醫 徐逸竹醫師提供 溝隙封填（窩溝封填）可有效預防寶貴的恆牙蛀牙

國健署為降低我國蛀牙率，預防蛀牙，有補助國小一到三年級（國小一年級且滿6歲，國小三年級且未滿9歲）施作第一大臼齒窩溝封填（又稱為溝隙封填），也就是之前所述會長在乳牙後方要特別注意清潔的恆牙。

什麼是窩溝封填呢？牙齒的型態在咀嚼的那面，也就是咬合面，會有深淺不一的溝，每個人的牙齒型態不同，許多人的溝縫是倒三角形的，也就是食物渣渣或色素粒子很容易卡在倒凹裡面，刷牙是刷不出來的，增加蛀牙的風險。所以牙醫師會將牙齒清乾淨，在溝縫內瑱入特殊材料，降低蛀牙機率。

圖片來源：竹北品悅牙醫 徐逸竹醫師提供 溝隙封填（窩溝封填）可有效預防蛀牙，乳牙蛀牙也會影響到恆牙的發育喔

另外要特別注意的是，許多小朋友的乳臼齒也是有相同的狀況，且這些乳臼齒大部分都要到小學5年級左右才會換牙，所以經牙醫師評估後也可能會建議施作乳臼齒的窩溝封填，但這就不在補助範圍內了。重要的是做完窩溝封填還是要認真潔牙，定期追蹤，一樣不能馬虎喔。

本文為原文刪減版

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航