UCLA給我的啟發：台積電要找的政治專才不只是鑽研理論，更要懂「政治科學」

文：LA柯基

幾個星期前突然有一段時間，家人以及之前公司的主管都不約而同地分享了台積電徵才的新聞。原本以為只是長輩善意的提醒，要我要好好規劃畢業後的人生，沒想到仔細一看才發現，原來重點在於政治系有一天也有機會在科技業發展。

會選擇政治這門專業，其實不是我最原先的規劃。

原本對政治冷感的我，在美國大學上了一堂「社會科學」課

從高中開始，父母親對我的期望就是為了未來就業著想，專注在數學以及理工科的發展。那時的我對於社會類的學科幾乎近是冷感，只覺得不只學這些花時間也對未來升學沒什麼幫助。時間過得很快，來到了大學我也與一般留學生一樣儘量選修自己比較熟悉的科目，因為深怕自己無法勝任別的領域。

不過一切來的就是這麼的巧合，在準備送出課表的時候學校的輔導老師突然叫我等一等，因為他覺得一位國際學生來到美國，勢必要了解當地的社會結構以及歷史發展，才可以更融入美國當地的文化，所以他非常鼓勵我修一門社會科學的課。最後，我選擇了「美國制憲歷史」這門基礎政治科學課。

開學前幾天先我就買好課本想說來課前預習一下，翻了翻課本發現怎麼都看不太懂，就好就只好闔上課本硬著頭皮迎接第一節課。

生在台灣也長在台灣的我除了對政治冷感外，更完全不曉得美國的政治到底長什麼樣，完全沒有任何底子的我在第一節課時，彷彿既期待又怕受傷，畢竟班上的同學放眼望去清一色都是出生長大在美國的洋面孔，熟悉的亞洲面孔寥寥無幾分散在諾大的教室中。想不到的事情發生了，經歷了第一節課洗禮後我腦內的政治細胞忽然被激活，對於政治的熱忱被整個啟發了，也奠定了往後我對政治科學這條路的初衷。

我發現政治這門專業，讓我可以運用明確的思辨與科學性的論證，來看待社會上的每一個議題。

叫做政治「科學」，因為這門學問並不是看看書而已

在美國，政治這門學科之所以會加上「科學」兩個字成為「政治科學」，是因為政治的原理來自於百家爭鳴的理論，舉凡上自不同政治家所提出的社會契約（social contracts）下至解讀國際政治的演變，而如何驗證這些理論，靠的就是運用科學方法來導入不同模型進行推論，得出結果後再寫成一篇可以接受公評的文章。

建立在這個基礎上，政治科學這門專業牽涉的不再只是看看書而已，而必須培養良好的閱讀能力、細膩的貫徹力、流利的文筆、理性的思辨、以及堅強的研究能力。

這些能力的培養也恰好反映在課程的規劃上。大一和大二主要修的課都是以通識為主，涵蓋古典政治理論以及美國政治的演變。從大三開始便延伸至更專業的議題，比如「911後美國外交政策的改變」或是「進口替代政策對於發展中國家經濟的影響」，並且評量方法也從選擇題變成上千字的研究型文章。

在大三的一門課中，期末報告的題目為「分析川普的當選在美國政治時空裡的含義」，一開始的我很猶豫到底是要寫褒還是貶，因為很擔心與老師的政治光譜不合而拿不到高分。我私底下趁著教授的空檔來到辦公室，有技巧地詢問我的寫作方向與課程的方向是否吻合，教授這時跟我說：

文章跟政治的本質一樣，是沒有標準答案的，只是看你站在什麼角度來評論。

但是教授也告訴了我如何拿高分的技巧，那就是把他當作什麼都不懂的路人甲，運用任何在課堂內的資料與文獻，來支持自己的論述並且說服他，而這樣重複的訓練，也讓政治科學專業的學生，更可以清楚體察議題的全貌，以及用不同的文獻支持自己的論點。

Photo Credit: 中央社 加州大學洛杉磯分校（UCLA）的校園

此外，大三的時候也必須修習理論統計學以及不同的統計軟體，因為科學化的數據可以使得論述更加有說服力。

在傳統的思維上，就讀政治的學生總是很容易被畫上與高科技產業絕緣的等號，但隨著教育制度的改變以及導入科學化資源，政治系的學生不再只鑽研政治理論，而是有著實際能力來分析國際及政治議題對於產業可能帶來的影響。

這次的台積電開了第一槍來搶攻政治領域的學人、積極培養未來此領域的年輕人才，而台積電也絕對不會是唯一一家願意打破傳統思維的公司，我相信在未來將會有更多的跨國企業，需要這類的人才，在詭譎多變的國際情勢中幫助公司做下正確的決定。

作者簡介

張捷禹，生於台灣長於台灣。因緣際會在高中畢業後來到美國求學，隨後在2021年取得加州大學洛杉磯分校政治科學學士。對於政治的熱忱在求學過程中逐漸萌芽，在2018和2020年都參與過聯邦眾議員的選舉團隊，負責增加青年對於政見議題的了解。就學期間也錄取加州大學華府實習計畫，並擔任喬治華盛頓大學研究助理，負責台美以及中美政策的分析。疫情回到台灣也先後服務於立法院和擔任台美學生會議主席，立志於推動民間台美學生的交流，讓台灣的孩子可以用不同的角度看世界，也讓美國的學生可以更了解台灣這片土地的獨特性

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航