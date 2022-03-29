電動自行車意外事故一月造成7人死亡，交通部拜會立院爭取列為優先法案

道路交通安全統計顯示，今年1月因電動自行車事故死亡人數增加到7人，去年1月僅有2人，有電動機車業者也呼籲政府能儘速完成對電動自行車上牌、納管的立法工作；交通部表示最快下半年會進行懸掛牌照、投保強制汽車責險與限制騎乘年齡等修法納管。

《中央社》報導，交通部舉行道安說明會公布今年1月相關道路交通安全統計，其中電動自行車事故死亡人數從去年1月的2人，今年1月增到7人；交通部表示會關注並將其修法納管，3月28日也已拜會立法院爭取列為優先法案，最快下半年納管。

交通部長王國材說，為了要減少電動自行車的交通事故，已經修法納管將電動自行車更名為微型電動二輪車，修法重點包含懸掛牌照、投保強制汽車責任保險、限制騎乘年齡在14歲以上等，目前相關法案已經通過立法院一讀，等立法院二、三讀後就可以納管，希望減少傷亡。

電動自行車事故，法官認定屬「動力交通工具」

據《聯合報》報導，今年1月基隆市有男子騎乘具有動力機械性的電動自行車上路，在住處社區停車場車道上不慎自摔，民眾見狀報警，酒測值每公升1.17毫克。法官認定該電動自行車以電力為動能，要用鑰匙發動，為電力驅動，屬「動力交通工具」，停車場坡道也屬公共危險規範範圍，依公共危險判他3月徒刑，可易科罰金。

時隔一個多月《自由時報》報導，在2月19日晚間，高雄輕軌行經C16文武聖殿站附近時疑與一輛電動自行車發生擦撞事故，隨後電動自行車若無其事離開現場，輕軌司機即時煞車後向警方報案。

我國電動自行車市場充斥購自中國「公版」車型，業者籲儘速納管

《工商時報》指出，有電動機車業者表示，台灣電動自行車缺乏法規規範，市場充斥購自中國的「公版」車型，不到萬元就能購得，且能違規改裝提速，可以輕鬆突破時速25公里的法規限制，吸引許多無法取得駕照族群的青睞。業者因此也呼籲政府儘速對電動自行車上牌和納管等相關工作。

《中央社》前述報導中也引述交通部路政司專委李昭賢說法，表示納管時程需要視立法院通過的速度，研判這個會期通過的可能性很高，後續相關動作也已經準備好展開，等到修正通過後就會儘速實施，下半年有機會就可以納管電動自行車。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範