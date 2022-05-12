預售屋價差爭議頻傳，黑心建商拒絕交屋還「一屋二賣」，立委籲修法保障消費者

陳小姐和新竹在地建商京茂建設買下一間預售屋，原訂去年4月交屋時發現屋況有瑕疵要求改善，未料卻遭該公司拒絕交屋，雙方走上法院，法院判決出爐要求京茂建設應該將所有權移轉給陳情人後，京茂建設將房屋賣給第三人。

時代力量立委邱顯智、新竹市議員林彥甫與房產專家Sway等人，今（12）日上午舉行記者會指出近年來全台房價漲2至4成，預售屋出現價差，一個月平均就發生160件糾紛；現行履約保證制度著眼「錢不會被捲款潛逃」，也難防建商「一屋二賣」，應該透過訂定「預售屋預告登記」等制度，確保買賣資訊的早期揭露。

建商拒絕交屋，還把房子賣給別人

台灣房價高漲，預售屋由於不需要太多自備款即可購買，成為許多小資族、首購青年和年輕夫妻家庭的新選擇。陳姓女子表示，自己和先生就是普通的雙薪家庭，在新竹租房子、努力工作賺錢還要養小孩，省吃儉用多年，好不容易存了頭期款，3年前向竹北京茂建設買了一間「京茂River one」預售屋。

原本預定在去年4月要交屋，結果交屋當天因發現屋況有缺失，建商也未修繕，「我們要求至少應讓我們保有10萬保留款，但京茂表示，有缺失交屋，也不能保留一塊錢，後來還拒絕交屋。」

陳姓女子也說，他們將此事投訴至消保官後，消保官要求京茂履約，但京茂依舊拒絕履約交屋，他們無可奈何只好提起訴訟。今年1月，法院判決京茂敗訴應履約交屋，但京茂建設無視法院判決，還在提起上訴後，3月隨即將房子再賣給另一個買家，等同於「一屋二賣」。

陳女表示，在難過與無助之餘，只能求助立法委員，希望政府能夠重視房屋交易安全，並重罰黑心建商，不要再有消費者受到這樣的事情。

邱顯智：納入預告登記範圍

邱顯智說明，現行履約保證制度主要著眼在「錢不會被捲款潛逃」，但時還是難以防範建商發現「賣便宜了」想要把房子賣出更好價錢，所以一屋二賣；也有無良建商看到預售屋漲價就偷工減料隨便蓋，甚至不惜毀約，讓消費者交屋時權益受到損害。

新竹市議員林彥甫說也表示這位陳情人並非個案，新竹還有發生其他類似案例，而該案還直接更換建商名稱、代表人，持續推新建案，讓受害者求助無門；從這些案例可得知，現行「同業連帶擔保」的預售屋履約保證機制無法保障消費者，即使日前修法規定同等級的公司才能進行擔保，但現實上往往都是同個集團下的子公司在互相擔保，實質上沒有第三方履約保證的效力。

邱顯智表示，現行法律制度上，土地法有「預告登記」的制度，在預告登記未塗銷前，登記名義人就算處分不動產，對於所登記之請求權有妨礙者無效；如果將預售屋也納入預告登記的範圍，就可以保障消費者，也就是說，消費者購買預售屋後，登記機關直接以暫編建號登記給消費者，產權上就不會有被任意移轉之疑慮。

而預售屋預告登記制度已經有足夠的現行制度可以參酌，因此非常具有可行性，唯一技術上的問題，也就是房子尚未蓋好的狀況下如何進行登記，也有《民法》第513條，建築物承攬人「請求預為抵押權之登記」的制度：拿到建照之後可以暫編建號再進行登記，預售屋當然可以仿照類似的流程，只是登記到更細的區分所有權。

內政部不動產資訊平台統計2020年至2021年上半年為止，各類不動產交易糾紛發生次數，總計2889件，等於每月平均發生約160件；進一步觀察，又以「房屋漏水問題」、「終止委售或買賣契約」、「隱瞞重要資訊」等3種情況最常發生糾紛。

房地產專家Sway今天也出席記者會，他表示，過去有建商給消費者兩個選擇。一個是總價多賠1%，將房子退回看買家要不要；第二個是走漫長的法律途徑。黑心建商為了多賺500萬，寧可犧牲消費者的權益，這都是「高房價」造成的；尤其是購買預售屋，交屋時間差如果有房價上漲，消費者通常是吃虧的。高房價的時代，政府再不多做一些事，這一類沒有保障的事情會越來越多。

Sway表示，如果再買預售屋，可能會賺到一點房價上漲的紅利，或是感覺可以用稍低的價格買到「一張紙」，然而更多的問題會從交屋開始。

邱顯智最後則強調，預售屋的炒作問題，也涉及到交易資訊不透明和政府管控困難等的問題。如果有預售屋預告登記等相關制度，也就有機制可以促使買賣資訊的早期揭露，這樣也能對消費者權益保障更加強化。

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核稿編輯：翁世航