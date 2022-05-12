預售屋價差爭議頻傳，黑心建商拒絕交屋還「一屋二賣」，立委籲修法保障消費者
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不動產交易糾紛每月平均發生約160件；進一步觀察，又以「房屋漏水問題」、「終止委售或買賣契約」、「隱瞞重要資訊」等3種情況最常發生糾紛。
陳小姐和新竹在地建商京茂建設買下一間預售屋，原訂去年4月交屋時發現屋況有瑕疵要求改善，未料卻遭該公司拒絕交屋，雙方走上法院，法院判決出爐要求京茂建設應該將所有權移轉給陳情人後，京茂建設將房屋賣給第三人。
時代力量立委邱顯智、新竹市議員林彥甫與房產專家Sway等人，今（12）日上午舉行記者會指出近年來全台房價漲2至4成，預售屋出現價差，一個月平均就發生160件糾紛；現行履約保證制度著眼「錢不會被捲款潛逃」，也難防建商「一屋二賣」，應該透過訂定「預售屋預告登記」等制度，確保買賣資訊的早期揭露。
建商拒絕交屋，還把房子賣給別人
台灣房價高漲，預售屋由於不需要太多自備款即可購買，成為許多小資族、首購青年和年輕夫妻家庭的新選擇。陳姓女子表示，自己和先生就是普通的雙薪家庭，在新竹租房子、努力工作賺錢還要養小孩，省吃儉用多年，好不容易存了頭期款，3年前向竹北京茂建設買了一間「京茂River one」預售屋。
原本預定在去年4月要交屋，結果交屋當天因發現屋況有缺失，建商也未修繕，「我們要求至少應讓我們保有10萬保留款，但京茂表示，有缺失交屋，也不能保留一塊錢，後來還拒絕交屋。」
陳姓女子也說，他們將此事投訴至消保官後，消保官要求京茂履約，但京茂依舊拒絕履約交屋，他們無可奈何只好提起訴訟。今年1月，法院判決京茂敗訴應履約交屋，但京茂建設無視法院判決，還在提起上訴後，3月隨即將房子再賣給另一個買家，等同於「一屋二賣」。
陳女表示，在難過與無助之餘，只能求助立法委員，希望政府能夠重視房屋交易安全，並重罰黑心建商，不要再有消費者受到這樣的事情。
邱顯智：納入預告登記範圍
邱顯智說明，現行履約保證制度主要著眼在「錢不會被捲款潛逃」，但時還是難以防範建商發現「賣便宜了」想要把房子賣出更好價錢，所以一屋二賣；也有無良建商看到預售屋漲價就偷工減料隨便蓋，甚至不惜毀約，讓消費者交屋時權益受到損害。
新竹市議員林彥甫說也表示這位陳情人並非個案，新竹還有發生其他類似案例，而該案還直接更換建商名稱、代表人，持續推新建案，讓受害者求助無門；從這些案例可得知，現行「同業連帶擔保」的預售屋履約保證機制無法保障消費者，即使日前修法規定同等級的公司才能進行擔保，但現實上往往都是同個集團下的子公司在互相擔保，實質上沒有第三方履約保證的效力。
邱顯智表示，現行法律制度上，土地法有「預告登記」的制度，在預告登記未塗銷前，登記名義人就算處分不動產，對於所登記之請求權有妨礙者無效；如果將預售屋也納入預告登記的範圍，就可以保障消費者，也就是說，消費者購買預售屋後，登記機關直接以暫編建號登記給消費者，產權上就不會有被任意移轉之疑慮。
而預售屋預告登記制度已經有足夠的現行制度可以參酌，因此非常具有可行性，唯一技術上的問題，也就是房子尚未蓋好的狀況下如何進行登記，也有《民法》第513條，建築物承攬人「請求預為抵押權之登記」的制度：拿到建照之後可以暫編建號再進行登記，預售屋當然可以仿照類似的流程，只是登記到更細的區分所有權。
內政部不動產資訊平台統計2020年至2021年上半年為止，各類不動產交易糾紛發生次數，總計2889件，等於每月平均發生約160件；進一步觀察，又以「房屋漏水問題」、「終止委售或買賣契約」、「隱瞞重要資訊」等3種情況最常發生糾紛。
房地產專家Sway今天也出席記者會，他表示，過去有建商給消費者兩個選擇。一個是總價多賠1%，將房子退回看買家要不要；第二個是走漫長的法律途徑。黑心建商為了多賺500萬，寧可犧牲消費者的權益，這都是「高房價」造成的；尤其是購買預售屋，交屋時間差如果有房價上漲，消費者通常是吃虧的。高房價的時代，政府再不多做一些事，這一類沒有保障的事情會越來越多。
Sway表示，如果再買預售屋，可能會賺到一點房價上漲的紅利，或是感覺可以用稍低的價格買到「一張紙」，然而更多的問題會從交屋開始。
邱顯智最後則強調，預售屋的炒作問題，也涉及到交易資訊不透明和政府管控困難等的問題。如果有預售屋預告登記等相關制度，也就有機制可以促使買賣資訊的早期揭露，這樣也能對消費者權益保障更加強化。
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核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。