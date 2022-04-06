智利面臨龐大貧富差距，新任左派總統柏瑞克是否會走向「資源民族主義」？

文：向駿（中華戰略學會理事，《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯，智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

智利新總統的挑戰與影響

剛滿36歲的柏瑞克（Gabriel Boric）今（2022）年3月11日就任智利總統。他在就職演說中指出「不管政治色彩，不再重蹈迫害人權的歷史；並重整智利憲法，成為大家的憲法，包含原住民聲音的民主政治，給全民而非特定少數的憲法。」

華府智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）總裁習夫特（Michael Shifter）認為「治理將非常困難，新任總統將必須不斷協商、妥協和結盟。」這可能導致對他寄予厚望、急於求變的支持者心生不滿。故他認為，除了「右翼的不滿和不信任，柏瑞克還要面對基本盤的失望情緒。」

國內挑戰：貧富差距

去（2021）年底柏瑞克發表勝選演說表示：「我們是在公共生活中出現的世代，要求我們的權利受到尊重，而非受到如同消費產品或貨品般的待遇。我們知道，無論貧富都要公平對待，我們將不再允許窮人繼續為智利的不平等付出代價。」

柏瑞克雖承諾，要將全球貧富差距最大國家之一的智利打造為「福利國家」，但面對左右分裂的國會恐非易事。柏瑞克所屬聯盟在50席的參議院僅佔6席，即使加上中左翼的16席仍未達法定多數，在155席的眾議院也面臨相似狀況。這意味著「府院之爭」恐將使他陷入長期的立法僵局。

智利於2010年被納入具有「富國俱樂部」之稱的經合組織（OECD），但智利也是該組織成員國中貧富差距僅優於哥斯大黎加的國家。

皮諾契特（Augusto Pinochet）交出政權以來的32年間，中間偏左的「左派聯盟」（La Concetacion/La Nueva Mayoría）所屬的基督教民主黨（PDC）、社會黨（PS）執政長達24年，右派聯盟的皮涅拉（Sebastián Piñera）擔任總統僅8年，2019年智利動亂左派聯盟難辭其咎，其根源之一與低端人口是否感受「涓滴效應」有相當關連。「涓滴效應」係指認為政府對富人減稅與提供優待政策可改善整體經濟，最終會使社會中的貧困階層也得到生活上的改善。

美國瑞奇蒙大學（University of Richmond）政治學教授普里布林（Jennifer Pribble）認為：「這是一個快速但不平等的經濟增長的故事；政府不願擔當其監管和社會政策角色的故事；以及政治階層不願改變國家經濟和社會模式的故事。」我們當然不能因智利爆發動亂，而全盤否定拉美國家實施經濟改革的必要性，但智利案例說明，面對經濟改革產生的社會成本，政府在社會發展領域的干預不是越少越好，而是不可或缺。其中又以教育造成的影響最顯著。

智利政治學者、前駐中國大使賀喬治（Jorge Heine Lorenzen）指出，始於20世紀80年代的私有化養老金制度催生了整個社會的公共挫折感，是引發2019年全國動亂的重要原因之一。隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的暴發，智利經濟、民眾就業及基本生活遭遇嚴重影響。

智利反對黨自2020年11月開始在國會提出養老金預支法案，即允許民眾從其個人養老金中預支10％，供生活消費所需。2021年4月27日皮涅拉總統宣佈五個月內第三度的養老金預支法案，這也是柏瑞克最大的挑戰之一。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

區域影響：助長資源民族主義

智利和秘魯選出了左翼總統後，Critical Resource諮詢公司創始人丹尼爾・利特溫（Daniel Litvin）警告：「資源民族主義（Resource Nationalism）再次抬頭。越來越多的政府正在尋求收緊對外資所有的資源專案的控制，試圖給採礦業加稅，並禁止環保上有爭議的專案。」

同為左翼人士的墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）也曾謂：「國家的所有鋰礦資源都要服務於墨西哥人」，他在去（2021）年10月提出由政府壟斷鋰礦開採權益的憲法修正案。秘魯總統卡斯提略（José Pedro Castillo）也表達過天然氣國有化的想法，稱「要將秘魯的物產歸還國民」。

維里斯克－梅普爾克羅夫特（Verisk Maplecroft）全球風險諮詢公司長期跟蹤「資源民族主義指數」（Resource Nationalism Index），根據該公司報告新冠肺炎疫情以來，南美前三大經濟體巴西、阿根廷和哥倫比亞「資源民族主義指數」持續攀升，秘魯也呈現抬頭之勢。智利資源民族主義思潮也會正捲土重來。

柏瑞克在總統選舉過程中曾主張提高採礦業特許權使用費，他不僅反對礦業私有化，更表示希望成立國營鋰業公司，難怪全球排名第二的鋰電池製造商「智利化工礦業社」（Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A., SQM）大選當天股價損失14％。

除銅礦外，智利鋰礦儲量大於750萬噸，居世界第一，占全球1400萬噸儲量的52％，其中阿塔卡瑪鹽湖（Salar de Atacama）的儲量佔全國的81％。不過2020年資料顯示，智利鋰產量僅為1.8萬噸，低於澳大利亞的4萬噸，位居全球第二。此一趨勢如持續智利鋰礦市場份額將在10年內減半。