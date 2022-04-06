分秒必爭！嬰幼兒噎到該如何急救？寶寶不會表達，出現這四種跡象家長就該提高警覺

文：林哲民醫師

異物梗塞、噎到是兒童最常發生的意外之一，特別是四歲以下的兒童，常因好奇而將周遭物品放入口中，當意外發生時，把握關鍵時刻的處理是最重要的。

以下現象需提高警覺

寶寶不像成人一樣能表達「噎到」，所以如果觀察到以下現象就應該提高警覺：

孩子突然無法哭鬧、咳嗽或說話 嘴巴張開卻無法出聲或是發出怪聲 皮膚呈現脹鮮紅色或藍色 大一點的孩童會有雙手捏住脖子的噎到動作

如果孩子在咳嗽或是有作嘔的動作，表示呼吸道只有部分的堵塞，讓他繼續咳嗽，咳嗽是最有效排出堵塞物的方式，當咳不出來時，必須施行以下方法：（如果孩子已經沒有意識或是沒有回應，直接施行心肺復甦術並打119求救）

嬰兒（一歲以前）

小於一歲的嬰兒並不適合成人哈姆立克法，必須以背部拍擊和胸口按壓來幫助他排除異物，有必要時施行心肺復甦術並立即打119求救。

兒童

大於一歲的兒童，若噎到時仍有意識，就應立即施以哈姆立克法，有必要時施行心肺復甦術並立即打119求救。

哪些東西該避免？如何預防？

最常見的是食物、銅板、氣球和玩具。應避免花生、堅果、爆米花、水果籽（荔枝、龍眼、葡萄）、有骨頭的肉、果凍、糖果和口香糖，吃較硬食物都應該要稍微切碎，並監督孩子細嚼慢嚥、專心進食，哭泣或奔跑時切勿餵食。

餵奶維持頭高腳低，餵後拍嗝減少溢奶嗆到的機率。

一歲以下勿趴睡、不建議與大人同床。

孩子所及範圍要避免鬆軟物品、塑膠袋以防誤蓋窒息，勿放置雜物（硬幣、鈕扣）以防誤食。

不要讓小小孩接觸太多小零件的玩具（特別注意水銀電池、磁鐵會造成腸道嚴重傷害，請馬上就醫）

假如發現異物已經吞下，建議將疑似或是確定吞入的樣品一同帶去診所醫院，醫師可以藉由樣品大小跟形狀來評估臨床危險性。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航