電價漲不漲？審議會首次「議而不決」：因應烏俄情勢需再觀察評估

台灣電價自2018年4月調漲來已「連七凍」，創下浮動電價公式上路以來的最長凍漲紀錄。經濟部今（29）日召開電價審議委員會，由於最近國際原油、天然氣價格都上漲，原預期工業用電大戶可能漲價，不過能源局傍晚發布新聞稿表示，因俄烏戰爭使國際燃料價格大漲大跌，加劇市場價格不確定性，因此審議會考量，此時調漲電價可能對國內蠢蠢欲動的物價造成影響。因此並未做出決定，待情勢較為明朗後再召開臨時會議做出合適判斷。這是電價公式上路以來，首次發生議而不決情況。

電價已連7凍：台電中油猛虧損，但原油和天然氣價格近期都漲

電價自2018年4月調漲來已連七凍，由於俄烏戰爭造成原油輸出影響超乎預期，連帶影響天然氣價格，過去經濟部要求中油啟動凍漲機制，但由於台電採購的煤炭及天然氣，均以倍數上漲，漲幅實在太大，因此外界本來認為，4月新電價很難繼續凍漲。

《工商時報》上週的報導提到，4月電價應放手調漲3％聲音不斷，電價審議會中官民產委員對調漲、凍漲聲音都有，呈現拉鋸。學者派支持因為燃料成本太高，應適度反映電價。但是消基會、商總，以及決定性的政府代表方面，都基於物價壓力，支持或傾向暫時不要調漲。

《經濟日報》報導，另外一個難以決定的原因在於台電和中油的財務狀況。台電1月稅前已虧損59億元，而中油到今年2月的累積虧損已達600億元，逼近其資本額一半。台電今年1月電費收入達464億元，其中絕大部分來自售電收入，而且隨著出口暢旺、用電量成長，電費收入仍比去年同期增加28億元；但1月以燃料採購成本及購入電力為主的支出高達523億元，比去年增加114億元。這意味著，台電已陷入「賣愈多、賠愈多」的財務危機。

台電曾在2018、2019年經歷大幅虧損，最後仍得靠電價穩定準備金提撥填洞，但在歷經此前的「連七凍」後，電價穩定準備金也花得差不多了，截至去年10月公告版本，只約剩下248億元。

經濟部長王美花昨日赴立院備詢時表示，工業用電確實乘載政府比較多的負擔，怎麼樣做合適的調整，審議會會做通盤考量，「自己作為部長，不適合在審議會前表示意見。」

經濟部：能源價格變化激烈，需要再觀察

經過一個下午的討論，經濟部表示，去年12月美國能源資訊署（EIA）發布之111年油價預測從年初的73美元／桶到年底的66美元／桶，俄烏戰爭後，3月8日發布油價預測明顯上調，從3月的117美元/桶到年底的94美元/桶，較戰爭前上調一大段。

因各國對俄羅斯的經濟及能源制裁力道加劇，產油國擴大增產態度分歧，以及美伊核協議與沙烏地儲油設施受襲擊造成的中東局勢緊張，致使燃料價格劇烈波動，3月8日油價漲到133.18美元／桶，創下14年來新高價，3月11日俄烏談判露曙光，油價馬上跌至118.11美元/桶，短短3日油價即下跌15美元／桶（跌幅11.3%）。因此，無論是預測或實績值均為劇烈變化，而油價波動亦使煤價及氣價受到波及。



經濟部說明，電價審議會中委員針對俄烏情勢熱烈討論，並表示俄烏戰爭屬特殊重大事件須密切觀察，再考量今年2月消費者物價指數較去年同期上漲2.36%，因此本次電價調整暫不決定，後續待情勢較為明朗後擇期再召開臨時會議討論。另外審議會核定台電110年盈餘超過合理利潤數155億元，納入電價穩定準備，電價穩定準備餘額增加為403億元。

《工商時報》報導，經濟部次長林全能表示，會在上半年最適當時間來決定，大概等2到3個月時間來看，約在6月底前召開，但也可能提早。

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核稿編輯：楊士範