紅學名家周汝昌在〈張愛玲眼中的《紅樓夢》〉（《紅樓小講》第二講副篇）這樣讚美張愛玲：

張愛玲的文藝審美眼光很高明（水平和能力），尤其符合雪芹標準的「脂粉英豪」，又與鬚眉濁物不同，彌覺可貴之至。[……] 這是一位絕代的天才，她的文藝審美水平特高——用我的話說：她不俗，有靈性，有藝術眼，有上智上慧，非同小和。

圖片來源：北京出版社

可是，周汝昌在這篇文章首先承認了「自愧未曾讀過她的小說、劇本」；那麼，他根據甚麼來判斷張愛玲之「非同小可」？原來只是憑著「偶然見到一兩篇隨筆性文章，竟然都談到了《紅樓夢》，而且見解不凡」。他說的應該是張愛玲《紅樓夢魘》裏的文章，而他認為不凡的見解，不外乎是「《紅樓夢》未完還不要緊，壞在狗尾續貂成了附骨之疽」和「《紅樓夢》[由於後四十回而] 被庸俗化了」（張愛玲《紅樓夢魘》自序）。

周汝昌還欣賞張愛玲「對《紅樓夢》是如何的精熟至極」，但熟讀《紅樓夢》不一定「文藝審美眼光很高明」，不保證「有靈性，有藝術眼，有上智上慧」；他盛讚張愛玲，歸根結底是因為張愛玲的見解與他的相同而已。

周汝昌認為（「肯定」也許更準確）程高本一百二十回《紅樓夢》「不是曹雪芹的真全稿，只不過是由程偉元、高鶚等人偽續了後四十回，而托名號稱『全本』的」（《紅樓小講》第一講）在他看來，後四十回不但是偽續，而且是歪曲曹雪芹原意的劣作。他看到張愛玲論《紅樓夢》的文章，喜見不謀而合，稱讚張愛玲為「脂粉英豪」，就是間接自詡為「英雄所見略同」的英雄了。

周汝昌對張愛玲的讚賞是基於對自己的肯定（別忘記，他「自愧未曾讀過她的小說、劇本」），這樣的心理反應是人之常情；然而，經過反省後，便應該被理性平衡，意識到那判斷難免有幾分偏見。周汝昌似乎做不到。這只以《紅樓小講》裏論張愛玲的這篇文章而言，他後來是否另有看法，我並不清楚。

白先勇與張愛玲都是著名小說家，同是《紅樓夢》迷以及研究《紅樓夢》多年，但白先勇對後四十回評價很高（看《白先勇細說紅樓夢》和《正本清源說紅樓》）。假如周汝昌在看到張愛玲論《紅樓夢》的文章時，也看到白先勇的文章，而假定他亦自愧未曾讀過白先勇的小說，他會因而調整對張愛玲的讚美嗎？我猜不會。他會由於白先勇推崇後四十回而貶抑白先勇為「文藝審美眼光不高明」嗎？我也是猜不會。然而，如果這兩個問題的答案我都猜對了，周汝昌就是不一致。要一致的話，他一是堅持純粹因為張愛玲見解與他相同而讚美張愛玲，而同時純粹因為白先勇見解與他相反而貶抑白先勇；一是不因為白先勇見解與他相反而貶抑白先勇，而同時放棄對張愛玲的讚美。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin