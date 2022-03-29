美參院通過競爭法案：多項惠台措施增進交流、斥資520億美元強化半導體產業

美國參議院昨（28）日通過《美國競爭法案》（America COMPETES Act），法案內容包括多項友台條文，如支持定期對台販售軍武、在美國展現國旗、成立交流基金會等，承認台灣是美國印太戰略重要一環，該法案同時幫助美國國內半導體產業並增加美國對中國的競爭力。

美國參議院昨日傍晚以68票對28票通過了該計畫，根據《法新社》，這項法案是2月在聯邦眾議院通過的《美國競爭法》法案的參院版， 預計議員將開始在眾議院和參議院兩黨之間進行談判協商， 參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項長期停滯不前的立法將成為第117屆國會最重要的成就之一。

據《TechTarget》，去（2021）年，參議院通過了2500億美元的競爭法案，即《2021年美國創新與競爭法》。眾議院於1月通過了對參議院法案的回應《2022年美國競爭法案》。現在兩院正在努力製定討論出一致版本，提交給總統拜登簽署。

舒默正在和參院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）溝通，最快4月啟動法案正式協商，5或6月交付表決。

促進美台軍事文化外交往來

《中央社》報導，該法案囊括多項友台條文，認定台灣是美國印太戰略重要的一環，強化《台灣關係法》下美國對台承諾、支持定期對台軍售、促進台灣有意義參與聯合國等國際組織，積極與台灣進行貿易對話，尋求簽署自由貿易協定（FTA）等。

法案還包括美國國務卿考慮成立「美台文化交流基金會」，加強雙方領導人關係，要求成立「台灣學人計畫」，提供美國聯邦官員2年的獎學金，到台灣學習中文。

有關外交層面，法案要求美國國務院與其他政府機構，停止以「台灣當局」（Taiwan authorities）稱呼台灣民選政府，也禁止美國政府限制美台官員直接、定期往來的能力。眾院版法案還提出正名，將「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，TECRO）改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

抗衡中國影響力、舒緩晶片缺

《彭博社》報導，這項法案還包括為半導體製造商提供520億美元的贈款和激勵措施以支持晶片的製造，以及在全球供應鏈緊縮下將關鍵行業帶回美國。

舒默在投票前表示，「在 5G、人工智慧、量子計算、半導體、生物工程等方面，美國無法排在第二位。這一直幫助我們引領潮流，確保美國獨創性的光明未來。」

《亞洲新聞台》報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，20年前，美國生產了近40%的晶片，而今天它僅佔全球產量的12%。參議院的投票使美國「朝著振興美國半導體製造業、保護我們的關鍵供應鏈和為國內帶來高質量的製造業工作更近了一步。」

《彭博社》報導， 中國外交部發言人汪文斌在北京舉行的例行新聞發布會上表示，該法案「炒作了中國威脅論」。他認為美國應該努力維護包括半導體行業在內的全球產業供應鏈的穩定，而不是把問題放在中國之外，把中國視為假想敵。

《新頭殼》報導，中國外交部發言人趙立堅對此表示，該法案詆毀中國政策，鼓吹開展對華侵略戰爭，還干涉中國內政，就涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題指手畫腳，因此中方堅決反對。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範