林昀儒、鄭怡靜桌球比賽奪冠IG飄國旗惹怒中國，外交部譴責主辦方：道歉助長霸凌

台灣桌球黃金組合「小林同學」林昀儒、鄭怡靜24日於世界桌球職業大聯盟杜哈挑戰賽中，以直落三輕取印度組合芭特拉（Manika Batra）、賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran）奪下今年首個冠軍獎座。賽後卡達桌球協會於官方Instagram上發布一張冠軍戰賽事進行的畫面，標記出雙方選手4人的IG帳號，並貼上相對應國旗；林昀儒、鄭怡靜頭上出現代表著中華民國的青天白日滿地紅國旗，此舉即引發中國不滿。

中國乒乓球協會（CTTA）對此向WTT（World Table Tennis，世界桌球職業聯盟）嚴正抗議之外，中國網友也非常不滿，WTT不敵中國方面的沉重壓力下，27日透過官方微博發文道歉：「WTT世界桌聯收到來自中國桌協的交涉，卡達桌協社交媒體在對『WTT常規挑戰賽杜哈站』賽事進行推廣時，使用了錯誤的『中華台北』旗幟。」

WTT表示，經過查證這項錯誤是卡達賽事組委會技術人員造成，卡達桌協立即對此進行了糾正並就該錯誤致歉，同時向WTT世界桌聯保證後續不再出現類似的情況。WTT強調：「WTT世界桌聯將進一步採取措施，加強監督避免該類事故的發生，並對各賽事組委會進行培訓。」

WTT在微博上發文致歉後，中國網友在下方仍持續留言出征，要求該道歉聲明要「同步發Instagram」、「堅持一個中國原則」，批評主辦方「第幾回了，脖子上架著的是腦袋嗎？」

《中央社》報導，台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜「強強聯手」，去年兩人在東京奧運拿下隊史首面桌球混雙銅牌，兩人24日在杜哈以11比4、11比5、11比3輕取印度組合，摘下本季首冠，同時也是聯手以來所拿下的第6座冠軍。林昀儒與鄭怡靜「黃金混雙」自2019年首度合拍後，至今已先後在阿曼、深圳、香港與杜哈拿下混雙冠軍，其中兩人近2年光在杜哈就包攬3座冠軍，杜哈也堪稱是兩人的福地。

外交部：嚴正譴責打壓

外交部今天舉行例行記者會，根據會後新聞稿，外交部對於台灣選手獲得冠軍深感驕傲與肯定，但針對「中國乒乓球協會」不當施壓「世界桌球職業大聯盟」（WTT）及「卡達桌球協會」（Qatar Table Tennis Association），外交部表達高度遺憾，並嚴正譴責，外交部會持續協助台灣選手享有平等參賽權力，積極維護國家尊嚴。

外交部呼籲針對奧會所有體育賽事，應恪守國際奧委會憲章精神，不要讓政治介入體育競賽，台灣參與奧林匹克等相關競賽，都是單獨參與，不是其他國家的一部份，主辦單位向中方道歉只會讓霸凌者食髓知味，助長霸凌。

另外發言人歐江安也強調，台灣是主權國家，中國沒有統治過台灣任何一天，兩岸互不隸屬是事實，不會因為中國的片面主張而改變，中國打壓行徑只會徒增台灣人民反感，以及加深中國在國際的負面形象。

這不是台灣選手參加國際比賽第一次因為國旗惹議，去年台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位9月28日轉播卻突然撤下台灣國旗，AIDA TAIWAN向主辦單位提出抗議，包括認為撤下台灣國旗的決定太過草率，若是為了通過中國的審查機制，應該是有更多方法可以考量；當時包括日本、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛維尼亞，希望自己國家旗幟也被移除來表達對台灣的支持和對主辦單位的抗議。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範