俄軍攻烏已陷窘境：向9000公里外遠東軍區調兵，並商討與黎巴嫩真主黨傭兵合作

俄烏戰事進入僵持階段，莫斯科面對巨大的戰損勢必做出調兵遣將的準備。在這過程中有兩個不太尋常的新聞引人關切，一個是俄國東部軍區司令員現身基輔戰線，另一個則是瓦格納集團（Wagner Group）日前與黎巴嫩什葉派武裝組織「真主黨」（Hezbollah）進行談判，商討招募傭兵加入侵略烏克蘭的戰鬥事宜。

根據中國軍事專欄《樞密院十號》的獨家揭露，俄羅斯東部軍區司令亞歷山大柴科上將（Alexander Chayko）已抵達烏克蘭首都基輔的前沿陣地；專欄指出這樣的調動，可能是為了化解當前於烏克蘭戰事的僵局，未來可能會有大動作的軍事部署。文中還透露目前圍攻基輔的俄軍，主要是從白羅斯出動的東部軍區部隊，而這一批部隊自從去年12月底「聯盟決心2022演習」後就持續待在當地。

自紅軍時代就舉足輕重的「東部軍區」

東部軍區是目前俄羅斯五大軍區之一，其所管轄主要為遠東地區，舉凡日俄戰爭、諾門罕戰役、滿洲里衝突、二戰末期的八月風暴行動，都能看到這個軍區扮演的角色，自然成就薩姆索諾夫（Aleksandr Vasilyevich Samsonov）、朱可夫（Georgy Zhukov）、華西列夫斯基（Aleksandr Vasilevsky）等俄軍或紅軍將領在歷史中的地位。即便在普亭掌權的當下，該軍區仍擁有舉足輕重的地位。

在冷戰時期，遠東軍區的存在對日本與中國都構成巨大的軍事威懾效應。

日本擔憂蘇聯的海陸軍力將從庫頁島方向，然後循千島群島南下攻擊北海道後進軍本州政經樞紐，當時美日安保下的兵棋推演想定內容大致如此；中國則研判雙方在邊界爆發局部性衝突，將成為大戰的前奏曲，特別是中蘇兩國在60年代全面決裂後，中共認為這個可能性大增，1969年所爆發的珍寶島衝突就是經典個案。

有趣的是，中蘇潛在的衝突威脅構成毛澤東推動「三線建設」的基礎，也是美中關係正常化的前提。

從戰線9000公里外的遠東地區調兵遣將，足現俄軍窘境

平心而論，雖然戰前東部軍區部分單位已出現在白俄羅斯軍演的序列中，但這可視為是戰前局部調動或軍力補強的日常，畢竟負責戰事仍以西部、南部戰區為主。然而軍區司令員親臨前線或大規模的軍事調動非比尋常，往往是戰事吃緊或是面臨兵臨城下的緊急狀態。

言下之意，就是俄羅斯當下已面臨戰力短缺的窘態，因此才需要從遠離戰線9000公里外的遠東地區調兵遣將。

舉例來說，1941年在莫斯科戰役最險峻階段，史達林根據著名間諜理查・佐爾格（Richard Sorge）的情報，判斷日本不會配合其盟友德國要求進攻蘇聯，他從西伯利亞及遠東地區調動新銳師團至莫斯科戰線。此一調動解救了當年的蘇共政權。

其實這些軍事調動已有脈絡可循，前幾週俄國軍艦穿越輕津海峽的動作就可看出些端倪，除了反制日本加入對俄經濟制裁與提及北方四小島主權外，最關鍵的就是透過北冰洋航線進行軍事運補與調動，土耳其早已關閉地中海通往黑海的海峽通道，沿著北方航線除了有地緣政治的保護外，也可直接在白海進入俄國腹地直抵烏克蘭前線。

Photo Credit: AP / 達志影像 俄國海軍2022年2月時在克里米亞進行軍演

最後，據俄羅斯反對派報紙《新報》（Novaya Gazeta）幾天前的報導，俄國與「瓦格那集團」、「真主黨」等進行談判，商討招募傭兵加入侵略烏克蘭的戰鬥事宜，並開出月薪1500美元（約新台幣4萬3000元）的待遇。這個新聞透露出莫斯科當局試圖透過極端戰術，急於打開戰場僵局的動機。

真主黨是1982年伊朗資助成立的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，成立目標是為了消滅以色列，把西方勢力逐出黎巴嫩。據估計其擁有正規部隊600人、後備軍3000人、民兵10000人，主要的裝備與訓練皆為標準俄規模式，即便真主黨在黎巴嫩已成為合法的政治勢力與反對黨，然而許多西方民主國家如美、英、德、法仍視其準軍事團體恐怖組織。

值得注意的是，由於過去在黎巴嫩內戰擁有豐富的城市巷戰經驗，再加上仇視猶太人的文化因素，該組織若與瓦格納合作將可視為普亭手上的殺手鐧。但也別忘記，中東與烏克蘭擁有截然不同的人文與地理條件，這樣的結盟是否能成為俄軍爭奪指標性城市或暗殺澤倫斯基的變數，仍猶待觀察。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航