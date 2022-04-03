不考試要怎麼知道學生有沒有學會？蒙特梭利學校如何讓孩子「自主學習」？

文：永遠是學生的實驗教育工作者—筱原純

蒙特梭利學校沒有考試

蒙特梭利學校和一般教育模式最大的差別，就是蒙特梭利學校並沒有所謂的「考試」，大多數人在聽到這樣的教育模式時，心中最大的疑問通常是：「如果不考試的話，要怎麼知道學生有沒有學會？」。

在學習的過程中，一般來說包含三個步驟，首先是成人的示範與教學，再來是學生的延伸學習或工作時間，最後是學習評量，以評估對概念的熟悉程度。

在一般學校裡，第一個步驟和第三個步驟非常被重視與強調，也就是所謂的教學與後續的評量。「教學」占了大部分時間，老師花上一節又一節的課程，去對學生進行「教學」。而在學習的過程中，「考試」相當被重視，學生會補習以在考試上獲得高分，也會犧牲休息時間來準備考試。

然而，在蒙特梭利教室裡，針對第二個步驟的重視程度是很高的，學生花上多數的時間進行自己選擇的「工作」，並藉由這段時間進行課程的延伸學習。不僅是基於自主意願，更擁有自行選擇要進行的工作的權利。

所以，蒙特梭利之所以會強調「準備好的環境」，就是為了讓學習的第二個步驟能夠運作良好，這樣一來，學生便能透由這個環境，去進行更深入的學習。關於蒙特梭利教室會擺放的教具，以及「準備好的環境」的理念，將會在後面的章節中做更多的說明。

學習的第一個步驟：教學

一般學校的教學，因為分成國語、英文、數學等不同的科目，所以通常教學內容和生活情境分離，也相當重視老師在教學過程中必須貼緊課本所呈現的內容，並且是以一個老師同時對多位學生授課的方式進行。

然而，在蒙特梭利學校的教學過程中，課程會和人類身處的宇宙結合，並以一個老師對數位學生的方式教授。就如同前面章節提到的，在每天的固定時段是某一個小組的上課時間，在這段時間裡，會由老師向學生展示與介紹學習的內容。只有下午的課程才是由一個老師對上較多位學生的方式進行。

以「文明的故事1：人類文明時間線」這堂課為例，老師先詢問學生關於文明的相關問題，過程中學生並非坐在固定位置上，而是站在老師身旁與老師互動。即使並非這門課的學生，也能看見他們時不時被吸引過來，回答老師的問題，觀察老師呈現的教具，然後離開。

再來，老師攤開一個長長的海報，上面標示著人類歷史上各大文明的開始與結束的時間。這個海報沒有任何多餘的資訊，也沒有文明代表的可愛插圖，就只是呈現了很單純的資訊：「人類文明開始與結束的時間長條圖」。

最後，老師要求學生選一個感興趣的人類文明，閱讀和這個文明相關的書，並在Journal（工作日誌）裡記錄下自己最感興趣的部分，這堂課就這樣結束了，過程不超過二十分鐘。於是在這之後，我看見學生從教室中找來和羅馬文明相關的書，記錄了羅馬圓形競技場相關的資訊。

因為我從書上學到很多，所以才能成為現在的我，我也深知身邊有閱讀習慣的人是屬於少數。即便知道閱讀這件事為我帶來很多，也體認到閱讀這件事的重要性，但它和其他活動相較之下，優先順序永遠是在後頭。而我自己在國高中甚至大學階段，平常為了讀課本、準備考試就忙不過來了，哪還有力氣去看書呢？閱讀這件事，變得只有在寒暑假時才能發生。

然而，不只是這門課，老師要求學生閱讀和人類文明相關的書，在其他的課堂中，也可以看見「閱讀」在學習過程中所扮演的重要角色。從下面這張圖便可以發現這堂課的任務是「讀三本和魚有關的書」，不是讀課本、不是寫習作、更不是考試。當知識被分拆成一課又一課的大小時，雖然容易記得、但也容易忘記，雖然能夠考試、但什麼都不會留下，也難以在未來派上用場。

閱讀的習慣和能力，就是在這樣一天又一天的課堂任務中被養成的。即便沒有占掉整面牆的大黑板，沒有一人一本的課本和習作，也能學會他們該學會的能力，甚至比體制內學校的學生更多。

不論是在哪裡的蒙特梭利活動、課程、或是朋友之間的閒聊，我經常聽到的問題就是「實驗教育（有時候特指蒙特梭利教育）出身的孩子，要怎麼適應考試？」我認為學習熱忱就像是火苗，老師的工作是用盡全力避免火苗熄滅，因為將來這把火夠旺了，便足以靠自己的力量，照亮無知的黑暗。所以只要孩子心中的那把火還沒熄滅，就算是在體制內學校，他們也能學得很好。

國家課綱越來越強調閱讀素養，但閱讀素養從哪裡來？如果只是在國文課的時候閱讀，只是在被迫帶去圖書館的時候閱讀，只是在早自習被規定的時間內閱讀，還能讓學生自動發現閱讀這件事的樂趣，還能讓學生擁有所謂的「閱讀素養」嗎？

在這間教室中，放了很多很有意思且知識含量高的書，有時候我也會想要和孩子一樣，坐下來好好讀一本書，並撰寫閱讀筆記。更重要的是，學生並不是被逼著讀書的，也不曾被逼著讀完一本書。

我很幸運，生命中有閱讀這件事的存在，閱讀也真的幫了我很多，而現在我希望能有更多人，一起體會書海的美好。

學習的第二個步驟：工作時間

一般學校的課程結束之後，會由老師出「回家作業」，來做為學生的延伸學習方式。這時候，習作與題目，甚至是準備考試，就是學生進行延伸學習的主要方法。然而在蒙特梭利學校，學生會在工作時間自己規劃要在什麼時候完成課堂任務，以及要進行什麼樣的研究與學習。