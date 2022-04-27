立院通過《公寓大廈管理條例》修法：認定公告危險建築限期成立管委會，違者每戶罰20萬

高雄市「城中城」大樓去年10月火警，造成46人罹難，引發各界關注無管委會問題及消防安檢疑慮；立法院院會昨（26）三讀修正通過《公寓大廈管理條例》部分條文，原本全台可能有近8000戶老舊也未成立管委會的公寓大樓將面臨審查，未來只要經認定公告為有危險的公寓大廈，一律限期成立管委會或推選管理負責人，違者每戶最高可處新台幣20萬元罰鍰，得按次處罰。

逾期未成立管委會罰20萬，地方政府必要時可指定

目前全台仍有7、8000戶不適用1995年施行的《公寓大廈管理條例》，無法強制規定要成立管理委員會，也尚未輔導完成；三讀條文明定，無論條例施行前或後興建的公寓大廈，只要經地方主管機關認定有危險的公寓大廈，其區分所有權人應於地方主管機關通知後，一律限期成立管理委員會，或推選管理負責人，並向地方主管機關報備，以進行相關公共安全事項的辦理，確保居住品質。

若因故未能在期限內成立並辦理報備者，直轄市、縣、市主管機關得視實際狀況展延一次，並不得超過一年。也要求地方政府應自行辦理或是委託專業機構輔導協助這類建物成立管理組織，以強化共用部分修繕、公安檢查與消防設備檢修等維護管理工作。

在罰則的部分，明定若經通知、輔導等程序後，逾期仍未成立管理組織並辦理報備的危險公寓大廈，將按每一專有部分進行裁罰，可處區分所有權人4萬元以上20萬元以下的罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，得按次處罰。

這次修法也增訂，若危險公寓大廈區分所有權人經裁罰後，仍未成立管理委員會或推選管理負責人，地方政府於必要時指定住戶一人為管理負責人，其任期至成立管理委員會或推選管理負責人或互推召集人為止。

不過日前就曾有地方民代憂心，管委會並不是「萬靈丹」，因為管委會要能運作，還是得靠住戶繳交管理費，像高雄城中城這樣許多弱勢族群居住的地方，住戶是否都能繳交管理費來維繫管委會運作仍是問題；高雄市議員林于凱就曾表示，即便修法強制成立管委會，仍難填補公安漏洞，例如弱勢者仍無能力補足消防設備措施。針對經濟或社會弱勢者達一定比例之集合住宅，公權力有義務介入，由政府協助完善公安檢查及消防設備。例如居住超過一定比例之老舊及危及公共安全之建物，由地方政府編定預算執行公共安全檢查及購置設備。

內政部：危險建築如何認定將儘速公告

內政部透過新聞稿指出，內政部長徐國勇感謝朝野黨團支持，使修法在短期間內通過，這次修法通過後，有關危險公寓大廈的認定要件，將儘速邀集相關機關進行討論與公告，各地方政府認為有必要時，也可以公告擴大適用範圍。

根據內政部統計，全國屋齡超過30年的住宅，佔全國建築的50.4%，而50年以上也超過10%，而屋齡30年以上的房屋也超過400萬棟，光是台北市就高達7成，新北、台南、高雄也都在5成左右。而像城中城這樣的複合式老舊大樓，徐國勇日前也曾指出，雙北地區就有二、三十棟。

內政部表示，為協助各地方政府落實執行，已在「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」分4年匡列8000萬元的經費，補助地方政府輔導成立管理組織，以加速提升危險公寓公共安全及確保居住品質。

《消防法》也修法，規定停業場所還是要檢修申報

另外，立法院會今天也三讀通過修正《消防法》第9條，所有歇業或停業場所，仍應定期檢修消防安全設備，並依規定期限報請場所所在地主管機關審核；除非建築物整棟已無使用的情形，在無安全疑慮狀況下，報請所在地主管機關審核同意後，才可免除定期辦理消防安全檢修。

內政部表示，這次修法主要是因應時空環境變遷、建築物使用型態越趨複雜，加上近期高雄市城中城及彰化喬友大樓等火災案例，明確規定所有歇業或停業場所，仍應辦理檢修申報。除非建築物整棟已無使用的情形，因無安全疑慮狀況下，在報請所在地主管機關審核同意後才可免除，以維護公共安全。

內政部說，由於現行規定消防設備檢修，需委託消防設備師辦理，為簡政便民，參考日本消防法令，針對只設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備的場所，考量該類設備種類較為簡單，可由外觀或簡易操作判定性能，且其更換新品尚無困難性，因此，修法增加可由管理權人自行檢修申報的方式，供管理權人選擇。

內政部指出，因應這次修法，後續將邀集產官學界研修相關子法，並推動停歇業場所辦理消防安全設備檢修申報，以回應社會期待，確保公共安全及民眾生命財產權益。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航