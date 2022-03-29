友達現金減資宣告面板產業高原期已過去，台企近期「減資潮」是否對景氣前景有疑慮？

3月28日，友達（AUO）董事長彭双浪表示，面板產業高原期已經過去，為了降低景氣循環的影響，將走向輕簡資本，並對外發布重要公告，施行現金減資，金額達新台幣192.4億元，減資比例為20%。專家強調，台灣面板業已經放棄衝刺標準型面板產能，轉向投入差異化、高單價的商業模式。

面板大廠友達減資，董事長：走向輕簡資本

彭双浪強調，近幾年公司價值轉型，成為輕簡資本公司，積極開創智慧場域應用，有信心降低景氣循環波動影響，替友達帶來更穩定的現金流，且承諾股東未來3年報酬，透過配息及現金減資完成這項任務。

彭双浪解釋，含今（2022）年在內，2022至2024年規劃配發股東報酬總額，不少於新台幣557.7億元，今年先發288.2億元，明後兩年再以不低於新台幣269.5億元的額度發給股東。

股東報酬方式包含股利、減資、資本公積返還，擇一或搭配；以現金發放，各次實際配發方式及金額，且公告現金股利每股1元，現金減資每股2元，合計配發3元，若日後獲利佳仍可加碼，以上均依照法規進行。

而友達2022年現金減資金額達192.48億元，消除股份19億2484萬9023股，以目前實際已發行股份總數普通股96億2424萬5115股計算，減資比例20%，減資後股本為769億9396萬920元。

目前，台灣平面顯示器主流仍為薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD），產業鏈包山包海，從上游化學品材料、背光源還有導電基板，到中游顯示器模組組裝、液晶面板，乃至下游電腦、電視等應用，都算面板業的一環。

然而，中日韓競爭激烈，根據產業價值鏈資訊平台報告指出，上游受到日本掌控，中下游又有中國韓國進逼，近年台灣已經不再追求產能擴大，反而聚焦高值化產品轉型，例如友達與群創近年則專注發展Mini/Micro LED。

在Micro LED上，台灣面板廠初步鎖定車用顯示器佈局，但現階段仍因成本高，加上車載產品導入、驗證時間長，預估商用時程將落在2022至2023年，凸顯了台灣面板產業前景仍未定。

景氣前景有疑慮？台灣顯現的減資潮

相繼長榮、國巨之後，友達也走向減資一路。資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，2000年左右台灣就有一股減資潮，減資代表的是公司收回股票，換取現金回來，而通常會有3個情況：

公司嚴重虧損：藉由減資消除積累已久的虧損，讓公司有重新開始的機會，再透過私募，引入特定集團、人士參與經營。 拉高公司每股盈餘（EPS）：因為公司股本太大，賺得錢被稀釋，才利用庫藏股減資，提高每股盈餘，或向市場傳遞公司股價被低估的訊息。 將賺到的錢還給股東：在景氣好的時候，公司賺到了錢，卻在評估產業後，又沒有太多投資計畫，轉而把資金還給股東，同時也能提高股東權益報酬率，拉抬股價上揚。

黃伯堃強調，就友達減資的例子而言，代表公司不需要向投資市場取得資金，蓋更多廠房和向外擴大投資，同時宣告面板業不再是高成長產業，進一步擺脫激烈的產業競爭。

台新投顧副總經理黃文清也告訴《今周刊》，2021年友達獲利達613億元台幣，每股盈餘是6.44元，創下歷史新高。在中、韓國等國夾殺下，台灣面板業逐漸降低在標準型面板產品，放棄衝刺產能，轉向投入利基市場，有助於提高獲利，走向高單價、差異化的商業策略。

黃伯堃也表示，友達高層這樣的決定，雖然向市場傳遞前景不佳的隱憂，但值得肯定，因為不再盲目擴廠投資，對小股東而言是好事。不過，市場並不埋單友達的減資決策，今日收盤下跌1.96%，收在20.05元。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航