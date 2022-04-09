距今50年前的「淺間山莊事件」，象徵日本聯合赤軍與新左翼運動的衰落

文：三木武司

距今50年前的1972年2月19日，發生了一起「淺間山莊事件」。五名持槍的年輕男子，闖入長野縣輕井澤河合樂器製造公司的度假療養地淺間山莊，挾持管理人的妻子作為人質，連續10天盤踞山莊，還向包圍山莊的員警和機動部隊連續開槍射擊。

對峙第10天的2月28日，員警實施強行突破，儘管最終順利救出了人質，但警視廳第二機動隊隊長和特科車輛隊中隊長不幸中彈，以身殉職。另外，第4天的2月22日，一名趁員警不備進入山莊大門的民間人士，被誤認為是員警而遭到槍擊，送醫後3月1日死亡，犧牲者達到了三人。

28日下午6點多，面對警方的催淚瓦斯和水攻負隅頑抗的5人被伺機進入山莊的機動隊員生擒。這五人分別是阪口弘（25歲）、阪東國男（25歲）、吉野雅邦（23歲）、加藤倫教（19歲）、加藤元久（16歲），是此前警方一直在追捕的「聯合赤軍」成員。阪口是其中的頭目，兩個加藤是兄弟。

最危險的極左暴力團體

聯合赤軍到底是什麼樣的組織？該組織成立於1971年7月15日，是由「共產主義者同盟赤軍派」和「日本共產黨革命左派神奈川縣委員會」的軍隊合併而成。雖然號稱聯合，但赤軍派在這個時期早已日漸式微，革命左派原本就規模較小，所以實際上兩派聯合也不過就是兩個弱小、衰落的組織合併在一起而已。

這兩派都是在大量學生感到學生運動走到了盡頭，開始與左翼運動保持距離的時期而成立的，而且由於試圖開展非合法鬥爭，一直被警方劃歸為當時新左翼組織中最為激進的極左派別，受到重點監視。

赤軍派的母體是在1959年到1960年期間，領導了安保鬥爭的共產主義者同盟。該同盟又叫做Kommunistischer Bund，是反對日本共產黨的島成郎於1958年12月10日主導建立的組織。赤軍派成立於1969年，依據其政治局主席鹽見孝也的理論，力求實現全球同步革命。出於策劃作為序幕的武裝起義，和建設「國際根據地」的目的，其在成立次年發動了日本首例劫機事件——「澱號劫機事件」。

馬列主義同盟派的河北三男，邀請馬克思主義戰線派的川島豪於1966年4月創立了名為「警鐘」的研究團體，一些被日本共產黨除名，或主動退黨的人員加入其中，形成了革命左派。該組織信奉毛澤東，高舉「反美愛國」口號，依據「槍桿子裡面出政權」的毛澤東理論，犯下了從槍械商店搶劫獵槍和散彈包等物品的案件。

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在山區基地的悲慘集體生活

從公安部門的角度來看，這兩個組織的合併只是一種苟合，或許可以說，這兩派已經被逼到了不得不這樣做的地步。不過，赤軍派擁有通過所謂「M作戰」的連續襲擊金融機構行動搶奪來的現金，革命左派擁有從槍械商店搶奪的槍彈，兩者聯手對彼此來說都有好處。

金融機構連續搶劫案件和搶奪獵槍案件發生後，多名成員遭到逮捕或通緝，警方還開展了名為「公寓地毯式作戰」的全面搜查行動，這些成員判斷已經難以在市區潛藏，於是決定逃到山裡安營紮寨。起初，赤軍派、革命左派相繼在不同的地方集結。1971年11月下旬以後，兩派又相繼來到了群馬縣榛名山的山區基地匯合，開始了名副其實的聯合赤軍集體生活。

這一階段的人員規模本應是赤軍派8男1女共計9人，革命左派10男9女共計19人，兩派合計28人。但到全員會師的時候，另有被要求「總結」的2男1女共3人已經死亡。所謂總結，指的是那些被認為作為革命戰士在素質上有問題的成員為提升素質，開展「自我批評」，克服身為戰士的精神弱點的行為。

之後，一名無派別的男子加入，最終有29名成員聚居在山區基地裡。由於成員中一對夫婦還帶著一名出生不久的嬰兒，所以準確人數是30人。

走投無路的五人負隅頑抗

早在1971年8月，革命左派已經殺害了從最初的山區基地和調查地逃走的一男一女共計兩人。算上從榛名山基地撤離後死亡的八男四女共計12人，總共有14人喪命。到底是什麼原因導致了這樣的慘劇，讓我們梳理一下整個過程。

首先，赤軍派的領導人森恒夫（26歲）策劃要掌握領導權，對此，革命左派的委員長永田洋子（26歲）認為赤軍派唯一女性成員的態度存在問題。遭到反擊的森只得要求部下要「共產主義化」，以成為革命戰士。他追求的共產主義化是基於這樣一種想法：要培養資質出眾、可以打贏革命戰爭這種殲滅戰的革命戰士。具體方法便是要求被認為有問題的成員開展「總結」工作。

最後變成了美其名曰「幫助總結」的暴力行為，有的人未能完成總結，被劃歸為「失敗死」，有的人遭到私刑式暴力而死，還有的人被宣判「死刑」而遭到殺害，最後有多達12人死於非命。可以認為，導致這種局面的原因包括：兩派輕易苟合在政治層面留下的後遺症、領導人的資質和力量的不足、領導層未能糾正這些問題、非領導層只能盲從、山區環境嚴寒艱苦、食品短缺等。

在不斷要求總結的過程中，兩男兩女共計四人相繼伺機逃走。其中一名女子是嬰兒的母親，另一名女子帶著她留下的嬰兒逃下了山。後來，包括森和永田在內的兩男兩女共四人為躲避警方眼線，選擇從榛名山基地，經由迦葉山基地逃往妙義山的山區基地，最後在即將從該基地撤離時遭到了逮捕。

其餘七男兩女共九人逃離妙義山基地，翻山越嶺來到了輕井澤。出門採購物品的兩男兩女在輕井澤車站被捕，剩下的五人逃竄至淺間山莊負隅頑抗。這五人即是赤軍派的阪東、革命左派的阪口、吉野和加藤兩兄弟。

事件後新左翼運動衰落