南投狼師性騷擾小學生，校園當後宮一路高升校長，縣政府：責令請假靜待調查

南投縣竹山鎮某國小劉姓校長被爆，從30年前擔任教師時期，對多名小學生性騷擾，行徑包含擁吻、摟腰、靠在臉頰等，甚至在學校開後宮；性騷行為持續將近30年，期間有受害者報案兩次，該位老師仍一路高升到校長職務。對此，民進黨立委蔡培慧今（7）日偕同2名被害者開記者會，呼籲南投縣府應立刻將其繩之以法、將劉校長停權調查。

2位受害人和目擊證人現身說法：老師在學校開後宮

有2位受害人今天也出面控訴在小學階段，被劉性老師涉嫌性騷擾。莊姓受害者指控，劉男在課後開設家教班，且會接送孩童放學，在一次送她及其他同學返家途中時，後座的男同學下車後，自己卻遭劉男抓住手臂，同時上鎖中控車門，將她載至隱密暗巷，途中撫摸大腿、擁吻、上下其手。

莊姓受害者表示，當時國小6年級的她奮力反抗，打落劉男的眼鏡，趁著他低頭撿眼鏡時，自己趕緊開門下車，逃跑至鄰近住戶求救，回家向父母反應此事後，父母要求劉男到他家道歉說明，結果劉男當場下跪並且自打巴掌要求原諒，然而後來校方以學期未結束為由，僅將劉老師調職為自然科老師，避免和她再次接觸。

然而後來被調任的老師，為了營造出自己被調任的委屈感，開始在學校說她的壞話；導致她受到極大的壓力，後來還因此轉學。

另外一名受害者蕭小姐也回憶，她三年級就讀南投竹山鎮某國小時，與妹妹（一年級）參加劉男的家教課，上課途中，老師會以教學寫字為由，將兩姊妹輪流抱在大腿上，並且會有摟腰、靠在臉頰說話等親密舉動。

蕭小姐表示，有一次妹妹離開座位去拿水時，劉某用力將她抱轉身，「抓著我的頭、親吻我的嘴唇並伸舌頭」，之後的劉男都會請妹妹去裝水支開妹妹，趁機對她性騷擾；每次老師一離開，她就會瘋狂刷牙、漱口，直到流血才覺得有把嘴巴徹底洗乾淨，導致她身心嚴重受創。後來告訴父母之後，礙於當時許多考量，僅決定停止家教課程。事隔多年，由於沒有明確且足夠的證據，都難以對劉老師提出告訴。但仍希望老師受到制裁。

另外還有一位男同學則表示，劉老師當年也是女排球隊教練，會接觸很多女學生，每年都會公開一位女同學是「正宮」，說是她的女朋友，有天某位「正宮」女同學告訴他說「我男友老師移情別戀」，他表示，當年男生們只覺得很有趣說要去抓姦，結果被他們發現劉老師確時性騷擾同學，包括將女學生帶到廁所工具間、倉庫等上下其手。

近年仍有性平報案紀錄，卻未能有效解決

蔡培慧表示，昨晚接收到此案件陳情，立即邀請人本教育基金會來協助被害者，對被害者的遭遇感到非常不捨，教育單位應該重視對未成年少女性騷擾的案件，並對有此行為的教師予以停職，讓他們負起法律責任，要求即刻停職該校長職務，調查事情真相，她會協助相關事件被害人將涉案校長繩之以法。

南投縣議員沈夙崢表示，看到爆料之後，她要求南投縣政府教育處調查該老師資料，結果發現這位劉老師在南投縣內待過南投竹山鎮的雲林國小、延平國小、過溪國小、大安國小，從1995年到現在，2015、2021年都有人報案揭露，督學也均有收到關於劉姓校長的性平報案紀錄，「竟然老師可以高升到校長 很不可思議」要求南投縣政府教育處公平、公正，重視孩童權益積極處理，切勿再一次忽視受害者的發生與陳情。

人本教育基金會主秘陳志遠則表示，校園性騷案件會牽涉到時空背景與未成年被害人的心理素質、家人環境因素等，也許在案發的當下未成年人的意識無法做出對自己最佳的解決方式，因而多年後會再度被提起，要求國教署應從體制內重新訂定擴大調查機制，積極關切可能遇害的女學生，並提供受害者傾訴管道。

國教署學安組副組長詹雅惠表示，對於未成年人的校園性騷擾案件，教育部絕對是零容忍，要求該校長的主管機關南投縣政府立刻啟動性平會來調查，並成立單一受理窗口，盡可能地找出受害者提供法律協助與心理輔導。此外，更要求縣政府對於涉案師長的職務做出妥適的處理。

南投縣政府：責令校長先「請假靜待調查」

南投縣政府稍早則透過聲明稿表示，「有關6月5日網路爆料本縣某校長疑似擔任教職時對學生性騷擾案，教育處接獲訊息，即刻啓動校安通報，同時以電子信箱主動聯絡貼文作者，表達本處絕對嚴正依法處理。」

縣府也說明，對於本案，除責令校長先「請假靜待調查」，並依據《性別平等教育法》第28條第2項、30條及《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》第10條規定，召開性別平等教育委員會審議，由調查小組秉持公正、公平、專業進行調查釐清案情，依法作為勿枉勿縱。

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