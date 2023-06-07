南投狼師性騷擾小學生，校園當後宮一路高升校長，縣政府：責令請假靜待調查
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這位劉老師在南投縣內待過南投竹山鎮的雲林國小、延平國小、過溪國小、大安國小，從1995年到現在，2015、2021年都有人報案揭露；然而卻都無法有效處理，他仍然在學校工作並且已經成為國小校長。
南投縣竹山鎮某國小劉姓校長被爆，從30年前擔任教師時期，對多名小學生性騷擾，行徑包含擁吻、摟腰、靠在臉頰等，甚至在學校開後宮；性騷行為持續將近30年，期間有受害者報案兩次，該位老師仍一路高升到校長職務。對此，民進黨立委蔡培慧今（7）日偕同2名被害者開記者會，呼籲南投縣府應立刻將其繩之以法、將劉校長停權調查。
2位受害人和目擊證人現身說法：老師在學校開後宮
有2位受害人今天也出面控訴在小學階段，被劉性老師涉嫌性騷擾。莊姓受害者指控，劉男在課後開設家教班，且會接送孩童放學，在一次送她及其他同學返家途中時，後座的男同學下車後，自己卻遭劉男抓住手臂，同時上鎖中控車門，將她載至隱密暗巷，途中撫摸大腿、擁吻、上下其手。
莊姓受害者表示，當時國小6年級的她奮力反抗，打落劉男的眼鏡，趁著他低頭撿眼鏡時，自己趕緊開門下車，逃跑至鄰近住戶求救，回家向父母反應此事後，父母要求劉男到他家道歉說明，結果劉男當場下跪並且自打巴掌要求原諒，然而後來校方以學期未結束為由，僅將劉老師調職為自然科老師，避免和她再次接觸。
然而後來被調任的老師，為了營造出自己被調任的委屈感，開始在學校說她的壞話；導致她受到極大的壓力，後來還因此轉學。
另外一名受害者蕭小姐也回憶，她三年級就讀南投竹山鎮某國小時，與妹妹（一年級）參加劉男的家教課，上課途中，老師會以教學寫字為由，將兩姊妹輪流抱在大腿上，並且會有摟腰、靠在臉頰說話等親密舉動。
蕭小姐表示，有一次妹妹離開座位去拿水時，劉某用力將她抱轉身，「抓著我的頭、親吻我的嘴唇並伸舌頭」，之後的劉男都會請妹妹去裝水支開妹妹，趁機對她性騷擾；每次老師一離開，她就會瘋狂刷牙、漱口，直到流血才覺得有把嘴巴徹底洗乾淨，導致她身心嚴重受創。後來告訴父母之後，礙於當時許多考量，僅決定停止家教課程。事隔多年，由於沒有明確且足夠的證據，都難以對劉老師提出告訴。但仍希望老師受到制裁。
另外還有一位男同學則表示，劉老師當年也是女排球隊教練，會接觸很多女學生，每年都會公開一位女同學是「正宮」，說是她的女朋友，有天某位「正宮」女同學告訴他說「我男友老師移情別戀」，他表示，當年男生們只覺得很有趣說要去抓姦，結果被他們發現劉老師確時性騷擾同學，包括將女學生帶到廁所工具間、倉庫等上下其手。
近年仍有性平報案紀錄，卻未能有效解決
蔡培慧表示，昨晚接收到此案件陳情，立即邀請人本教育基金會來協助被害者，對被害者的遭遇感到非常不捨，教育單位應該重視對未成年少女性騷擾的案件，並對有此行為的教師予以停職，讓他們負起法律責任，要求即刻停職該校長職務，調查事情真相，她會協助相關事件被害人將涉案校長繩之以法。
南投縣議員沈夙崢表示，看到爆料之後，她要求南投縣政府教育處調查該老師資料，結果發現這位劉老師在南投縣內待過南投竹山鎮的雲林國小、延平國小、過溪國小、大安國小，從1995年到現在，2015、2021年都有人報案揭露，督學也均有收到關於劉姓校長的性平報案紀錄，「竟然老師可以高升到校長 很不可思議」要求南投縣政府教育處公平、公正，重視孩童權益積極處理，切勿再一次忽視受害者的發生與陳情。
人本教育基金會主秘陳志遠則表示，校園性騷案件會牽涉到時空背景與未成年被害人的心理素質、家人環境因素等，也許在案發的當下未成年人的意識無法做出對自己最佳的解決方式，因而多年後會再度被提起，要求國教署應從體制內重新訂定擴大調查機制，積極關切可能遇害的女學生，並提供受害者傾訴管道。
國教署學安組副組長詹雅惠表示，對於未成年人的校園性騷擾案件，教育部絕對是零容忍，要求該校長的主管機關南投縣政府立刻啟動性平會來調查，並成立單一受理窗口，盡可能地找出受害者提供法律協助與心理輔導。此外，更要求縣政府對於涉案師長的職務做出妥適的處理。
南投縣政府：責令校長先「請假靜待調查」
南投縣政府稍早則透過聲明稿表示，「有關6月5日網路爆料本縣某校長疑似擔任教職時對學生性騷擾案，教育處接獲訊息，即刻啓動校安通報，同時以電子信箱主動聯絡貼文作者，表達本處絕對嚴正依法處理。」
縣府也說明，對於本案，除責令校長先「請假靜待調查」，並依據《性別平等教育法》第28條第2項、30條及《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》第10條規定，召開性別平等教育委員會審議，由調查小組秉持公正、公平、專業進行調查釐清案情，依法作為勿枉勿縱。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。