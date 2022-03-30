硬把「公民複決」當成「公投不綁大選」，朱立倫對18歲公民權的真正態度令人啟疑

立法院通過「18歲公民權」修憲案，半年後送中選會辦理公民複決，這是台灣民主深化的重要里程碑，降低公民權年齡限制是符合國際潮流，而且象徵著台灣民主社會成熟的成就，立法院通過結果顯示朝野政黨有高度共識，也將標誌著台灣首次以公民複決的方式來完成修憲，意義非凡，將為台灣的民主發展添註重要的印記。

倘若公民複決結果通過，將增加約90萬投票人口，未來只要年滿18歲，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及有被選舉權，台灣將成為「政策年輕」及「青年參政」的民主國家。

不過，修憲門檻相當高，「18歲公民權」需在半年內公告，公告後三個月內進行投票，而且有效同意票必須超過選舉人總額半數，換句話說，要修憲成功必須獲得965萬以上的同意票，相當不容易。

公民複決「不同於」公民投票，朱主席刻意混淆的算計

公民複決和公民投票的規定不同，這次公民複決的投票人是需年滿20歲，公民投票則是年滿18歲即可投票；此外，目前依法公民投票案不得綁大選，而公民複決則沒有這個限制，如果依照修憲規定內容來看，「18歲公民權」修憲案的公民複決，最慢需要在今年12月28日前進行投票，有機會在11月26日的「九合一地方大選」合併舉行。

「18歲公民權」修憲案的公民複決投票是否要跟今年11月的「九合一地方大選」合併舉行，從程序上是需要由中央選委會來審議決定，但在政治意義上，朝野各自卻有不同的想法。

據傳國民黨對此有疑慮。報導指出，黨主席朱立倫反對「18歲公民權」修憲案綁九合一地方大選，這讓外界懷疑，國民黨支持青年參政的立場前後不一。筆者認為國民黨內心裡反對「修憲複決併大選」的理由，應是擔心「修憲議題」反客為主，影響地方選舉的選情——就是一直背負著敵視年輕族群惡名的國民黨的政治性考量。

回顧立法院針對「18歲公民權」修憲案的討論過程，國民黨立場相當搖擺，先意圖透過其他議題來干擾朝野之間的協商，但在社會輿論的壓力之下，不得不在大會投票前一刻才轉向投下贊成。之後，雖然諸多藍營人士一再對外表示對於青年參政的支持，也樂於收割立法院通過「18歲公民權」修憲案的結果，但對於爭取年輕族群的認同上相當乏力，一直都是國民黨的罩門。

國民黨最擔心的是，一旦「修憲複決併大選」確定，將對選情帶來變數，一方面不可能呼籲「投下反對」，另一方面卻將凸顯國民黨「老化」的政黨形象。

朱反對修憲複決併大選，反映內心對青年參政的不認同

倘若國民黨真如傳聞所說「反對修憲複決併大選」，那麼必須有個足以說服大眾的說法。

怕「18歲公民權」被大選操弄？這次台灣第一次修憲的公民複決，朱主席反對的正當性何在；是來自2018年國民黨利用公民投票成功干擾大選的經驗？如果朱主席認為「18歲公民權」需要國內有充分的討論，那麼依據修憲規定公告6個月，朝野政黨都有充分向民眾說明的時間，況且國民黨在立法會已經投下贊成，難道這不是經過充分討論的決定？

還是，只是怕被貼上「反對青年參政」的標籤，所以不得不轉向支持修憲案？

Photo Credit: 中央社

如果國民黨真心要「18歲公民權」修憲案能複決通過，應當支持「修憲複決併大選」讓投票率提高，並努力展現對修憲案的全力支持態度。但國民黨會不會為了「反對修憲複決併大選」，毅然撕毀立法院的贊成立場，轉往對外宣傳投下「反對18歲公民權」？國民黨要當台灣民主發展的絆腳石，還是要兌現自己的政治承諾？倘若修憲案複決的贊成票無法過門檻，「18歲公民權」不通過，各政黨都有責任，國民黨也無法倖免。

遺憾的是，國民黨朱主席想的或許並不是「年輕族群的公民權」，而故意混淆公共政策的「公民投票」與修憲案的「公民複決」。

「18歲公民權」修憲案對他來說有著兩個難過的檻，第一個檻是害怕「包裝下的青年改革」在「年底大選」時被揭穿，第二個檻是「18歲公民權」修憲案複決通過，降低選舉投票及被選舉的年齡，國民黨恐怕跟年輕族群愈來愈遠。諷刺的是，國民黨支持「青年參政」的假面，卻一再反對「公民複決併大選」，有如深怕弄假成真「複決通過」，也難怪會被批評支持青年參政，只是做做樣子罷了。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航