奇蹟的1978年：不被看好的前橋高中棒球隊，如何達成甲子園史上第一場完全比賽？

文：淵貴之

前橋高中的投手松本稔，面對第27個打者投出的第一球，是微微帶內角旋轉的快速直球。

比叡山高中的代打勇猛揮出了球棒，但沒有打到點的球滾到松本面前。松本輕輕鬆鬆地傳給一壘手，於是比賽宣告結束。

1978年3月30日，第50屆選拔高等學校野球大會——俗稱「春季甲子園」比賽中，包括夏季比賽內，是甲子園史上的第一場完全比賽達成的瞬間。

在賽前的預測中，滋賀縣的比叡山高中領先於前橋高中。這也是理所當然的。

前橋高中誕生於1877（明治10）年終止武士社會的西南戰爭爆發的那一年。它是群馬縣數一數二的升學高中。舊制中學時期，雖然曾經出場過3次夏季比賽，但戰後僅曾在1948年夏季出賽，而且又是第一場就敗北遭到淘汰。1978年的這場正是春季首次出賽。

當時，群馬縣內的甲子園常客為前橋工業、高崎商業、桐生等縣立高中，彼此展開激烈的競爭。對入學門檻較高的前橋高中來說，要招生到有實力的選手，本來就很困難。在此情況下能夠闖進甲子園，已經算是一個奇蹟。

擁有松本的1978年的校隊，三年級學生僅有8人，共20人。一般被視為弱小隊伍的公立學校棒球隊，到底如何達成甲子園史上第一個創舉呢？我們帶著這樣的疑問，到了群馬縣前橋市，造訪了王牌投手松本稔和當時的隊友們。

僅13人隊員的大躍進

「我們是在1976年進入棒球隊的。在此之前，校友會希望強化棒球隊，於是找了新教練。大我們兩屆有擅長打棒球的學長，他們入隊後，在春季群馬縣賽中打進了冠軍，為長年處於成績低迷的前橋高中帶來了勝利的滋味，整個隊因此處於積極向上的時候。」

直到2020年還在高崎市的縣立中央中等教育學校擔任棒球隊教練的松本，如此回憶當時的情況。

儘管是整隊開始強化的時候，松本等人升3年級時的秋季新隊，隊員只有13人，打進甲子園的目標根本只是個夢。

身高168公尺，球速最快也只有130多公里的松本，從外表來看很難讓人聯想到能達成完全比賽能力的選手。但他的控球能力卻出類拔萃。

「縱向、橫向、斜向的，改變角度的3種曲球為武器，投進好球帶4角，閃過打者的擊球點，讓他打擊失敗。我就是這種風格的投手。」（松本）

曲球的轉彎幅度非常大，快速球由於旋轉率高，打者感覺很有勁。失分很少的松本，在二年級的夏季縣內比賽中，以主力投手帶領前橋高中闖進前八強。說到主力投手，事實上投手只有松本一人。整個比賽都需要他來完投的情況下，自然而然就體會了「省油投法」。

「儘管如此，當時的隊伍，隨時都有可能漏球掉球的啊。」

帶著笑容跟我們回憶往事的便是隊長川北茂樹。為了說服希望認真於課業的父母，川北提出每天自己洗球衣為條件才得以進入棒球隊，是位努力的「資優生」。

「原本我們就面臨沒有人才的困境，加上整天都得上完六堂課，所以練球都是在下午3點半以後開始。天黑就結束。教練又是銀行員，來看球也只能在平日的黃昏呢。」

他們沒有做特別的訓練。和其他棒球強校相比，練習時間短，而且練習內容也很平凡。

平均身高168公分的隊伍擁有的資質

松本甚至認為「每天都做同樣的練習，真的很沒趣。」但另一方面，游擊手的堺晃彥則分析為「反倒是習慣了如何達到練習效率。」

以最小的努力達到最大的效果，而且秉持著不屈不繞的精神面對練習。

例如乘坐電車時用腳跟站立鍛鍊腳力；讀取電線桿上的文字鍛鍊動態視力；自作體能訓練器材等等……每個人都在操場外做了不為人知的努力。以客觀的角度來分析，這些鍛鍊的效果或許可疑，但平均身高168公分的前橋高中學生卻默默地、認真地執行。

依照自己的需要研究出方法，並且擁有努力的才能，也不會去懷疑努力。竟然要出場就不想輸。說白了，這些都是高材生林立的前橋高中的校風。

松本等前橋高中在1977年的秋季關東地區大賽中獲得亞軍，得到春季甲子園的參賽權。分組賽中打敗了東海大相模（神奈川縣）、川口工業（琦玉縣）等棒球強校後進軍。決賽前的4個比賽中僅失6分。儘管松本的不丟分的投球術達到極致，其他防守的隊員也守的非常扎實，抓緊了少數的機會。

「畢竟隊友們長期以來一起奮戰，攻擊時的角色分擔也很明確。我們因為人數不足大家都是一軍，很熟悉比賽打法，越是大的比賽，就發揮出比平時更佳的實力。或許是很有集中力吧。」（松本）

這裡所稱的攻擊時的角色就是：跑步飛快的第1一川北以滾地球上壘後，富有棒球才華的第二棒堺以觸擊或推壘形式將跑者推進得分壘（二壘以上）。如果沒能在第三棒的相澤雄司、第四棒的松本、第五棒的佐久間秀人的強棒得分，第六棒的高野昇來個得分觸擊。而第七棒以後得分就當作幸運。加上把守備失誤當作必然會出現的情況，考慮在內。

前橋高中的這個唯一的攻擊形式幾乎是執著地反覆。而且他們在比賽中不會緊張過度，被對手壓倒的那種細膩、感性的心情更是與他們無緣。

站在久違的前橋高中校門口前的隊員。從左為相澤雄司先生（右外野）、川北茂樹先生（三壘手）、松本稔先生（投手）、堺晃彥先生（游擊手）｜Photo Credit: 淵貴之 / nippon.com

戰前被預測為壓倒性的不利

翌年，先前談到的集中力和無欲心態之下征戰春季甲子園時，他們立下了「一勝」的目標。

「我們在報紙中的排行榜都是墊底的，打輸是家常便飯（笑）。只求能夠贏一次，當初我們只是這麼想。」這樣跟我們回顧當時心情的是在比叡山高中一戰中防守右外野的相澤。

然後迎來了開球。松本在一局上的守備中，穩穩守住三個內野滾地球。「但就在接著攻擊的一出局，二、三壘的機會中，我卻三振出局。第一次親眼看到了指叉球，覺得這關鍵球太厲害、很難克服。」