晶片荒未解，微控制器大廠意法半導體開第一槍「喊漲」，聯電受惠28奈米產能滿到明年

晶片荒仍然未解，生產微控制器（MCU）指標廠商義法半導體（STMicroelectronics）於3月29日，開第一槍喊漲價，凸顯汽車、消費電子以及工控等半導體缺貨嚴峻，而外界預估代工廠聯電將進一步受惠，產能將一路滿到明（2023）年。

義法半導體喊漲，MCU供不應求

義法半導體在1987年由義大利SGS，還有法國湯姆遜（Thomson）公司的半導體分部合併而成，此後更名為意法半導體，目前總部位於瑞士日內瓦，是1間國際性半導體廠商。

該公司主要業務是生產微控制器（MCU），是一種把中央處理器（CPU）的規格縮減，並整合記憶體、各類驅動電路的單一晶片，具有性能高、功耗低和靈活度佳等優點。

MCU由英特爾（Intel）率先提出，目前已經廣泛應用在各大領域，包含汽車電子、工業控制器、電腦還有消費電子（手機、家電等）。其中又以汽車電子占比最高，中國則是集中在家電產品。

根據台灣工業局報告指出，MCU行業集中度高，競爭激烈，主要廠商多分布美歐日等國，包含：日本瑞薩電子、荷蘭恩智浦、德國英飛凌還有意法半導體等。中國也在該領域，急起直追，成功在低階市場搶奪市占。

在台灣方面，MCU經營模式不同於，國外廠商以IDM模式為主，形成產業一條龍，集晶片設計、製造還有封裝測試於一身；台廠則是以Fabless為運作核心，只負責晶片設計，或者製造銷售，如盛群、松翰和新唐等。

不論是，IDM或Fabless模式，均會尋求專門晶片代工廠合作，形成上游代工市場的寡頭競爭，議價能力相對較強。市場中以台積電、聯電為首的代工廠，再加上中國中芯、格羅方德，囊括了代工市場9成市占。

今（29）日，意法半導體對外發布通知，第2季起將調漲全產品線價格，再度凸顯汽車晶片缺貨的情況仍未改善。《經濟日報》報導強調，意法領頭調漲報價下，市場預期將掀起MCU搶貨與漲價潮。

MCU追單漲價，聯電受惠28奈米滿到明年

日前，分析師孫慶龍告訴《財訊》，因為車用電子、物聯網到智慧家電的崛起，MCU的終端需求被解放。研調機構IC Insights的調查數據顯示，自2015開始至2020年，市場規模從159億美元推升到206億美元。

聯電總經理簡山傑對此強調，市場需求成長幅度遠大於產能增加的速度，產業結構性問題難解，供不應求情況將延續至2023年，MCU不僅僅是缺貨，價格更全面調漲，帶動多頭走勢。

近日，業內人士向《經濟日報》透露，MCU去（2021）年報價就一路攀升，部分型號的MCU產品，現貨價累計漲幅超過10倍，意法半導體身為領導廠商具有指標性意義，有助於市場價格維持高位。

超豐半導體業內人士也告訴《關鍵評論網》，雖然全球在拼晶圓成熟製程（28至40奈米）的產能，但是受到疫情、烏俄戰事干擾，全球供應鏈仍相當緊繃，而成熟製程正是聯電的主要產品，受惠程度大，在下游封測仍感受客戶下單明顯。

另外，根據《工商時報》引述法人報導，聯電產能持續旺盛，年營收看增2成，年度獲利將賺半個股本，等於明年股利有機會優於今年，而未來3年擴增產能已經被大客戶包下，其中28奈米產能將滿到明年。

聯電公布，去（2021）年合併營收新台幣2130億元，歸屬母公司稅後淨利新台幣557億元，同創歷史新高紀錄。另外，每股淨利達4.57元。聯電決議每普通股配發3元現金股利，以28日收盤價53.6元計算，現金殖利率約5.6%。

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核稿編輯：翁世航