聽到別人說「客語好好聽」的時候，我只能用「奇怪」來形容這種感覺

文：藍蒼

客語真的好好聽喔！

這是一種難以言喻，只能用「奇怪」來形容的感覺。

當我的主管真誠的、情不自禁的稱讚客語是一個好聽的語言時，我的感覺是「好像哪裡怪怪的」，但我說不出來到底怪在哪裡。一種「這麼說好像對，好像又不對」的矛盾感，在上班的最後幾個小時裡，一直在我的腦海裡盤旋，直到下班了的現在，依然讓我無比在意。

於是，我嘗試細細爬梳這怪異感覺究竟從何而來。

母語是一個人最先接觸的語言，還是只有祖輩使用的語言？

根據教育部字典，「母語」一詞有兩種解釋：一是凡有親屬關係的語言都是由一種原始的語言發展出來的，此原始語言猶如這些語言的母親，因此稱為「母語」；二是俗稱鄉土語言。根據一般大眾對母語的認知，都是以第二個解釋為主，台灣的母語是台語、客語、原住民語等，這些都是屬於家鄉的，跟土地最親的語言。

但是，母語究竟是一個人開始學習說話時最先接觸的語言，還是祖輩們代代傳承、使用的語言？我想，有人會說兩者皆是，也會有人回答是阿公、阿嬤才會說的語言，因為對後者而言，他的祖輩講得或許是台語，或許是客家話，但他最先接觸的卻是國語，母語對他而言是兩種不同的意義。

我的血緣一半來自閩南人，一半來自客家人，台語和客家話是我的祖輩在生活中使用的語言。然而回憶我的成長過程，在牙牙學語的階段，我最先接觸的語言是國語，再來才是阿嬤唯一會說的台語，而客語卻幾乎在我的幼年期銷聲匿跡，我的阿貢、阿婆對我說的是國語，客語在我的兒時記憶當中是旁人對話的語言，而不是我使用的語言，遲至國小的母語課，我才真正接觸到了客家話。

每種語言都很好，沒有誰說的話略勝一籌

雖然我最先接觸的語言是國語，但我還是認為台語跟客語都是我的母語，只是這兩種語言，前者我聽得懂，也會說，但說的不流暢；後者則是聽得懂一些，可以說些日常常用的單詞，但講不出完整的句子。

語言的首要任務即是用於溝通，客語對我而言是一個平常用不到的語言，自然不會有積極的學習意願。而我的台語能聽會說，很大原因是因為我的阿嬤只聽得懂台語，也只會說台語，而我是她帶大的，台語即使說的不輪轉，也還是比幾乎無法使用的客語要熟悉的多。

不過，對於台語或是客語好不好聽這件事，我一向沒有太多的個人好惡，畢竟每一種語言聽起來都有其獨特之處。然而，當我真的聽到有人稱讚客語是一個好聽的語言時，我卻不禁疑惑：「客語真的好聽嗎？」

那種懷疑的、不自信的反問，讓我第一次意識到原來在我的潛意識當中，還是替語言做了排名和標籤，而對我產生影響的便是個人喜好向來鮮明的家母。記憶中，家母有許多次一臉嫌棄的說她不喜歡客家話，她覺得客家話很難聽，台語就很好聽等等。剛開始幾次會思考為什麼她要這麼說，但次數一多，也多半都是聽聽就算了。她或許只是想要表達自己對某些語言的感覺跟想法，即使說者無心，聽者也無意，但還是悄悄造成了影響。

客家話好聽嗎？於我而言，每個語言都有她獨特的美感，就像台語聽起來溫柔婉約，客語聽起來堅韌有活力，各有其讓人印象深刻的特色，都是好聽的語言，沒有誰比誰更好一點。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航