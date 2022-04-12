《未來都市新趨勢》：「這間房屋會帶來快樂嗎？」三個問題協助我們評估新家的情感價值

文：長田英知

選擇全新的住家2：選擇住宅的兩項觀點

到目前為止，我們可以按照這五項基準，鎖定特定的地區，找出數間適合自己的候選房屋物件。然而，仔細觀察這些房屋物件，每一間的屋齡、室內面積、房屋格局與設備都不盡相同，到底該如何從中挑選出最適合自己的房屋呢？

每個人對房屋的格局或設備，所重視的項目都不一樣。

總之，有人認為有寬敞的客廳比較好，廁所與浴室應該各自獨立；也有人認為如果廚房沒有附設洗碗機就不考慮，可見每個人都各有堅持的地方。

但是，如果逐一檢視每間房屋的設備與格局空間，就會發現無論哪哪種房屋都各有優缺點，很容易陷入難以取捨的泥沼，最後只好以當場的感覺來決定。相信有這種經驗的人應該也不少吧。

因此，本書將介紹，當我們在選擇住宅時，必須透過兩項重要的觀點，也就是從功能與情感這兩項觀點去思考。

1：功能面

所謂功能的觀點，就是構成我們生活的五項主要功能：Relax、 Eat、Play、Work、Learn（休息、飲食、娛樂、工作、學習），再加上兩項輔助功能：Buy、Earn（購物、賺錢）。在挑選房屋時，我們應該仔細思考，住家如何滿足這些功能。接下來，我將列出這些功能的詳細設備。

五項主要功能

生活上必須具備的功能，尤其是在後疫情社會中，居家生活時需要的功能：

Relax

休息睡眠，或者日常生活的基本功能：餐桌、床鋪、廚房與衛浴設備、電視機、電腦、書櫃、收納置物空間等。

Eat

烹調料理，或者飲食場所的功能：廚房、餐桌等。

Play

娛樂，或者運動場所的功能：電玩遊戲機、電腦、音響設備、書櫃、廚房、瑜伽墊等。

Work

工作或作業的功能：使用電腦時的桌子、工作椅、文件櫃等。

Learn

學習的功能：書桌、椅子、書櫃等。

兩項輔助功能

儘管也屬於生活上必須要有的功能，卻不是過去住家中的必備功能：

Buy

生活中，購買必需品或奢侈品的功能：能夠進行網路購物的基本設備（電腦、無線網路設備等）。

Earn

為了生活可以賺錢的功能：如果把住家作為民泊旅宿時，住家就是賺錢的工具。

COVID-19疫情發生以前，對住家功能的要求，通常只有Relax、Eat、Play三項。但在新日常社會裡，住家的主要功能，又新增了Work、Learn。不過，疫情發生以前，大家幾乎只把這兩項功能定位為住家輔助功能。

因此，今後當我們在選擇房屋物件時，應確認每一棟房屋的空間，以什麼方式區分房間的用途。特別是過去我們不曾想過，住家需要保留Work、Learn的空間，所以選擇時必須特別注意。另外，應該仔細檢視每一個區域，是否有足夠的空間擺放相關設備也非常重要。

另外，各項功能需要增加的設備，也會因為居住者的個性而有所差異。例如，喜歡玩音響設備的人，若把龐大笨重的音箱放在休閒娛樂的空間，必須事前加裝隔音設施，確保不會干擾隔壁鄰居。

每個人在居家辦公添購工作設備時，同樣也會出現個人差異。有人可能覺得只要有工作桌和椅子就可以了，不過也有人要求必須有成套的辦公設備才行。此外，在工作時，應在伸手可及的地方擺放印表機與文件櫃，以方便文件的列印與收納。這些需求應事先列好清單，當自己在參觀新房屋時，心中才會有具體的畫面，清楚每一個空間該如何妥善規劃。

最後，在COVID-19疫情的前、中、後期，人們對住家功能的需求會出現哪些轉變？為了因應這些轉變，我們又該如何改變空間格局的使用方式？關於這些重要的部分，我將在後面章節詳細介紹。

2：情感面

當我們選擇房屋物件時，另一項重視的就是情感上的觀點。

家，是我們一生中度過最多時間的地方，我們對家付出多少的愛，就能為人生帶來多少的幸福在COVID-19疫情發生之後，我們在家裡度過的時間變得更長，我們對家所感受到的情感價值，也就變得更重要。

選擇新房屋時，我們該如何判斷自己是否會喜愛這間房屋呢？首先，最重要的是，自己在參觀房屋時，是否猶豫不決，或是出現嫌惡的感覺？如此，就算功能滿足所有需求，也還是有人會放棄這間房屋。

參觀房屋物件時，每間所花時間最多不過30分鐘至一小時左右。就算事前列出確認清單，不管再如何仔細檢視每間房屋的角落，短時間的確認一定會出現疏漏。尤其是生活中的噪音或日照情況等項目，也會因為參觀房屋的時段，出現無法確認的情形。

甚至，購買新建案的預售房屋，在完工交屋之前，購屋者只能先看到設計圖或廣告照片，就必須決定是否購買。

既然所有的細節很難在事前逐一確認，能夠仰賴的就只有我們的直覺。參觀房屋物件時，如果感到有所疑惑，就表示可能潛藏著將來會浮上檯面的問題。

憑藉著沒有根據、曖昧不清的直覺，或許有人會對此感到不安。不過，我想舉個例子來說明。在日本將棋界中，近來榮獲棋聖頭銜的藤井聰太極為活躍，社會掀起了一陣將棋的風潮，他同樣如此憑靠直覺。另一方面，AI（人工智慧）的邏輯運算能力達到極致，得以超越人類的直覺，也不過是最近幾年才發生的事。

AI所下的每一步棋，都經過電腦縝密的邏輯運算，澈底解讀對方的每一手，計算出最佳棋路。相對地，身為職業棋士的人類，全靠過去每一局的對戰經驗，以直覺判斷棋子該下在哪裡。這種憑靠直覺方式的戰術，過去向來無往不利；直到最近才被藉由消耗大量電力、龐大計算能力，以及分析對手每一步棋路的AI超越。然而，這仍顯示人類憑靠「直覺」的能力不容小覷。