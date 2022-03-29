2022/03/29,
歐洲

俄烏和談重大進展：俄同意大幅減少對基輔的軍事活動，克里米亞地位設15年「諮詢期」

俄烏和談重大進展：俄同意大幅減少對基輔的軍事活動，克里米亞地位設15年「諮詢期」
土耳其總統艾爾多安週二歡迎俄羅斯和烏克蘭代表在伊斯坦堡舉行和談。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

雙方談判3個多小時，中途多次休息，克里姆林宮發言人表示，如果和談順利，結果將在這一兩天明朗。而烏克蘭在會談中的提議，是迄今公開過最詳細且具體的提案。

俄羅斯與烏克蘭週二（29日）在土耳其伊斯坦堡進行和談，俄羅斯同意大幅減少在基輔和切爾尼戈夫的軍事活動，以增加雙方互信；烏克蘭則提議成為中立國，也同意就克里米亞地位展開15年的磋商期，但只有在完全停火後，提案才會生效。

這是俄烏自3月10日以來的首次面對面會談，雙方談判3個多小時，中途多次休息。土耳其部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，這次和談是「開始談判以來最重大的進展」，他補充說，週三將不會有新的談判。克里姆林宮發言人表示，如果和談順利，結果將在這一兩天明朗。

俄烏雙方談了哪些條件？

俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）表示，俄羅斯將大幅減少基輔和烏克蘭北部城市切爾尼戈夫地區的軍事活動，目的是「為未來的談判增加互信，以達成最終目標，就是與烏克蘭簽署和平協議。」佛明補充說，在俄羅斯代表團返回莫斯科後，俄羅斯總參謀部將透露更多細節。

而烏克蘭在會談中的提議，迄今公開過最詳細且具體的提案。

根據提議，烏克蘭將同意不加入軍事同盟，也不會讓外國駐軍，但設想了一套近似於北大西洋公約組織（NATO）公約第五條，集體防禦條款的保護。北約第五條指的是，攻擊北約成員國，即攻擊全體北約成員，北約成員國可做出反擊。

烏克蘭希望找一個國家作為與俄羅斯達成安全協議的擔保國，擔保國可能包括聯合國安理會成員國，包括美國、英國、中國、俄羅斯和法國，以及土耳其、加拿大、德國、意大利、波蘭和以色列等其他國家。烏克蘭代表團表示，如果其他國家想加入也有機會。

在克里米亞半島的地位方面，烏克蘭提議一項長達15年的諮詢期，而且只能在停火的情況下進行。目前由分離主義份子掌握的頓巴斯地區的命運則將留待兩國總統討論。

烏克蘭向俄羅斯提出的建議，也包括俄羅斯不會反對烏克蘭加入歐盟。

俄羅斯首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）表示將審視烏克蘭的提議，並向總統普亭報告。烏克蘭談判代表則呼籲普亭與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談。

烏克蘭代表強調，和平協議需要先在烏克蘭舉行公投，獲得全民的支持才能實行。

這將是一次全民公投，烏克蘭所有公民都將表達他們對這項協議的立場，以及它應該如何運作。

只有公投通過後，才能提交擔保國議會和烏克蘭議會批准。

早先傳出疑似中毒的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）也出席了在伊斯坦堡的談判。克里姆林宮表示阿布拉莫維奇作為中間人，但不是俄羅斯代表團的成員，克里姆林宮也否認了有關他中毒的報導，稱這些報導不真實，是資訊戰的一部分。

俄羅斯宣布減少轟炸，外界怎麼解讀？

同時，英國首相強森週二在部長會議上表示，俄羅斯和烏克蘭之間的停火協議不足以引發英國解除制裁：

俄羅斯在基輔周圍的轟炸有所減少，主要是因為烏克蘭軍隊已經成功地擊退了俄羅斯在該市西北部的攻勢。

但戰鬥仍在繼續。馬里烏波爾和其他地區遭到猛烈轟炸。我們希望看到俄羅斯自烏克蘭全面撤軍。

強森也說，必須通過進一步的經濟措施和提供軍事援助來增加對普亭的壓力，以確保俄羅斯完全改變方向。

根據《CNN》，俄羅斯軍隊正從包括基輔在內烏克蘭北部地區撤退，以專注於南部和東部。美國官員警告，俄羅斯的戰術一直在改變。

「俄羅斯說什麼是一回事，俄羅斯做什麼是另一回事。而我們專注於後者」，美國國務卿布林肯稍早於記者會表示。布林肯警告，俄羅斯宣布將減少基輔周圍的軍事行動，可能是「俄羅斯再次試圖轉移注意和欺騙人們的一種手段。」

在俄烏和談期間，俄羅斯空襲襲擊了烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）一座政府大樓，摧毀了大部分建築物，造成至少9人死亡、22人受傷，仍有人被困在廢墟中。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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