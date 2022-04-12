洪震宇《精準提問》：「問題意識」就像是串起一大串肉粽的肉粽頭，問題找對了，就能牽引出一連串相關問題

文：洪震宇

我曾經接到一個訪談邀約。這是一位在職進修的澎湖高中老師，為了撰寫碩士論文，必須訪談來澎湖觀光的消費者，由於疫情的影響，澎湖幾乎沒有觀光客，指導教授建議他改以電話訪談「地方創生」專家。經過推薦，這位研究生希望訪談我，我請他先給我訪談提綱，才能做好受訪準備。

我收到訪談大綱、細看內容後，卻不知該如何回答。為什麼呢？接下來就請大家一起思考訪綱上的這七個問題：

訪綱1.0版

請問您對「海洋文化」的認知？ 您透過「海洋文化」來推動「地方創生」的看法？ 您對青年返鄉（澎湖）從事海洋事業的看法？ 您認為如何吸引青年返鄉從事海洋文化創生工作？ 魚乾、海菜產業是否能代表「海洋文化」成為創生之在地產業？ 成為調味粉之可行性及發展策略？

我由這七個問題，猜測他關心的主題，可能是想找到澎湖的海洋文化內涵，並透過青年返鄉創業來帶動地方創生，但是他的提問過於空泛，讓人難以聚焦回答。請大家看看我提出的疑問：

解析

什麼是海洋文化？由於沒有定義與前提，會泛泛而論，造成不易對話。因為台灣海峽這端的台灣西部海洋文化，就跟台灣東部的太平洋文化截然不同，北台灣與南台灣的海洋文化也不一樣，很難一概而論。 從海洋文化突然跳到地方創生，彼此的關聯不清楚，第一題已讓受訪者有認知不清的問題，第二題更廣泛，更難有清楚的看法。 海洋事業又是一個大問題，什麼是海洋事業，需要舉例說明。例如是養殖、娛樂？生鮮物流、電商？還是具有澎湖海洋文化特色的創生事業？ 此題又多了海洋文化創生的名詞，就更需要說清楚意涵為何？否則又容易產生誤解，甚至應該先問海洋文化創生要帶來什麼改變，接著為什麼青年需要返鄉從事海洋文化創生？這跟既有的觀光產業有何差異？才能導入這個提問。 從一個很廣泛宏觀的海洋文化創生，突然進入非常具體的魚乾與海菜產業，但是受訪者可能不知道這是什麼產業，有何獨特性，就要馬上回答是或否，具有難度。 發展策略也是一個大問題，這個問題是對在地產業？是從事B2C或B2C？供應商、品牌商還是加工廠？因為前面五個問題都很不易回答，切入這個問題就更難回答了。 這個問題比魚乾、海菜產業更細，是什麼調味粉？要用在哪裡？沒有說明狀況，更不知如何回答。

以上是我用反問的方式來回應提問者，嘗試把每個問題再聚焦清楚一點，請他先把問題描述清楚，這樣他才知道問題的重點是什麼。

我們如果不理解問題，就無法回答問題。我在提問課上，擔任企業顧問，以及跟不同人訪談時，經常會用反問的方式，協助他人重新整理問題，達到有效溝通的目標。

但是大多數的人面對空泛的提問，不是實問虛答，就是答非所問，或是答不出來。

問題、難題、問題意識

我推敲這位研究生接到老師建議的論文題目後，沒有進行深度思索，只是照著題目進行。然而，如果沒有一個「問題意識」幫忙提綱挈領，每個問題就會過於發散，甚至連提問者自己都不太清楚問題的焦點何在。

「問題意識」（Problematic）這個名詞經常出現在研究論文上，每個指導教授都會問研究者：「你的問題意識是什麼？」但問題意識不光是學術研究、哲學思辨獨有，研究各種社會現象議題，或是寫作、寫報告、開會、探索與發展各種創意方案，甚至是教學活動，與深度了解他人，我認為都需要具備問題意識，才能讓後續的提問更深入完整。

問題意識就是要先問自己「為什麼」。為什麼這個問題很重要？我們需要有一個清楚的問題前提、源頭、立基點，或是出發點，將想探索、解決的主要問題設定好，後續的問題才能扣緊這個出發點，往下延伸開展相關問題。

有了好的問題意識，才能找到對的問題，讓後續的提問聚焦且有效。

深究問題意識之前，我們先要區分兩種不同的問題意涵。一個是難題（problem），另一個是日常應用的問題（question）。難題的出現，是我們對某一個現象、行為舉動、事件，設定了目標或是懷有期望，但是遇上了阻礙挑戰，就變成不易解決的難題。

因為進展不順，我們需要解決方案（solution）來因應難題；此時就有一系列需要深入思考、探討與提問的問題，這些令人想知道、了解的問題，就需要有解答（answer）。

比方午餐要吃什麼？這就屬於問題。但如果我們沒帶錢、或是想吃的餐廳距離太遠、甚至需要十人才能預定，卻還是想吃那家餐廳，這時就出現需要解決的難題。

要解決各種不易解決的難題，就會出現一個問題意識，為了達到特定的目標，需要進行各種方案的思考與探問。

因此，問題意識屬於提問系統的頂層與源頭。就像是串起一大串肉粽的肉粽頭，問題找對了，就能牽引出一連串相關問題，繼而找到對的答案，有效解決問題。（參考圖3-1）

圖3-1：問題意識、難題、問題的關係

Photo Credit: 漫遊者文化出版

要建立問題意識，就需要先界定最重要的問題，探究問題背後的問題，先有整體觀，才能由上而下帶起後續較細密的提問。

問題意識來自主動思考

問題意識來自於有意識地思考問題。許多人可能從未想過自己表達時的「問題意識」是什麼，因為過往的教育都是給既定的問題，也有標準答案，在過程中並不太需要探索與提問。這也造成大部分的人不敢問問題、沒有任何問題，甚至不會問問題。

設定問題與提問能力的關鍵，並不是提問技巧，而是問題意識。而一般人問題意識不足的原因，在於缺乏深度思考的能力。

問題意識不足，就會發生本章開頭舉例的訪綱，其中海洋文化、地方創生、海洋事業等關鍵字齊飛，卻把表面的現象跟問題弄混。提問者若想找出澎湖的海洋文化、地方創生與青年返鄉等主題的問題意識，就必須弄清楚澎湖目前的觀光與產業發展的現象是什麼，賦予現象意義，繼而思索這個現象會引發什麼問題。

圖3-2：問題意識、難題、問題的關係（以澎湖觀光為例）

Photo Credit: 漫遊者文化出版

比方說澎湖觀光是否都過度集中在夏天，而且都是遊覽風景，沒有放入更多澎湖在地文化的內涵，造成觀光客只來澎湖玩水、看風景、拍照打卡，對於澎湖的印象不夠深入，導致觀光產業過度淺層的「現象」，這個現象是否造成澎湖產業都是低價狀況，產業發展過於狹小且單一？

如果這是一個有待解決的難題，就要再去思考，要如何擴大澎湖的經濟產業鏈？研究者必須對這個現象有深入的認識與思考，找到現象（澎湖觀光事業太淺碟與單一化，加上人潮過多且集中在夏季，旅行沒品質、產業發展不均衡）與期待（具有澎湖在地特色、能永續經營的事業）之間的落差，才能夠產生一連串的問題；當研究者有意識地聚焦問題之後，就能成為有待解決的難題。如果這是目前澎湖遇到產業無法多樣化與升級的難題，就成為本研究的問題意識。（見圖3-2）

目前構思中的地方創生，也就是在這個問題意識引導下，提出的解決方案之一。研究者要去思考，在產業失衡的現況中，如何讓更多澎湖青年返鄉創業，透過發展深度體驗的風土經濟，來凸顯澎湖的生活、生產與生態的風土人文特色。