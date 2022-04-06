2022/04/06,
健康

加工食品常有的磷酸鹽，吃太多會導致洗腎？｜又！賈芯文S1EP16

加工食品常有的磷酸鹽，吃太多會導致洗腎？｜又！賈芯文S1EP16
Photo Credit: TNL/鄭宇軒

我們想讓你知道的是

一般腎功能正常的人，就算偶爾吃太多磷酸鹽，也可以正常排出；但若腎功能欠佳，又常吃過量添加磷酸鹽的食品，的確會使腎功能惡化，增加洗腎的風險。然而洗腎的原因有很多，高血壓、糖尿病、家族病史等，都可能有影響，飲食習慣只是其中一個相關因素。直接說「吃太多磷酸鹽」會導致「洗腎」，絕對是過度簡化，兩者並無因果關係。

文：蕭汎如

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網路上近期流傳磷酸鹽對身體危害之傳言，並在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，曾收到類似訊息回報：

FireShot_Capture_004_-_國外以__另類反式脂肪__來形容磷
Photo Credit: Cofacts真的假的
本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

然而磷酸鹽是用途十分廣泛的合法食品添加物，真的如網路傳言所說，吃過量會造成洗腎嗎？先來認識身體裡「磷」的來源，以及磷酸鹽攝取上有哪些需要注意的地方。

身體裡的磷從哪來？

所有食物都含有磷，只是量多量少的差別而已，像是豆類、魚蝦類等天然食品，或是添加了磷酸鹽的豬肉鬆、火腿片等加工肉品，都是身體裡磷的來源。

既然所有食物都有磷，為什麼有些食物還要加磷酸鹽類呢？

這是因為磷酸鹽可以當作品質改良劑或黏著劑，讓食品口感比較好，也可以保持水分和延長保存期限，所以像是火鍋料、合成漢堡肉等加工食品，都會添加磷酸鹽。

為什麼「吃太多磷酸鹽」，不等於需要洗腎？

一般腎功能正常的人，就算偶爾吃太多磷酸鹽，也可以正常排出；但如果腎功能已經不好，又常吃太多添加磷酸鹽的食品，的確會讓腎功能惡化，增加洗腎的風險。但跟洗腎相關的原因有很多，高血壓、糖尿病、家族病史等，都可能有影響，飲食習慣只是其中一個相關因素。所以直接說「吃太多磷酸鹽」會導致「洗腎」，絕對是過度簡化。

總結來說，吃太多添加磷酸鹽的加工食品，不會直接導致洗腎，還要看一個人的腎功能是否正常，兩者沒有直接的因果關係。

如果食物中都有磷，隨便吃就會過量，要如何避免磷含量太高？

食品中的「磷」，此「磷」非彼「磷」！天然食物中的磷，是有機磷，人體的吸收率，大約是30～60％，如果只吃天然食品，不容易吃進過量的磷。但是加工食品添加的磷酸鹽，屬於無機磷，在人體的吸收率可以達到100％！也就是說，除了要注意含磷食物的攝取量之外，注意磷的來源也非常重要。以吃火鍋為例，要減少磷酸鹽攝取，又想吃Ｑ彈的食材，可以挑選成分標示「低磷酸鹽類添加物」的食品。也要避免喝火鍋湯，因為食品經過水煮後，裡面含的磷酸鹽會溶出，讓湯裡的磷含量增加。

專家諮詢：林口長庚臨床毒物中心 顏宗海主任

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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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