【3月30日停課總整理】全台校園多處因疫情宣布停課，台北市有4間學校新增確診者

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情近期升溫，許多不明感染源個案通報，昨（29）日與今日早上，全台各縣市已有多所學校宣布校內出現新確診者，並且宣布停課的消息，茲整理如下。

桃園市

《ETtoday新聞雲》報導，中原大學29日上午接獲衛生單位通知，得知校內有一名老師染疫，因此依規定立即進行清消，並宣布該師所屬班級、學系停課3天，改採線上教學。

《三立新聞網》報導，桃園復旦高中29日公告有一名學生確診，經確認該名確診學生的行程後發現，其與確診者接觸後就未進入校園。確診者該班級停課10天，自3月26日至4月4日，4月5日復課，其餘班級維持正常上課。

高雄市

《聯合新聞網》報導，高雄樹德科大兩名老師於29日確診。樹德科大校方已確認兩名老師在26日到28日並未進入校園，也沒跟師生接觸，經疫調及衛政單位評估風險性低。不過，為確保師生安全的健康環境，仍採取預防性「停課不停學」措施，自30日起至4月1日停課3天，改採遠距教學。

基隆市

基隆市南榮國中發布訊息表示，因校內學生出現確診個案，經由基隆市疫情指揮中心評估，所有師生於於今日進行篩檢。全校即日起先預防性停課一日（3月30日），31日復課，確診個案班級停課10日（自3月30日起至4月8日結束）， 4月11日復課。

宜蘭市

《自由時報》、《聯合新聞網》報導，羅東國中今日有2名代課老師確診，今原訂的第一次段考暫停，縣府衛生局派員到校為師生作全面篩檢。第二天段考取消或延考，將視今日狀況再決定。

台北市

《ETtoday新聞雲》報導，台北市私立稻江高級護理家事職業學校校方，證實昨接獲通知有一名學生確診，但該生從上週六（26日）起就未到學校上課，校方仍在今天起將同班30餘人預防性停課，並進行清消。

另台北市立大學附設實驗國民小學附設幼兒園也於官網宣布有學生確診，全園停課到4月7日。

《中央社》、《ETtoday新聞雲》報導，中正區東門國小也有老師於今日確診。東門國小校長證實，確診的是舞蹈班外聘老師，舞蹈班近期才表演過，都有快篩，學生都是陰性，因此目前還沒有停課，且這名老師24日後就未到校，將先安排師生及家長快篩。

幸安國小校方則是在昨日接獲通知有一老師確診，確診老師為資優班老師，資優班26名學生來自23個班級，故除了26名學生，以及與確診老師密切接觸的4位老師在家等候採檢，今日下午衛生局也會到學校進行720人採檢。

新竹市

《自由時報》報導，新竹市東區關東國小今日發布訊息，指校內出現一例確診個案，即日起全校停課到4月10日，停課期間不供餐，11日復課。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺