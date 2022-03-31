【插畫】關於數字「5」的重要訊息，例如含金量超高的「5G人才」

「5」是阿拉伯數字之一，是介於「4」和「6」之間的自然數，也是繼「1」和「3」之後的第三個質數。生活中有許多事物都和「5」有關，從日常修水電必去的「5金行」、叔叔阿姨們都知道的「5燈獎」，到老中青三代歌迷喜歡的「5月天」、「吿5人」等，都與「5」脫不了干係。

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關於數字「5」的重要訊息，近年來最紅的就是「5G」：也就是​​第五代行動通訊技術（5th Generation Mobile Networks）。臺灣正處在5G起飛的時代，在各大學校院舉辦校園說明會的旺季期間，經濟部工業的「5G＋產業新星揚帆啟航計畫」以產學研合作深入校園挖掘新星之姿，透過專題實戰及一系列的線上／線下學習資源，協助在學生練功成為5G時代的「5星桔」人才，即日起至4/15前皆可上網申請研發實戰機會。

即刻加入5G人才行列！不怕未來就業慌

從撥接時代，走入隨時連網的智慧行動時代，接著再步入全新的5G通訊時代，現代人不只要能隨時連網，還要追求更高速、多連結、低延遲的通訊體驗。而通訊革新，也意味著產業升級、數位轉型的時刻到來，不只需要專業科系人才的投入，也需要大量跨域人才加入，才能共同把「創意」落實為「產業創新」。而這樣國家級的人才培育目標，經濟部工業局就是以「5G＋產業新星揚帆啟航計畫」推動。

「5G+產業新星揚帆啟航計畫」這樣做！

「產業出題・人才實戰」就是本計畫的核心宗旨，在經濟部工業局「5G JUMP」平台的媒合下，促成企業參與出題、學生實作專題的機會，藉此孕育5G＋產業人才。而在這段產學合作的過程中，5G JUMP平台也持續鏈結國內外產學研培訓能量，於線上線下建置一站到位的5G產業課程與技術資源，包含：完整的線上5G培訓課程地圖、5G技術資源、企業研發實戰機會等。

再從整年的時間序來看5G人才培訓（5星桔的養成）：年初開始向領航企業廣徵5G研發專題，3-4月全面啟動全臺（升）大三以上的在學生及應屆畢業生開始上網報名參加計畫，5月進入企業與研習生面試媒合階段，配對成功後，6-11月期間就是人才至企業研發實戰的黃金210小時，不僅賺工作經驗，每個月還可以領取研發專題津貼！

PhotoCredit：5G+產業新星揚帆啟航計畫

研發實戰、人才養成期間，企業和人才並不是單打獨鬥的，計畫團隊作為強力後援，提供各式線上線下的職能引導課程或實作工作坊，引入產、學、研各界資源共同培育產業新星，另外，還會在每年12月為產業新星們搭建專題PK擂臺，讓企業業師與產業新星們，將一系列培訓洗禮後的成果呈現出來。透過精彩又刺激的專題PK賽，除了看見研發實戰具體的產出，臺下比產業新星還緊張的業師，一起研發的夥伴幫忙打氣加油、衝人氣按讚，各企業用人單位也都把握時間做第一時間的徵才，這些臺下風景使得看起來技術含量很高的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，更增添了互動的溫度、人脈的資源及職涯銜接的各種延伸，申請加入計畫，真的是在學期間含金量很高的一場加值洗禮！

PhotoCredit：5G+產業新星揚帆啟航計畫

「尋找5星桔」，加入計畫成為五星級的5G人才

「尋找5星桔」顧名思義，就是要尋找校園中想成為「五星級」潛力股的學生。為了使臺灣5G產業打造良好基礎與體質，為潛在人才練功，更為產業尋找潛力新星。開拓未來無限可能性的5G商機，本屆5G＋產業新星揚帆啟航計畫——「尋找5星桔」需要你（對，就是正在閱讀這段文字的你），加入計畫搶先獲得進入5G企業的機會。雖然手機可能還不是用5G，但或許你就是成就臺灣5G產業的關鍵一員！更重要的是，5G的世界需要多元人才，所以千萬不要妄自菲薄、自我設限，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」不限科系、不限南北、不分文理組，只要是今年暑假後升大三以上（含碩／博士）的在學生，就有機會加入5G領航企業，透過實戰演練，近距離感受臺灣5G產業迸發的能量。

PhotoCredit：5G+產業新星揚帆啟航計畫

報名資格：不限學校／科系／經歷，大三（含）以上及碩博士在學生，具備中華民國國籍者。

研發專題津貼：媒合成功並加入本計畫者，將可獲得津貼補助。

學習資源：計畫提供豐富且免費的5G學習資源，讓你在升級5G的道路上，累積滿滿經驗值，投資自己成為5星桔潛力股。

未來發展方向：天線、射頻、瞐片封測、關鍵材料、小基站／無線接取、SDN／NFV解決方案、5G應用（智慧交通、智慧醫療、XR、元宇宙⋯⋯）等多元領域。

尋找5星桔！5G＋產業新星揚帆啟航計畫

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