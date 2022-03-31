尼泊爾獲得美國五億美元贈款，中國外長王毅隨即出訪「反對搞地緣政治博弈的圖謀」

文：德國之聲中文網

中國外交部長王毅上週末訪問了尼泊爾，這是他南亞之行的一部分，目的是鞏固中尼關係。在訪問期間，王毅與尼泊爾總統班達里（Bidya Devi Bhandari）、總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba）和外長卡德加（Narayan Khadka）舉行了會談。

在王毅訪問前幾週，尼泊爾議會剛剛批准接受美國提供的、具有爭議的五億美元贈款。

中國外交部在上週六（3月26日）的一份聲明中說：「尼泊爾應該成為中國和南亞合作的一個範例。中國很高興看到尼泊爾與所有國家發展友好關係，並在地區和國際事務中發揮更大的作用。」

在王毅訪問期間，尼泊爾和中國簽署了一項九點協議，重點是經濟和技術合作，以及對協助鄰國之間跨境鐵路的可行性研究。中尼兩國沿著喜馬拉雅山有1389公里的邊界。

此外，官員們表示，中國和尼泊爾也將針對建設一條跨越喜馬拉雅山的高壓輸電線路、促進電力交流進行一項可行性研究。

北京對美方贈款表示疑慮

一個月前，尼泊爾議會批准了美方提供的五億美元基礎設施贈款。尼泊爾的聯合政府支持這項有爭議的、來自美國對外援助機構「千禧年挑戰公司」（MCC）的撥款。

不過，尼泊爾左翼力量的支持者，包括尼泊爾執政聯盟的一些盟友，質疑華盛頓在MCC上的動機。他們還表示，他們擔心美國的印太戰略是為了圍堵中國。

與此同時，北京警告說，該撥款可能是一個「潘朵拉盒子」，並聲稱美國在尼泊爾玩「脅迫外交」。

為了緩解尼泊爾國內、尼泊爾與中國之間針對MCC所產生的政治緊張局勢，尼泊爾外長卡德加對記者表示，他在週末向王毅保證，美國的撥款「純粹是為了發展援助目的」。

卡德加說：「尼泊爾不接受任何帶附加條件的項目，無論是政治附加條件還是其他附加條件。」

儘管如此，中國外交部在王毅訪問後的一份聲明中說，北京「反對破壞尼泊爾主權獨立」的企圖，在沒有點名任何國家的情況下，該聲明還稱，「中方反對干涉尼泊爾內政、在尼泊爾搞地緣政治博弈的圖謀。」

加德滿都的記者吉里（Anil Giri）對德國之聲表示，中方聲明是針對西方的，特別是針對美國的。「雖然王毅的訪問在很大程度上是象徵性的，但他所傳遞的訊息是明確的：尼泊爾應該採取獨立的外交政策，而且不應該以損害中國在尼泊爾的合法利益為目的」，吉里說。

尼泊爾承諾堅定支持「一個中國」

在與王毅的會談中，尼泊爾總理德烏帕和外長卡德加重申了該國對「一個中國」原則的支持，並強調加德滿都支持中國維護其核心利益。

根據尼泊爾外交部發表的聲明，尼方的這兩位領導人表示，他們不會允許任何勢力利用尼泊爾的領土來破壞中國、損害中國的利益。

儘管外界有所期待，但尼泊爾和中國在「一帶一路」倡議下，推進尼泊爾的基礎設施項目方面沒有取得實質性進展。尼泊爾在週六會談後發布的聲明中沒有提及一帶一路，雖然中國媒體報導說這是會談的一部分。

《加德滿都郵報》報導說，在尼泊爾官員堅持要求中方向尼方提供贈款援助和低息貸款的組合選項後，雙方沒有就一帶一路的相關項目達成協議。

尼泊爾外交部一位不願透露姓名的高級官員告訴德國之聲，尼泊爾官員希望得到中國的贈款援助，或者「優惠貸款」來資助一帶一路項目，而中方則更傾向於商業貸款。

融資方面的分歧阻礙了雙邊項目

尼泊爾和中國2017年5月簽署了針對一帶一路的框架協議，在尼泊爾建設各種基礎設施項目，但尼中之間的未決分歧阻礙了項目進展。

2019年，中國國家主席習近平對尼泊爾進行了一次國事訪問，此前雙方同意將夥伴關係提升到「戰略層面」。兩國簽署了一系列基礎設施項目，包括建設一條跨喜馬拉雅山脈的鐵路線。

在一帶一路框架下，至少九個項目入圍，但目前沒有一個項目啟動。這主要是因為融資方式上的問題。

據尼泊爾總理的新聞協調員帕里亞爾（Govinda Pariyar）表示，在尼泊爾總理德烏帕與中國外長王毅的最近一次會晤中，德烏帕強調，貸款不是尼泊爾目前所希望的，他希望從中國方面尋求更多的贈款援助項目。

王毅則承諾，中國將繼續支持尼泊爾參與一帶一路項目。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航