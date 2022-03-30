立院初審通過「村里長事務補助費」調高至5萬元，傅崐萁提「考察費」由內政部出

立法院內政委員會今（30）日審查攸關縣市議員助理費及里長事務補助費規定的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，共有24版本草案，其中13名藍綠立委分別主張將現行村里長每月4萬5000元「事務補助費」調高至5萬元，另外還有立委提案新增春節慰問金、為民服務費、考察費用等補助。

下午經過逐條審查及各黨協商後，初審通過的條文規定，村里長由鄉鎮市區公所編列事務補助費，每村里每月新台幣5萬元，並刪除原條文「前項事務補助費，係指文具費、郵電費、水電費及其他因公支出之費用」等規定。

跨黨派立委齊聲呼籲：該給里長多點資源

陳明文、羅致政、王美惠等英系立委日前都在臉書發文串聯；陳明文說，村里長的事務補助費21年未調整，村里長每月4萬5000元事務補助費，實際上來說往往入不敷出，常常要尋求各方資源或自掏腰包。

王美惠指出，她長期在基層，最了解村里長的辛苦，村里長們總是24小時待命，為村里民解決大大小小的問題。希望透過這次調整，能夠讓村里長們有更多資源服務鄉里，推動各項工作也能更順利。

羅致政說，立法院內政委員會30日將審查由他跟多位立委所共同提出，將村里長事務補助費由現行4萬5000元調高至5萬元的法律修正案，他會全力爭取朝野立委支持，讓該案通過委員會審查，順利進入院會進行二、三讀，讓20餘年未調整的里長事務補助費進行合理調升，感謝第一線里長的辛苦付出。

羅致政今天在質詢時也表示，除了傳統衛政、警政和社政之外，現在連老人共餐、弱勢照顧和社區防疫，村里長也經常都站在第一線；但現行里長依地方制度法屬於無給職，只能靠20多年不曾調整過的事務補助費每月4萬5千元來支應日常文具、水電和因公支出的開銷。

羅致政說，正因為他們事務費不足，很多里長都必須透過其他方式來爭取更多的資源，包括資源回收。羅致政提到選區板橋有不少里長都必須把回收靠資源回收賺取到的經費來作為回饋里民的方法，很多里辦公室幾乎成為資源回收場。他認為這不該是政府讓里長做的事情。

國民黨立委楊瓊瓔也同樣主張調高到5萬，更加碼春節慰勞金和其他相關費用，並新增第6項：因執行公權力導致傷病、身心疾病甚至死亡者應該給予撫卹金，有其他特殊需求者還可報請內政部編列預算支應。

國民黨立委馬文君表示，地方基層村、里長工作業務繁瑣，舉凡辦理村里民服務、反映民意、政令宣導、守望相助、環境衛生，以至近期協助嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫工作等，可謂是地方居民最貼近最親密的公僕，但村、里長為無給職，僅編列事務補助費支應公務支出，且21餘年都未反應物價通膨適度調漲，對因公支出實已入不敷出。

無黨籍立委林昶佐則主張除了調漲事務費之外，還應該讓加班費和勞健保都能夠明文入法，同時授權主管機關可以考量基本工資、軍公教調薪和地方財政狀況來進行調整，才不致於每次要調薪時都必須透過修法。

此外，《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》原規定鄉鎮市公所需編列預算支應村里長的健康檢查費，包括湯蕙禎、鄭天財、陳瑩、楊瓊瓔、許智傑、傅崐萁均主張新增可領「春節慰勞金」規定，傅崐萁更進一步要求編列每年一次「考察費」及「為民服務費」，鄭天財、陳瑩提案也支持增加「為民服務費」規定。

針對內政部在備詢過程中多次提及「地方財政困難」，立委傅崐萁直言，「答案就出來了！由內政部來補助不就解決了嗎？」陳宗彥當場在備詢台上笑出來，傅崐萁再問，中央何必召集一堆人、叫地方來開會，再叫他們捐一點錢出來；這當然由中央決定。

陳宗彥後來忍住笑意回應傅崐萁，「委員擔任過花蓮縣長，很清楚這些村里長費用的是由鄉鎮市公所負擔」，因此內政部有跟主計處溝通，希望納入一般性補助款的設算。

傅崐萁說，行政院、地方政府、鄉鎮及村里，在整個行政體系要視為一體，現在時代不同了，台北市民不見得會找里長，但在中南部和花東，民眾碰到颳風下雨、遭小偷、吵架、火警都找村里長；疫情期間，整個里辦公室全面出動，包羅萬象的工作與責任承擔，但政府22年沒有幫他們，明明都是公務員卻得不到相對待遇，呼籲內政部大開善門，盡快完成修法。

內政部：需考量地方財政

內政部審查前的書面報告中說明，現行提案多半是擴大地方財政支出，提高村里長事務補助費從4萬5000元至5萬元，每年增加地方財政支出4億6566萬元，內政部2017年1月5日曾邀集地方政府研商是否調整村里長事務補助費，因地方政府反應財政不佳而決議維持現行規定。

有鑑於村里帳事務補助費由鄉鎮市區公所編列預算支應，是否調整、如何調整，應考量國內各項財經指標及地方財政情況後，審慎衡量。

內政部也表示，村里長受鄉鎮市長指揮監督，辦理村里公務及交辦事項，沒有考察國外業務經驗的需要，不宜比照地方民意代表編列出國考察費，且現行事務補助費的性質就是為了支應村里業務的公支出費用，不宜重複編列經費。

陳宗彥備詢時也說明，每縣市城鄉間都存在落差，像住宅集中區或部落分散區服務狀況不同，應該依照精神去做分類，要鼓勵地方政府勇於調整。近年來隨著時間變化，村里長業務項目都有做調整，像是長照現已成為村里長重要業務推動等。