拜登接見新加坡總理李顯龍，共同譴責俄羅斯與承諾深化戰略夥伴關係

文：莉雅

美國總統拜登與新加坡總理李顯龍星期二（3月29日）在白宮舉行會談並發表了聯合聲明。兩位領導人譴責了俄羅斯入侵烏克蘭，強調了保持印太地區穩定以及南中國海的航行自由的重要性，並敦促北韓停止發射彈道導彈並重返有關其武器項目的談判。他們承諾繼續深化兩國之間的戰略夥伴關係，共同應對正在出現的威脅。

拜登總統在與新加坡總理李顯龍開始會談時對媒體表示，儘管在俄烏衝突期間美國目前的焦點是歐洲，但美國支持實施其印太戰略。

「拜登總統重申美國對印太地區盟友和夥伴的持續和不斷增長的承諾，正如美國印太戰略所述，」美新領導人在會談後發表的一份聯合聲明說。

拜登政府今年2月宣布了一項印度-太平洋戰略，承諾向該地區投入更多的外交和安全資源，以抗衡華盛頓所認為的中國在該地區建立勢力範圍的企圖。

李顯龍對美國在印太地區的參與表示歡迎。他說，這將加強美國的接觸以及不斷演變的區域經濟架構。他此前也說過，希望美國在亞太不僅幫助確保區域安全和力量平衡，也能推進貿易和投資。

他星期二在對媒體講話時譴責了俄羅斯對烏克蘭的侵略並在更廣泛的背景下倡導所有國家的領土完整。

「無論大小，所有國家的主權、政治獨立和領土完整都必須得到尊重，」他說。 「以任何藉口對一個主權國家進行無端軍事入侵都是不可接受的。」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄羅斯採取了嚴厲的制裁措施。新加坡決定對俄實施制裁和出口管制。

美新聯合聲明說，「美國和新加坡認識到，無論哪裡出現的對《聯合國憲章》和基於規則的國際秩序的威脅，包括俄羅斯對烏克蘭的無端攻擊，都將使世界各地的和平與繁榮面臨危險。在烏克蘭發生的戰爭對已經面臨許多複雜挑戰的印度-太平洋地區產生了負面影響。總之，21世紀的機遇和挑戰要求我們深化合作。」

Watch live as Prime Minister Lee Hsien Loong of Singapore and I make a joint press statement. https://t.co/RSTR1xAB9q — President Biden (@POTUS) March 29, 2022

拜登總統在記者會上專門提到中國。他說：「我們還討論了一系列有關印太和平穩定的關切這包括確保該地區所有國家，包括中國，遵守促進自由開放的印太的原則。」

雙方發表的聯合聲明沒有直接提及中國，但強調維護以規則為基礎的國際秩序，並提到了南中國海爭端。

「在海洋領域，美國和新加坡重申了包括1982年《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)在內的國際法所賦予的航行和飛越自由以及其他合法使用海洋的權利。我們重申有必要根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法尋求和平解決爭端，該公約制定了在海洋開展所有活動都遵守的法律框架，」聲明說。

他們還重申，所有有關各方都必須遵守2002年《南中國海各方行為宣言》，重申支持東協牽頭制定有效、實質性、維護各方合法權益並符合《聯合國海洋法公約》的《南中國海行為準則》的努力。

這份聲明還突出了推動包容性的繁榮的重要性，強調「共同致力於促進美國、新加坡和整個地區基礎廣泛的經濟增長」。他們重申美國和新加坡在與地區夥伴建立印太經濟框架方面的密切合作，該框架將擴大在貿易、供應鏈、清潔能源、脫碳、基礎設施、稅收和反腐敗方面的合作。

根據這份聯合聲明，美新領導人還討論了深化美國與新加坡在印太地區發展高質量基礎設施方面的合作。

「為此，美國和新加坡更新並擴大了諒解備忘錄，以深化基礎設施發展合作，涵蓋該地區綠色與可持續基礎設施項目的新合作，以滿足社會和經濟需求並促進包容性的、私營部門主導的增長，」聲明說。

這顯然具有針對中國的「一帶一路」倡議的意涵。美國等盟友一直批評中國政府的這個雄心勃勃的基礎設施項目缺乏透明度，是一個債務陷阱。以美國為領導的七國集團去年提出「重建更好世界」倡議，以透明、可持續、堅持高標準的方式在世界各地資助和發展基礎設施。

東南亞城邦之國新加坡與美國和中國都保持著良好的關係，對美中之間不斷加劇的緊張關係表示擔憂。李顯龍此前曾表示，不希望東南亞成為美中博弈的前哨站。他去年在阿斯彭安全會議上警告說，美中之間發生衝突不僅對兩國而且對全世界都將是個災難。

在國際安全領域，拜登總統與李顯龍總理對北韓最近發射新型洲際彈道導彈表達了共同的關切。

「我們都敦促北韓停止進一步的挑釁，回到談判桌前，進行嚴肅和持續的外交努力，」 拜登對媒體表示。

北韓到目前為止拒絕了美方提出的就其核與導彈項目進行直接談判的呼籲。

拜登與李顯龍也批評了緬甸軍政府的政策。去年2月，緬甸軍隊發動政變，推翻了民選政府。

兩位領導人在聯合聲明中重申堅定支持東協的中心地位和以東盟為中心的地區架構。

拜登將在這個春天晚些時候在華盛頓主辦美國與東協國家特別峰會。這次本來計劃在本週舉行的峰會因日程安排問題而被推遲。

（本文參考了路透社的報導。）

本文經美國之音授權刊登，原文請見：拜登與李顯龍承諾深化戰略夥伴關係，共同應對印太地區新威脅

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範