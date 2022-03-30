俄國宣布將以盧布回購美元債券確保本國投資者利益，盧布升值接近開戰前水準
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以盧布到期還款可能會再次提高俄羅斯百年來首次外部主權違約的可能性。投資管理公司路博邁集團投資組合經理納茲利表示，他之前沒有見過改變還款貨幣的回購，並補充鑑於盧布並非「可兌換貨幣」，外國投資者不太可能感興趣。
俄羅斯已宣布回購下週到期的美元債務，並以盧布支付。這是為了降低俄羅斯當地債券持有人獲得資金的障礙，同時也降低政府必須支付的外幣總金額。
投資者和分析師向《華爾街日報》表示，以盧布支付回購債券是一種非傳統作法，這是為了償還被國際結算系統拒之於門外的本國投資者。
俄羅斯高達20億美元的歐洲債券將於4月4日到期，《路透社》報導，這是俄羅斯今（2022）年最大的債務支付。俄羅斯財政部表示，這些債券在2012年發行，將以相當於其面值100％的價格購買，但沒有說明20億美元債券中的具體回購數量。
債券持有人應在3月29日格林威治標準時間下午1時，至3月30日格林威治標準時間下午2時，向國家結算存管處提交出售其所持股份的請求。
然而，債券的條款規定必須以美元償還。以盧布到期還款可能會再次提高俄羅斯百年來首次外部主權違約的可能性。投資管理公司路博邁集團 （Neuberger Berman）投資組合經理納茲利（Kaan Nazli）表示，他之前沒有見過改變還款貨幣的回購，並補充鑑於盧布並非「可兌換貨幣」，外國投資者不太可能感興趣。
俄羅斯財政部沒有提供歐洲債券今（2022）年外國和俄羅斯持有人的明細，亦沒有回應關於其想回購多少未償還的20億美元，或是如果投資者拒絕要求會怎麼樣。
盧布反彈，將捲土重來弭平開戰以來傷害？
《彭博社》報導，斯科復興資本公司（Renaissance Capital）分析師頓涅茨（Sofya Donets）表示：「對於財政部來說，這減少了潛在的外幣支付金額，這對他們來說也是合適的，絕大多數當地持有人將使用這一選項。沒有人在討論將所有的俄羅斯歐元債券全部換成盧布支付。」
儘管存在不確定性，但盧布在過去14個交易日有13個交易日走強，自2月底至3月初跌幅了33％，已經回復了不少。盧布昨（29）日兌美元上漲逾4％，到1美元兌86盧布左右，接近開戰前水準。Informa Global Markets（IGM）資深新興市場分析師里維特（Natalie Rivett）說，反彈是央行強制買入和限制賣出盧布的結果。
因此盧布的反彈可能是短暫的，因為現貨市場只是過去的一小部分，而在《彭博》追蹤的130種貨幣中，盧布今年仍然是全球第2差的貨幣。多倫多道明銀行的投資組合策略主管克里馬吉奧（Cristian Maggio）表示，該報價不會吸引無法將盧布兌換成外幣的海外投資者。
新聞來源
- 俄羅斯將用盧布提前回購美元債券幫助本國投資者（華爾街日報）
- Russia launches Eurobond rouble buyback offer on looming $2 bln bond payment（Reuters）
- Russia’s Bond Buyback in Rubles Aims at Ensuring Locals Get Paid（Bloobmerg）
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺