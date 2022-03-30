俄國宣布將以盧布回購美元債券確保本國投資者利益，盧布升值接近開戰前水準

俄羅斯已宣布回購下週到期的美元債務，並以盧布支付。這是為了降低俄羅斯當地債券持有人獲得資金的障礙，同時也降低政府必須支付的外幣總金額。

投資者和分析師向《華爾街日報》表示，以盧布支付回購債券是一種非傳統作法，這是為了償還被國際結算系統拒之於門外的本國投資者。

俄羅斯高達20億美元的歐洲債券將於4月4日到期，《路透社》報導，這是俄羅斯今（2022）年最大的債務支付。俄羅斯財政部表示，這些債券在2012年發行，將以相當於其面值100％的價格購買， 但沒有說明20億美元債券中的具體回購數量。

債券持有人應在3月29日格林威治標準時間下午1時，至3月30日格林威治標準時間下午2時，向國家結算存管處提交出售其所持股份的請求。

然而，債券的條款規定必須以美元償還。以 盧布 到期還款可能會再次提高俄羅斯百年來首次外部主權違約的可能性。投資管理公司 路博邁集團 （Neuberger Berman）投資組合經理納茲利（Kaan Nazli）表示，他之前沒有見過改變還款貨幣的回購，並補充鑑於盧布並非「可兌換貨幣」，外國投資者不太可能感興趣。

俄羅斯財政部沒有提供歐洲債券今（2022）年外國和俄羅斯持有人的明細，亦沒有回應關於其想回購多少未償還的20億美元，或是如果投資者拒絕要求會怎麼樣。

盧布反彈，將捲土重來弭平開戰以來傷害？

《彭博社》報導，斯科復興資本公司（Renaissance Capital）分析師頓涅茨（Sofya Donets）表示：「對於財政部來說，這減少了潛在的外幣支付金額，這對他們來說也是合適的，絕大多數當地持有人將使用這一選項。沒有人在討論將所有的俄羅斯歐元債券全部換成盧布支付。」

儘管存在不確定性，但盧布在過去14個交易日有13個交易日走強，自2月底至3月初跌幅了33％，已經回復了不少。盧布昨（29）日兌美元上漲逾4％，到1美元兌86盧布左右，接近開戰前水準。Informa Global Markets（IGM）資深新興市場分析師里維特（Natalie Rivett）說，反彈是央行強制買入和限制賣出盧布的結果。

因此盧布的反彈可能是短暫的，因為現貨市場只是過去的一小部分，而在《彭博》追蹤的130種貨幣中，盧布今年仍然是全球第2差的貨幣。多倫多道明銀行的 投資組合策略主管克里馬吉奧（Cristian Maggio） 表示，該報價不會吸引無法將盧布兌換成外幣的海外投資者。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺