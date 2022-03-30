美國FDA核准50歲以上、免疫不全者施打第4劑疫苗，與第3劑需間隔4個月、可選莫德納或輝瑞BNT疫苗

（中央社）美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（29）日核准50歲以上或免疫不全者施打第4劑（亦即第2劑追加劑）莫德納或輝瑞BNT疫苗，與第3劑須間隔至少4個月。選打單劑型嬌生疫苗與追加劑的民眾，也可再追打一劑mRNA疫苗。

追加劑之間應間隔4個月，接種嬌生疫苗者29日起可再追打一劑mRNA疫苗

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情邁入第3年，由於疫苗效力會隨時間降低，部分國家陸續建議年長者或高危族群施打第4劑疫苗，包括瑞典、以色列與智利，美國29日也加入行列。

美國FDA於29日宣布，核准50歲以上民眾或12歲以上免疫不全者，於第3劑疫苗施打至少4個月後，接種第4劑疫苗。核准疫苗名單包括莫德納與輝瑞BNT疫苗。

FDA生物製劑評估暨研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，目前證據顯示，年長者與免疫不全民眾體內預防COVID-19重症的保護力，會隨時間部分減弱。根據新數據分析，施打第2劑莫德納或輝瑞BNT追加劑，有助高危族群提高保護力。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）29日也宣布，依據最新研究數據，先前接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗與追加劑的民眾，即日起得以再追打一劑mRNA疫苗。

CDC29日公布一份最新研究，比較嬌生與mRNA疫苗混打效力。在預防送急診方面，施打一劑嬌生疫苗效力僅24％，打兩劑嬌生效力雖提高至54％，仍遠不及施打一劑嬌生加一劑mRNA（79％），或接種3劑mRNA疫苗（83％）的效力。

在預防住院上，也出現類似結果。根據研究報告，上述疫苗組合效力分別為31％、67％、78％及90％。

《華盛頓郵報》報導，既有支持第4劑的試驗證據仍相當有限且混雜，主要還是依據以色列的研究結果。以色列的研究證實了第4劑對於60歲以上的長者可能具有救命的效果，但也顯示了第4劑對於年輕、健康的民眾而言，會有明顯的邊際效應，僅能夠提供短期且中等程度的保護力避免感染。

以色列的研究數據凸顯了追加劑的效果是短暫的，而第4劑的策略是一個短期的作法。

美國民眾對疫苗接種感到疲乏成當前挑戰

《華爾街日報》報導，第4劑的疫苗劑量，輝瑞BNT為30微克、莫德納為50微克。莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）表示，美國健康照護提供者如今有機會建議高風險民眾何時能接種第4劑疫苗，以利在下一波疫情爆發前強化免疫力。

美國衛生當局如今可能要面臨的挑戰是，許多民眾早已對疫苗接種感到疲乏。到目前為止，65歲以上的成年人約莫有三分之二接種了追加劑，整體成年人口接種追加劑的比率則尚未過半。

依據非營利組織凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）的調查，接種過至少一劑疫苗的受訪者當中，23％表示他們絕不會接種追加劑、24％表示會在被要求的情況下配合，其餘受訪者則表示會視情況決定。

《華爾街日報》也另外以問答形式整理了民眾對追加劑常見的疑問，其中一題問及「是否要在此刻接種追加劑，還是要等到針對Omicorn變異株研發的新疫苗問世？」

該報引述醫師的意見表示，建議民眾現在接種追加劑而非等待新疫苗問世。即使追加劑面對Omicron變異株，預防重症和住院的效果下降，醫師預期追加劑至少在面對Omicron變異株時還能提供一定程度的保護力。

美國CDC於今（2022）年1月21日釋出的分析也顯示，追加劑能夠讓預防Omicron和Delta變異株的保護效果最大化。馬克斯也表示，FDA的確有在為針對Omicron研發的疫苗做準備，但到目前為止仍不確定是否為必須。

至於台灣是否會跟進美國CDC的建議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前曾在記者會上回應，台灣施打第4劑的時間不會這麼快，有足夠時間觀察他國情形後再做判斷。

陳時中先前也曾在記者會上表示，若有需要施打第4劑，以台灣今年採購的疫苗數量，是足夠民眾接種。

台灣截至昨日，第1劑疫苗覆蓋率為83.39％、第2劑為78.24％、追加劑為49.46%。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺