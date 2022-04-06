國文課本中的正能量：重新思考〈母親的教誨〉、〈紙船印象〉與〈背影〉

文：楊竣皓（中學教師 ，國立臺灣師範大學教育學碩士， 現為國立臺灣師範大學教育系博士研究生）

不少人的成長過程中，都曾讀過胡適〈母親的教誨〉、朱自清〈背影〉、洪醒夫〈紙船印象〉……等充滿著正向情感的文本。

最近在課堂中，有幸能陪伴孩子們一同閱讀、學習了上述幾篇文本，又因近日大抵將課程進度講述、教授完畢，故能靜下心來帶領孩子們仔細回顧文本。

然而，在重新閱覽文本時，心裡不禁興起了幾個念頭。究竟是怎樣的人，才能感受到正向的情感（如：父愛與母愛）？另外，懂得體會與回應正向的情感，對於生命而言，又有著什麼樣的裨益？因此，希望藉由對文本進一步的理解與詮釋，以找尋出可資當代社會借鏡之正向精神資糧。

〈母親的教誨〉：我的嚴師，我的慈母

在胡適〈母親的教誨〉一文中，可以看見由於家庭背景緣故，使得胡適的母親同時扮演「慈母」與「嚴父」的角色。

文中提到，幼年時期的胡適，每當行為舉止不得體時，總會招來母親的嚴厲訓導與管教。但是，在胡適心中，母親不僅有著嚴格的一面，同時也有著溫柔的一面，他曾提到：「我跪者哭，用手擦眼淚，不知擦進了什麼黴菌；後來足足害了一年多的眼翳病，醫來醫去，總醫不好。我母親心裡又悔又急，聽說眼翳可以用舌頭舔去，有一夜她把我叫醒，真用舌頭舔我的病眼。這是我的嚴師，我的慈母。」

在這短短的幾行文字中，可感受到，為人父母者對子女的關愛與疼惜。

除此之外，也可見到，對於母親所給予的正向情感，胡適不僅有所接受與察覺，對於母親的種種作為，其更抱持著感恩之情。他表示：「在這廣漠的人海裡，獨自混了二十多年，沒有一個人管束過我。如果我學得了一絲一毫好脾氣，如果我學得了一點點待人接物的和氣，如果我能寬恕人，體諒人——我都得感謝我的慈母。」

〈母親的教誨〉儘管在過去的時空背景下，母親對於子女多半施以嚴格的管教，但對於胡適而言，並不因此而埋怨母親，相反地，其在長大成人後，反思過往所受的種種關愛，並由衷地感恩母親的教誨。這發自內心的感恩，除了蘊含著他「不忘本」的品德，更成為他人生道路上的重要指引。

〈紙船印象〉：卯足全力給子女最好、最棒的紙船

同為感念母愛的文章，近代鄉土文學作家洪醒夫，更是將母親對他的愛傳遞、延續至子女身上。

其在〈紙船印象〉中曾提到：「盼望自己能以母親的心情，為子女摺出一艘未必漂亮但卻堅強的、禁得住風雨的船，如此，便不致愧對紙船了。」對他而言，孩提時期拿來玩耍、嬉戲的紙船，不僅為他窮困的生活增添了歡樂，也將一段無憂無慮的自在時光烙印在記憶深處。

一艘艘平凡無奇的紙船，除了乘載著他童年時天真爛漫的喜悅，也乘載著母親對子女的慈愛。他表示：「這些紙船都是有感情的，因為它們大都出自母親的巧思和那雙粗糙不堪、結著厚繭的手。母親摺船給孩子，讓孩子在雨天裡也有笑聲，這種美麗的感情要到年事稍長後才能體會出來，也許那雨一下就是十天半月，農作物都有被淋壞、被淹死的可能，母親心裡正掛記這些事，煩亂憂愁不堪，但她仍然平靜和氣的為孩子摺船，摺成比別的孩子所擁有的還要漂亮的紙船，好讓孩子高興。」

透過這段文字可以看見，由於家境貧困的緣故，母親除了得從事勞動工作，心裡還得惦記著農事、家事。儘管母親心中背負著沉重的壓力，但她仍盡力為子女的童年營造出快樂的氛圍，並卯足全力給子女最好、最棒的紙船，也因此，每一艘紙船上，都有著濃郁、真摯的情感與對子女無盡的愛。

對於洪醒夫而言，其確確實實地感受到母親對子女的疼愛，因此，當他成年後回憶起此事時，非但感恩母親曾為他所付出的一切，更希冀自己能將內心深處的感動與感謝延伸至子女身上，而人性中「善」的循環即在此呈現。

Photo Credit: 臺中作家典藏館 洪醒夫

〈背影〉：面對背影時，才無阻礙地感受接納

除上述二篇感念母愛的文章，朱自清的〈背影〉也流露出其對親人的感激之心，其中，父子二人於浦口車站分別時的情景，更是令廣大讀者印象深刻。文中的父親，雖因失業、家中遭逢喪事而呈現出悲涼、慘澹的一面，但他與兒子分離時所展現出的父愛，為離別的過程增添了不少溫暖的色彩。

在文章中，朱自清雖曾表現出對父親的不滿與嘲諷，但透過他看見父親的舉止後所流下的淚水可見，其不僅接納了父親對他的慈愛，更於內心深處對父親之所為充滿著深深感謝。對此，鄭明娳教授曾指出：「〈背影〉這題目就有豐富的主題含義：人子在父親面前往往排斥關懷、愛心，卻常常在父親背後——面對背影時，才無阻礙地感受接納。」[註]

經由對上述三篇文章的討論與理解，可以知曉，當一個人能時時刻刻心懷感恩，自然得以察覺到其所感受到的正向情感，並將之銘記於心，此正如南北朝時期文學家庾信所言：「落其實者思其樹，飲其流者懷其源」。此外，一個懂得感恩一切、感激他人者，將能擁有正面的情感與想法，進而能將正向情感傳遞給更多的人，如此，這世界的整體氛圍或能更和睦、更美好。

註解

見鄭明娳撰：《現代小品》（台北：五南文化，2004年3月），頁52。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航