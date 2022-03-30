英國警方向「派對門」開出20張罰單，強森涉入與否恐威脅首相大位

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）日前被披露在疫情期間違規集會，引發「派對門」爭議。警方調查後宣布，已對此案開出20張罰單，且不會公布受罰名單。

在不確定強森是否可能受罰的情況下，他的首相生涯仍面臨威脅，但也有人認為烏克蘭戰爭讓派對門被擱在一旁，並使原本反對強森的保守黨議員重新評估局勢。

（中央社）英國警方29日表示，將建議對英國首相強森辦公室與住處於防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。

《路透社》報導，初步調查強森的幕僚違規開了多場飲酒派對，甚至強森也親自參加了幾場，警方目前正在調查於唐寧街與內閣辦公廳（Cabinet Office）舉辦的12場集會。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發布聲明表示，「我們今天將初步開出20張違反COVID-19防疫規定罰單」，並稱罰款金額將由英國警察協會刑事紀錄辦公室（ACRO）訂定。

違反COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫規定的民眾會收到定額罰單，參與超過15人以上集會的罰款金額是800英鎊（約新台幣3萬元）。

警方表示，不會證實罰單是開給哪場集會的參加者，因為這可能暴露對方身分。

強森幕僚開趴的同時，英國民眾卻因為嚴格防疫規定，甚至無法參加親友葬禮，或是與醫院的臨終親友告別，因此消息一出引發大眾怒火。

警方表示，在調查過程中發出超過100份問卷，詢問與會者參加集會的原因。強森也收到這類問卷。

強森是否拿到罰單成關鍵，連保守黨議員都喊「辭職」

根據《衛報》報導，英國警方表示，這只是第一批名單，未來幾週會持續面談事件的關鍵人物，強森仍有可能接獲罰單。

雖然英國警方拒絕透露罰單開給哪些參加集會的人，但英國《衛報》指出，如果強森未來被爆出有收到罰單，那將會是他首相生涯的關鍵時刻。包含前獄政國務大臣懷特（Jeremy Wright）在內的許多保守黨議員表示，若發現強森故意參加違規的派對，那他應該辭職或被免職。

反對強森的保守黨議員向《衛報》表示，雖然公開對強森的行為表示不滿的人仍然很少，但如果他被罰款，那可能會再次面臨不信任投票的威脅。由於英國首相是由國會最大黨黨魁出任，因此對首相的不信任案是掌握在保守黨的手中，先前已有保守黨議員對強森表達不信任。

至於強森則在29日晚間為保守黨議員舉辦晚宴，以鞏固他在黨內的領導地位，儘管有些人拒絕參加。

但烏克蘭的動盪局勢，消減了保守黨議員的反對聲浪。《POLITICO》在報導中甚至以〈普亭救了強森嗎？〉為題，認為強森的派對門如今已經被擱置在一邊。其中，有權剝奪首相大位的保守黨議員，也因為俄羅斯入侵而重新評估局勢，並意識到現在不是更換領導人的時候。

一名批評強森的保守黨議員表示：「我們正經歷一場重大的歷史事件，而首相在這樣的時刻表現出正確的領導能力，違規集會恐怕已經失去意義。」

保守黨議員布里格登（Andrew Bridgen）近日指出，如果保守黨內明天要舉辦不信任案的投票，「我必須投給他，不然我們就會正中普亭下懷。」

但民眾似乎並不這麼認為，民調公司「JL Partners」的創辦人James Johnson向《POLITICO》表示，「首相」的品牌已經嚴重受損，派對門尤其在此發揮重要作用，「當我每次問起政府或首相，（派對門）相較烏克蘭還要更常被提到。」

在保守黨人擺盪兩個立場之間、衡量強森的未來時，根據《衛報》報導，英國工黨副黨魁雷納（Angela Rayner）再次呼籲強森辭職：「總統花了幾個月的時間對英國的大眾說謊，這就是他必須離開的原因。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺