民進黨中執會正式提名蔡培慧、江聰淵參選，蔡英文交付任務：翻轉南投、贏回宜蘭

民主進步黨今（30）日中執會，會中通過徵召提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長、前立委蔡培慧參選南投縣長。加上日前宣布現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁代表民進黨爭取連任，目前民進黨已經拍板5個縣市的候選人。

民進黨選舉對策委員會上周以黨主席蔡英文為首，召開會議時一致同意，建議徵召江聰淵為宜蘭縣長候選人、蔡培慧為南投縣長候選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

蔡英文在會中也說，當前烏克蘭局勢仍持續緊張，牽動國際及國內政經局勢發展，執政團隊仍是以穩健推動國政，守護國家安全為首要工作。面對年底九合一選舉，蔡英文說，民進黨仍是要以穩健執政為基礎，按部就班進行提名作業，爭取更多人民認同和支持。

蔡英文交付江聰淵「贏回宜蘭」

江聰淵生於宜蘭市，現年52歲；曾任第16屆、17屆宜蘭縣議員，2014年選上宜蘭市長。是民進黨首位經由非補選之鄉鎮市長選舉而當選的正任市長。2017年11月，原本有意參選縣長的江聰淵宣佈放棄參選，並支持代理縣長陳金德，2018年繼續連任，也是首位連任成功的民進黨籍宜蘭市長。

蔡英文今天致詞時表示，民進黨的「宜蘭經驗」是民進黨地方執政的典範，歷經20多年的累積和努力，奠定「綠色執政、品質保證」口碑，也讓「清廉、勤政、愛鄉土」，成為民進黨執政的信念和行動準則。可是這幾年來，宜蘭縣的表現似乎失去了過去的光彩；因此要派出最有魄力和執行力的戰將江聰淵「贏回宜蘭」。

蔡英文也說，江聰淵從小在菜市場長大，最懂民眾的心聲跟需要。當過兩屆縣議員，問政認真犀利，人家叫他「議會重砲手」。他有「宜蘭囝仔」的勇氣和堅韌，勇於挑戰，終於在困難選區也是宜蘭市，幫民進黨拚下宜蘭市長。

蔡英文也細數，江當兩屆宜蘭市長，成立宜蘭故事館、首創幾米公車，幫宜蘭拚觀光、拚經濟，交出「宜居城市」的好成績，而且也是台灣第一位登上美國大聯盟開球的地方首長。未來的宜蘭，高鐵延伸要推動、地方發展要進步、文化的傳承要延續，需要清廉有操守、做事有魄力的地方首長。

蔡英文表示，要繼承歷任民進黨宜蘭縣長的精神，再次擦亮宜蘭人引以為傲的招牌，贏回宜蘭的光榮感是這次要付予江聰淵的責任。

江聰淵於中執會後提名記者會致詞時表示，「宜蘭經驗」就是清廉、勤政、愛鄉土，自己會秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾」的四不誓言，還要加上「家人不干政」的第五不來打選戰，因為清廉是政治人物基本操守，要讓這樣的精神再次實現在蘭陽平原的土地上。暗指最近捲入貪污風波的現任縣長林姿妙。

林姿妙2018年選舉拿下12萬3767票，是國民黨30年來宜蘭縣長候選人中得票數最高的一位，更比比民進黨對手陳歐珀多出2萬8000多票，讓宜蘭「綠地變藍天」，同時也是縣史上第一位女性縣長。她上任後實現「讀書吃飯免錢」政見，縣內國中小學生免繳書籍與營養午餐費。去年底的四大公投，林姿妙與黨中央不同調反對重啟核四；聲勢持續上漲。不過日前林姿妙捲入羅東土地變更和財產來源不明等貪污弊案，二度被搜索約談獲交保，全案仍在偵辦，為選情投下變數。

蔡培慧出線：翻轉南投

蔡英文也接著表示，中執會通過徵召蔡培慧參選南投縣長。蔡英文指出，蔡培慧的父親來自魚池鄉，母親來自鹿谷鄉，是實實在在的「南投女兒」。九二一地震，她當天晚上就從台北趕回南投，整整9年全力投入災後重建、振興地方的工作。從建築耐震法規的調整、救災救難裝備整備，到產業轉型、長照社福，讓南投重新再站起來。

蔡英文也稱蔡培慧也是優秀的農業學者，2015年民進黨邀請她擔任不分區立委，促進台灣農業結構的轉型進步。後來她放棄連任不分區，自願回到選情最艱困的故鄉南投，蹲點服務、全力打拚。當很多鄉親看到，連中二選區也都可以改變，民進黨徵召蔡培慧參選南投縣長，就是希望讓大家知道，南投也能改變。

蔡英文表示，過去幾年來，蔡培慧擔任行政院中辦執行長，發揮最優秀的協調跟行政能力，幫南投解決很多長期以來的問題，包括南投產業加值、升級轉型，更促成「地方創生青年創業孵育基地」，讓更多出外的年輕人可以返鄉創業。她也努力促成，中興大學、資策會、工研院中院分部進駐南投，匯集各界的資源和技術，帶動整體地方的發展跟活化。這就是蔡培慧，為了南投的發展，所做的用心規劃。

蔡培慧不僅最懂南投人的需求，更兼具立法、行政、學術的多重歷練。在這裡交付蔡培慧的任務就是「翻轉南投」，把科技化、智慧化導入地方，改善城鎮的體質。南投要轉型、南投要升級、南投要轉運，請大家團結支持蔡培慧，讓南投成為科技農業，和地方創生的重要基地，為南投注入更多的活力和生命力。

蔡英文表示，今年底的九合一的選舉，是民進黨「會做事」的執政能力的展現，也是民進黨團結意志的力量展現，她要再次號召所有支持國家前進、支持台灣進步的「台灣隊友們」共同相挺「宜蘭囝仔」江聰淵、「南投女兒」蔡培慧。

蔡培慧也隨即在臉書上宣布將投入選戰，並提出幾大政見包括引進最尖端的科技，讓南投的好山好水，傳播到全世界眼前，吸引全球觀光客。建設最快速的網路服務數位經濟讓南投青年在家鄉工作，依然能夠向全台灣與國外企業接單；設計最先進的交通方案讓假日百萬運輸人口的南投，可以擁有完善路網，並打造南投到烏日高鐵的捷運。