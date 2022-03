近身隨扈教你如何自我防衛：想想看，你閃得過威爾史密斯的那一巴掌嗎？

文:Mr.LiVingRoom

昨天下班回家,老婆的第一句話是:「你有follow奧斯卡頒獎的事嗎?」我回:「當然有啊Will Smith那一巴掌打得乾淨、俐落、扎實,手臂揮動的弧度完美、巴掌聲清脆響亮,姿勢100分!」老婆回:「我就知道你會這麼説!」

以下這篇文章,不是要討論誰玩笑開過頭、巴掌搧得有沒有正當性,或是誰對誰錯,而是如果今天是你,在這樣無預警的攻擊之下,你有沒有把握閃過、或至少擋開這個攻擊?這次的事件只是一個巴掌,那萬一是一根棍子、或一把刀呢?透過這次事件,我們應該學習如何保護自己,而不是呆呆地被搧那一巴掌。

事件經過

這次搧巴掌事件的經過,起因於諧星克里斯洛克(Chris Rock)在奧斯卡頒獎的舞台上,開了威爾史密斯(Will Smith)太太的玩笑,而Smith被激怒,於是從舞台下座位起身從舞台前的走道走上舞台,停在Rock前面,給了他一巴掌。

從影片中可以清楚看到,Rock在說完笑話、看到Smith走上舞台前,還有一段很長的時間,因此他還說出「Oh oh, Richard(Smith在電影中的角色名字)......hahahaha(一連串笑聲)……」,接著就看到他站在原地、手背在背後,直接用臉接下怒氣沖沖的Smith一巴掌(這時候伸手不打笑臉人完全沒用)。

這時候大家都可能還以為是set好的橋段,直到Smith回座後,大喊了兩次「Keep my wife's name out of your fxxking mouth.」大家才意識到那巴掌是打真的。

如何預防

最好的預防,當然就是避免任何可能激怒或挑釁他人的行為,可是身處在處處危機的時代,實在很難避免那突如其來的一巴掌(或任何形式攻擊),那我們該怎麼保護自己呢?

擔任近身隨扈工作,養成了一個習慣,只要有人靠近我或的保護對象,我的雙手絕對不會是下垂、插口袋、或放在背後,而是採取「預備姿勢」。

什麼是預備姿勢?你聽過「梅克爾手勢」嗎?

Photo Credit: Reuters / 達志影像

沒錯,就是雙手手指互相輕碰,兩手大拇趾及食指呈現菱形,擺放在上腹高度的位置,其實手勢沒有特定形式,也可以是輕抱拳的手勢。重點是高度,用意是如果有人要進行攻擊或以任何形式接近我、或我的保護對象,我可以以最近的距離、最快的速度採取行動(一個小細節就可以看出是不是專業隨扈,大家往後看新聞可以留意)。

作者提供 預備手勢一:雙手手指互相輕碰,兩手大拇趾及食指呈現菱形,擺放在上腹高度的位置

作者提供 預備手勢二:輕抱拳的手勢

為什麼不是防禦(雙手在頭兩側)或戰鬥姿勢(雙手一前一後在胸前握拳)呢?因為在尚未有任何攻擊跡象之前,這兩個姿勢都太過突兀,不適合一般狀態。

在這次事件中,Rock幾乎是毫無防備的接下Smith一巴掌,他站立不動、手背在背後,臉連閃都沒有閃,甚至身體還有點前傾,所以搧巴掌的當下,大家都還以為是套好的!

如果套用我所說的「預備姿勢」,Rock發現Smith起身上台時,就提高警覺(畢竟和劇本安排的不一樣),在Smith走近他時,就採取預備姿勢,雙手提高放置上腹或胸前,在Smith甩出右手的同時,他就可以瞬間提起他的左手,呈「防禦姿勢」保護他的頭,這樣巴掌就不會打在他的臉上,而是手臂上。

如果他動作再靈敏一點,能夠在採取防禦姿勢的同時,後退一步,就可以直接閃過攻擊了。

結語

說了這麼多,我只能說,Rock是個很盡責的演員,演員無論在舞台上發生什麼事,都必須冷靜面對、隨機應變,然後完成任務!謝謝Rock沒有閃過那一巴掌,如同他自己在接了那巴掌後所說的「That was the greatest night in the history of television.」也讓我有機會寫這篇文章。

祝大家都可以閃過生命中突如其來的一巴掌!

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航