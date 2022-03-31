近身隨扈教你如何自我防衛：想想看，你閃得過威爾史密斯的那一巴掌嗎？

文：Mr.LiVingRoom

昨天下班回家，老婆的第一句話是：「你有follow奧斯卡頒獎的事嗎？」我回：「當然有啊Will Smith那一巴掌打得乾淨、俐落、扎實，手臂揮動的弧度完美、巴掌聲清脆響亮，姿勢100分！」老婆回：「我就知道你會這麼説！」

以下這篇文章，不是要討論誰玩笑開過頭、巴掌搧得有沒有正當性，或是誰對誰錯，而是如果今天是你，在這樣無預警的攻擊之下，你有沒有把握閃過、或至少擋開這個攻擊？這次的事件只是一個巴掌，那萬一是一根棍子、或一把刀呢？透過這次事件，我們應該學習如何保護自己，而不是呆呆地被搧那一巴掌。

事件經過

這次搧巴掌事件的經過，起因於諧星克里斯洛克（Chris Rock）在奧斯卡頒獎的舞台上，開了威爾史密斯（Will Smith）太太的玩笑，而Smith被激怒，於是從舞台下座位起身從舞台前的走道走上舞台，停在Rock前面，給了他一巴掌。

從影片中可以清楚看到，Rock在說完笑話、看到Smith走上舞台前，還有一段很長的時間，因此他還說出「Oh oh, Richard（Smith在電影中的角色名字）......hahahaha（一連串笑聲）……」，接著就看到他站在原地、手背在背後，直接用臉接下怒氣沖沖的Smith一巴掌（這時候伸手不打笑臉人完全沒用）。

這時候大家都可能還以為是set好的橋段，直到Smith回座後，大喊了兩次「Keep my wife's name out of your fxxking mouth.」大家才意識到那巴掌是打真的。

如何預防

最好的預防，當然就是避免任何可能激怒或挑釁他人的行為，可是身處在處處危機的時代，實在很難避免那突如其來的一巴掌（或任何形式攻擊），那我們該怎麼保護自己呢？

擔任近身隨扈工作，養成了一個習慣，只要有人靠近我或的保護對象，我的雙手絕對不會是下垂、插口袋、或放在背後，而是採取「預備姿勢」。

什麼是預備姿勢？你聽過「梅克爾手勢」嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

沒錯，就是雙手手指互相輕碰，兩手大拇趾及食指呈現菱形，擺放在上腹高度的位置，其實手勢沒有特定形式，也可以是輕抱拳的手勢。重點是高度，用意是如果有人要進行攻擊或以任何形式接近我、或我的保護對象，我可以以最近的距離、最快的速度採取行動（一個小細節就可以看出是不是專業隨扈，大家往後看新聞可以留意）。

作者提供 預備手勢一：雙手手指互相輕碰，兩手大拇趾及食指呈現菱形，擺放在上腹高度的位置

作者提供 預備手勢二：輕抱拳的手勢

為什麼不是防禦（雙手在頭兩側）或戰鬥姿勢（雙手一前一後在胸前握拳）呢？因為在尚未有任何攻擊跡象之前，這兩個姿勢都太過突兀，不適合一般狀態。

在這次事件中，Rock幾乎是毫無防備的接下Smith一巴掌，他站立不動、手背在背後，臉連閃都沒有閃，甚至身體還有點前傾，所以搧巴掌的當下，大家都還以為是套好的！

如果套用我所說的「預備姿勢」，Rock發現Smith起身上台時，就提高警覺（畢竟和劇本安排的不一樣），在Smith走近他時，就採取預備姿勢，雙手提高放置上腹或胸前，在Smith甩出右手的同時，他就可以瞬間提起他的左手，呈「防禦姿勢」保護他的頭，這樣巴掌就不會打在他的臉上，而是手臂上。

如果他動作再靈敏一點，能夠在採取防禦姿勢的同時，後退一步，就可以直接閃過攻擊了。

結語

說了這麼多，我只能說，Rock是個很盡責的演員，演員無論在舞台上發生什麼事，都必須冷靜面對、隨機應變，然後完成任務！謝謝Rock沒有閃過那一巴掌，如同他自己在接了那巴掌後所說的「That was the greatest night in the history of television.」也讓我有機會寫這篇文章。

祝大家都可以閃過生命中突如其來的一巴掌！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航