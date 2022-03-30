「巴掌事件」後潔達蘋姬史密斯首度發聲，金凱瑞：「好萊塢是一群沒骨氣的人，如果是我會以2億美金起訴威爾史密斯」

2022第94屆奧斯卡頒獎典禮，新科影帝威爾史密斯（Will Smith）情緒失控，上台爆氣怒賞頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一掌，致使引起軒然大波，搧出了各界正反兩面輿論。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

日前，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）、「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）等相關單位都正式發出聲明譴責暴力，諸多喜劇演員也出面抨擊，威爾史密斯也於稍早正式公開道歉，而威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）也首度在社群平台發聲，引起關注。

威爾史密斯的這一掌，起因為頒獎人克里斯洛克在台上暖場時，大開威爾斯密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）掉髮玩笑，克里斯洛克當時說，迫不及待看到潔達蘋姬史密斯演出電影《魔鬼女大兵2》，雖然《魔鬼女大兵》根本沒有拍攝續集的計畫，但此笑話仍引起杜比劇院眾明星發噱。

因為在場多數影人皆知，1997年由雷利史考特（Ridley Scott）執導、黛咪摩兒（Demi Moore）主演的《魔鬼女大兵》是描述女性從軍的故事，黛咪摩兒在片中的光頭形象深植人心，至於克里斯洛克的言下之意，就是暗指潔達蘋姬史密斯的光頭造型能夠從軍。

（左）威爾史密斯、（右）潔達蘋姬史密斯｜Photo Credit: AP / 達志影像

長年深受掉髮症所苦的潔達蘋姬史密斯，聽到此笑話一臉不甚開心，鏡頭也能看到威爾史密斯一開始笑了出來，但或許事後越想越不對勁，直接緩步走上台給了克里斯洛克一掌，而威爾史密斯回到座位後，繼續向台上的克里斯洛克大喊怒噴：「不准用你他媽的臭嘴講我老婆的名字。」現場陷入一片混亂，威爾史密斯更在之後上台領取奧斯卡最佳男主角獎，並發表相關得獎感言，同時引來現場眾星鼓掌叫好。

遭到嘲諷的真正事主潔達蘋姬史密斯，對於此事的回應自然是各界關注焦點。達蘋姬史密斯在IG寫下：「這是治癒和解的時分，在此給予我的支持。」雖然這篇貼文並未指明回應哪些議題，但各界認定此事便是出面正式回應「威爾史密斯的打人事件」，至今這篇貼文已超過18萬人點讚。

事發至此，也有許多名人跳出發表聲明，其中不乏多數喜劇圈名人，包含凱西葛瑞芬（Kathy Griffin）、羅勃雷納（Rob Reiner）、 霍華德史坦（ Howard Stern）等人，最新廣傳的抨擊消息，則是喜劇泰斗金凱瑞（Jim Carrey）譴責威爾史密斯的暴力以及好萊塢。

根據《HuffPost》指出，金凱瑞表示：「 我對威爾史密斯拿到獎後，現場的明星們還能起立鼓掌這件事感到噁心， 好萊塢只是一群沒有骨氣的人，這是顯而易見的跡象，表明我們不再是一個很酷的俱樂部。」

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金凱瑞繼續抨擊，威爾 史密斯在賞了克里斯洛克那一掌後，就應該被驅逐出典禮現場，而事後克里斯洛克拒絕向警方報案，只是不想惹麻煩罷了：「如果是我，我就會大聲宣布以2億美金起訴威爾史密斯，因為被搧巴掌的影像會永遠存在，這種侮辱會持續很長一段時間，如果威爾史密斯對克里斯洛克的笑話想表達抗議，可以透過推特或是其他方式，都很好，但是你沒有權力因為人們開了這樣的玩笑，就走上台打人耳光。」

最後，金凱瑞總結：「 我對威爾史密斯沒有意見， 他有過一些偉大事蹟，我祝他一切順利，但他的行為，讓典禮現場 每個人的閃亮時刻蒙上一層陰影，他的舉動是一個自私的時刻。」

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核稿編輯：羅元祺