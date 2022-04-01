台灣新生兒死亡率高於日韓，應該檢討的是各層級醫院的剖腹產率嗎？

文：烏烏醫師

台灣新生兒死亡率高居不下，新生兒科醫學會在近日召開共識會。針對報導中專家所建議母嬰政策的調整方向，做為一個婦產科醫師，我有一些不同的意見，因此又來不吐不快。

圖片來源：烏烏醫師

首先是，有討論認為，應該檢討各層級醫院的剖腹產率。但我認為在沒有確切數字佐證下，不該輕易將新生兒死亡率高與剖腹產率做連結，更何況新聞稿中提到的韓國，剖腹產率也是高達4成甚至超越台灣，但新生兒死亡率仍低於我國。由此可見剖腹產率，跟新生兒死亡率並非正相關。

剖腹產率並非越低越好

剖腹產、自然產哪個對寶寶比較安全，是經驗老道的婦產科醫師都很想知道、也難以回答的問題。因爲受到胎兒體重、剖腹產原因等因素所影響，至今研究說法不一。若直接將降低剖腹產率的政策和新生兒高死亡率做綁在一起，恐有污名化剖腹產的可能。

我認為若真要認真探討其中關聯，就該將不同生產方式（自然產、自願／非自願剖腹）下的新生兒死亡率呈現作交叉比對，從中找出造成差異的可能原因，而非將降低剖腹產的政策和新生兒死亡率綁在一起。

另外，報導中提及台灣剖腹產率遠高於WHO建議的10％，我認為得做更精準的解讀。

WHO曾主動建議各國剖腹產率須達到10－15％，但這是指國家的醫療資源需有能力提供至少15％的婦女剖腹的選擇，好比胎兒窘迫、胎盤剝離的緊急剖腹產，因為在這個比例內的剖腹產通常是救寶寶一命。

但當剖腹產比例超過時，對母嬰安全提升就未必有好處，得視看當地醫療設備、開刀技術等，目前沒有定論。不過WHO也在此宣言中強調，不應一味追求數據，而是讓有剖腹需求的媽媽能獲得滿足。也就是說剖腹產率並非越低越好，還得考量當地醫療環境、母親本人需求等等。

再來，雖說年紀越大的產婦，子癲前症、糖尿病發生的比例會增加，但隨著社會變遷，不改善職場環境，一味呼籲女性早婚早生，根本不切實踐。過度強調高齡產婦危險，又不講清楚到底哪裡「危險」、該多做點什麼？反而會強化女性對生產的焦慮。 我在門診就遇過太多女性害怕地和我說：

「我36歲了，是不是一定要剖腹？」 「高齡產婦還可以繼續上班嗎？要不要直接辭職在家休息」 「40歲懷孕，還可以生嗎？會不會很危險？」

而以日韓為例，婦女第一胎生產年紀也都超過30歲，其中韓國甚至比台灣更晚，但新生兒死亡率卻都比我國低。這其中，到底有何差別，不是更值得我們去探討嗎？

更何況雖說高齡產婦的子癲前症、糖尿病比例增加，也確實會因此增加早產機率。除了醫療介入外，正確的衛教宣導有時更重要，好比孕期規律運動，就有助於血壓、血糖的控制。因此高齡產婦甚至更需運動，也未必會是高危險產婦、讓新生兒死亡率提高。

「母親親善」到底親善了誰？

最後，也有看到說法認為現行哺餵母乳的觀念已普及，母嬰親善政策已非必要，建議將資源挪至高危險群。但就我觀察現行制度根本還需要大幅度的調整與檢討，新手爸媽，乃至於一線工作人員至今根本對母乳沒有足夠的概念啊！

「初乳多久會來，寶寶一開始不願意吸，可以不可給配方？」 「塞奶怎麼處理，要引流還是針刺？」 「餵母乳，感冒了怎麼辦？可以吃藥嗎？可以續餵嗎？」 「寶寶紅臀就是尿布換不夠，才不是母乳不耐。」 「回職場，怎麼混餵。怎麼不塞奶安全退奶？」

這些知識過去母嬰親善根本隻字未提。更不用說護病比不足，導致新手媽媽8小時只能看到一次護理師、沒有公家泌乳顧問，哺集乳室不夠等問題。也就是說，母嬰親善政策絕非傳達「母乳很好」的政令，就達成任務了，而是整合各種資源協助新手爸媽迎接新生命，讓新手爸媽知道餵不餵母乳，他們都能得到來自政府友善且實際的支持。

本文經烏烏醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航